1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Терраса на крыше с видом на Исаакиевский собор»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
«С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1 час
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
«Мы проведём вас на безопасную оборудованную крышу, которую мы ценим за:»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
«Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга»
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 16:30
9 июня в 12:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
«Сделаем памятные селфи на историческом фрегате на набережной или на крыше»
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
«С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
Открыть для себя уличное искусство, уютные питерские дворы и новые ракурсы - на групповой экскурсии
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
«Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: На улице Чайковского
«Дачный домик на крыше в центре города»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
«А также отыщете старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы, подниметесь на крышу и рассмотрите Северную столицу с высоты птичьего полета»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
Групповая
3 часа
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
Увидеть Петербург с высоты птичьего полёта и заглянуть в знаменитую небесно-голубую парадную
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
20001 400₽ за человека
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
«На питерских крышах вас поглотит жажда больших открытий и путешествий, знакомств с интересными людьми и романтики»
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300₽ за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
«Мы работаем с официальными безопасными смотровыми площадками с выходом на мансарду на крышу здания (лофт-пространство «Вижу Питер», лофт-проект «Этажи», ресторан Terrassa и другие)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
«Осмотреть весь город, прогуливаясь по крышам»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
от 5 970₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
«И конечно, как без сюрпризов: мы поднимемся на самую панорамную и безопасную крышу в центре города»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Чаепитие на крыше с видом на Казанский собор в Санкт-Петербурге
Поднимитесь на крышу для уникального чаепития с великолепным видом на символы Санкт-Петербурга и узнайте их истории
Начало: В районе метро Садовая/Спасская/Сенная площадь
«С крыши будет обзор на Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек»
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 070₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Сохранить свою любовь к городу на профессиональных снимках и послушать истории прошлого
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 898₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
«Для них мы и придумали квест на крыше — необычный урок истории Петербурга, в конце которого группа соберет пазл с видом на город»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Дополнительные расходы не предусмотрены, посещение крыши включено в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
- ННаталья5 июня 2024Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
- ННаталья5 июня 2024Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
- ААня5 июня 2024Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
- ТТатьяна5 июня 2024Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
- ААлексей5 июня 2024Отличная прогулка по крыше, вид на Питер просто божественный. Гид очень интересно рассказывал различные истории и факты о городе и зданиях. Очень рекомендую данное мероприятие.
- ССветлана5 июня 2024Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
- ААлександра4 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
- ММарина4 июня 2024Добрый день! Экскурсия по крышам очень понравилась. Гид Владимир интересно рассказывал о городе.
- ООксана4 июня 2024Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крыши»
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