Оценить блеск и нищету Северной столицы, побывать в коммуналке Довлатова и увидеть город с высоты
За одну экскурсию вы увидите и роскошный Петербург, и его обратную сторону.
Побываете как в отреставрированных парадных, которые выглядят так, как было задумано изначально, так и в тех, которые пережили ту самую эпоху уплотнения и советское время.
Посмотрите, как жили горожане после революции и как живут сейчас! А также посетите одну из легальных крыш.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15, 15:15
Описание экскурсии
Часть 1: коммуналка, дворы и парадные
Экскурсия начнётся с изучения коммунальной квартиры известного писателя Довлатова. Затем посетим знаменитые дворы-колодцы, парадные и чёрные лестницы одних из самых красивых доходных домов Петербурга: Крючкова, Елисеевых, Иоффе, Каншина, Тишининой, Никонова, Дехтеринского, Вельяшева.
Мы расскажем, почему в Петербурге так много доходных домов и почему у них такие великолепные парадные лестницы. Поговорим про эпоху уплотнения, в результате которой роскошные здания были превращены в коммуналки. И про то, как в разные времена в них жили люди.
Часть 2: смотровая площадка на официальной безопасной крыше
На смотровой расскажем вам самое важное и интересное про каждую из главных достопримечательностей, которые видны с крыши. Обзорная экскурсия рассчитана примерно на 40-60 минут. Но по желанию вы можете остаться на площадке на неограниченное количество времени.
Организационные детали
Смотровая площадка на крыше официальная и безопасная. Вход на неё разрешен всем, у кого есть входной билет (включён в стоимость)
Это длительная пешеходная экскурсия. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде и обуви. Будем много и активно ходить
На прогулку допускаются дети с 5 лет. Билет оплачивается по полной стоимости
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8477 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
22 сен 2024
Прекрасная экскурсия, большое спасибо Кириллу, очень грамотный экскурсовод, все было супер. Желаем всех благ и процветания.
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Валерия
6 сен 2024
Экскурсия очень понравилось! Коммуналка отлично дополнила рассказ про доходные дома! Я даже не думала, что это все так взаимосвязано между собой) Было очень интересно узнать всю эту историю) В коммуналке есть читать дальше
много разных интересных вещей, которые можно подержать в руках, прикоснуться к истории, так сказать) Сначала я была одна, затем после коммуналки присоединилась группа на дворы и парадные. После этого пошли на крышу. Там гид рассказывал уже про главные соборы. Тоже интересно!