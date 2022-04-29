Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города.

Из центральной части Петербурга, города XVIII-XIX века, мы отправимся в город современный — к северным островам — Каменный, Петровский, Крестовский.

Увидим частные резиденции и самое элитное жилье в Петербурге.

Подойдем к Финскому заливу с захватывающими видами на Вантовый мост, стадион «Зенит-Арена», «Лахта-центр».

Экскурсия к излюбленному месту отдыха петербуржцев - Северным островам.

Маршрут пролегает по руслу парадной Невы, ее рукавам и притокам;

Большой и Малой Невке, Петровскому фарватеру, Малой Неве.

Вы полюбуетесь знаменитыми набережными Петербурга, увидите исторические

достопримечательности, старые и новые жилые районы, полтора часа незабываемых впечатлений!

Вечером на данном маршруте вы будете наблюдать закат Солнца над Финским заливом.

Вояж сопровождается увлекательным рассказом об истории города от профессионального аккредитованного экскурсовода.