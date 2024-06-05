Экскурсии и прогулки по крышам Санкт-Петербурга

Найдено 24 экскурсии в категории «Крыши» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Терраса на крыше с видом на Исаакиевский собор»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
«С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1 час
44 отзыва
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
«Мы проведём вас на безопасную оборудованную крышу, которую мы ценим за:»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
«Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга»
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
72 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 16:30
9 июня в 12:30
3 900 за всё до 4 чел.
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
«Сделаем памятные селфи на историческом фрегате на набережной или на крыше»
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
170 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
«С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000 за человека
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
5 отзывов
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
Открыть для себя уличное искусство, уютные питерские дворы и новые ракурсы - на групповой экскурсии
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
«Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500 за человека
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: На улице Чайковского
«Дачный домик на крыше в центре города»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55004 950 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
400 отзывов
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
«А также отыщете старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы, подниметесь на крышу и рассмотрите Северную столицу с высоты птичьего полета»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
6 500 за всё до 2 чел.
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
Увидеть Петербург с высоты птичьего полёта и заглянуть в знаменитую небесно-голубую парадную
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
20001 400 за человека
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Квест
3.5 часа
29 отзывов
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
«На питерских крышах вас поглотит жажда больших открытий и путешествий, знакомств с интересными людьми и романтики»
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300 за всё до 20 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
«Мы работаем с официальными безопасными смотровыми площадками с выходом на мансарду на крышу здания (лофт-пространство «Вижу Питер», лофт-проект «Этажи», ресторан Terrassa и другие)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800 за всё до 2 чел.
Пять панорамных крыш Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
«Осмотреть весь город, прогуливаясь по крышам»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
«И конечно, как без сюрпризов: мы поднимемся на самую панорамную и безопасную крышу в центре города»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 10 чел.
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500 за всё до 8 чел.
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Казанский собор
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
10 отзывов
Чаепитие на крыше с видом на Казанский собор в Санкт-Петербурге
Поднимитесь на крышу для уникального чаепития с великолепным видом на символы Санкт-Петербурга и узнайте их истории
Начало: В районе метро Садовая/Спасская/Сенная площадь
«С крыши будет обзор на Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек»
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 070 за человека
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
🚗 На машине
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Сохранить свою любовь к городу на профессиональных снимках и послушать истории прошлого
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 898 за всё до 3 чел.
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1 час
5 отзывов
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
«Для них мы и придумали квест на крыше — необычный урок истории Петербурга, в конце которого группа соберет пазл с видом на город»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900 за человека
Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Дополнительные расходы не предусмотрены, посещение крыши включено в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
    Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
  • А
    Аня
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
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    легко и с удовольствием! В заявленные сроки получили ссылку на фото, которые снова окунули в неповторимую атмосферу Петербурга! Благодарю и рекомендую тем туристам, кто хочет получить красивые фотокарточки на память о своём путешествии.

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Отличная прогулка по крыше, вид на Питер просто божественный. Гид очень интересно рассказывал различные истории и факты о городе и зданиях. Очень рекомендую данное мероприятие.
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
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    одного посетителя и когда его ждут 10+ человек. А дальше всё было прекрасно- гид Наталья провела насыщенную экскурсию, показала интересные парадные, дворики, и все это сопровождалось рассказом, наполненным юмором, историческими данными, взаимодействием с нами, посетителями. Завершили посещением крыши, она открыта для всех, там находятся кафе и тп, но наше посещение Наталья сопроводила интересным рассказом о всех достопримечательностях, которые были видны, я узнала несколько фактов и историй, которые не слышала на экскурсиях раньше. Бонусом у меня осталось несколько классных фото из двориков, тк наша гид советовала и показывала, как сделать самые удачные кадры, и наши с мужем фото с крыши- после окончания экскурсии она фотографировала всех желающих из нашей группы. В целом я даже не ожидала, что получу столько полезной информации и классных позитивных эмоций. Спасибо организаторам за идею, и гиду за проведение, вы молодцы 💝

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Добрый день! Экскурсия по крышам очень понравилась. Гид Владимир интересно рассказывал о городе.
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крыши»

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  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  3. Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
  4. Петербург в объективе: курс молодого фотографа
  5. Креативный Петербург на Мини Купере
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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