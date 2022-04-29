Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона

Вечерний Петербург настолько отличается от того, каким мы видим его днем! Приглашаем вас присоединиться к нашей прогулке

4.8
40 отзывов
Круиз
Вечерний Петербург настолько отличается от того, каким мы видим его днем! Приглашаем вас присоединиться к нашей прогулке на теплоходе, на палубе которого вас встретит профессиональный экскурсовод и на протяжении пути будет играть саксофон.

Вы увидите достопримечательности исторического центра и выйдете в открытый залив, где можно будет любоваться закатным солнцем, скрывающимся за горизонтом.
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона

Что вас ожидает 🤩

  • Парадная Нева с основными достопримечательностями:
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Крейсер Аврора
  • Современный Петербург, простирающийся вдоль Большой и Малой Невки:
  • Резиденции Каменного острова
  • Элитная застройка Петровского и Крестовского островов
  • Историческая и современная части Васильевского острова:
  • Остров Декабристов
  • Единственный частный остров Петербурга — Серный
  • Панорамы Финского залива с видами на Вантовый мост ЗСД
  • Лахта-Центр
  • Стадион Санкт-Петербург
Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города.
Из центральной части Петербурга, города XVIII-XIX века, мы отправимся в город современный — к северным островам — Каменный, Петровский, Крестовский.
Увидим частные резиденции и самое элитное жилье в Петербурге.
Подойдем к Финскому заливу с захватывающими видами на Вантовый мост, стадион «Зенит-Арена», «Лахта-центр».
Экскурсия к излюбленному месту отдыха петербуржцев - Северным островам.
Маршрут пролегает по руслу парадной Невы, ее рукавам и притокам;
Большой и Малой Невке, Петровскому фарватеру, Малой Неве.
Вы полюбуетесь знаменитыми набережными Петербурга, увидите исторические
достопримечательности, старые и новые жилые районы, полтора часа незабываемых впечатлений!
Вечером на данном маршруте вы будете наблюдать закат Солнца над Финским заливом.
Вояж сопровождается увлекательным рассказом об истории города от профессионального аккредитованного экскурсовода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательная интерактивная экскурсия от профессионального гида по Петербургу
  • Комфортный современный теплоход с теплой закрытой палубой и открытой палубой с панорамным видом
Что не входит
  • Напитки в баре
Место начала и завершения?
Адмиралтейская наб. , причал Медный всадник
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, пятница, суббота 20:30
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, пятница, суббота 20:30

Отзывы от туристов

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