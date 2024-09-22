За одну экскурсию вы увидите и роскошный Петербург, и его обратную сторону. Побываете как в отреставрированных парадных, которые выглядят так, как было задумано изначально, так и в тех, которые пережили ту самую эпоху уплотнения и советское время. Посмотрите, как жили горожане после революции и как живут сейчас! А также посетите одну из легальных крыш.

Описание экскурсии

Часть 1: коммуналка, дворы и парадные

Экскурсия начнётся с изучения коммунальной квартиры известного писателя Довлатова. Затем посетим знаменитые дворы-колодцы, парадные и чёрные лестницы одних из самых красивых доходных домов Петербурга: Крючкова, Елисеевых, Иоффе, Каншина, Тишининой, Никонова, Дехтеринского, Вельяшева.

Мы расскажем, почему в Петербурге так много доходных домов и почему у них такие великолепные парадные лестницы. Поговорим про эпоху уплотнения, в результате которой роскошные здания были превращены в коммуналки. И про то, как в разные времена в них жили люди.

Часть 2: смотровая площадка на официальной безопасной крыше

На смотровой расскажем вам самое важное и интересное про каждую из главных достопримечательностей, которые видны с крыши. Обзорная экскурсия рассчитана примерно на 40-60 минут. Но по желанию вы можете остаться на площадке на неограниченное количество времени.

Организационные детали