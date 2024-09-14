Перед вами - самый питерский маршрут по дворам и доходным домам с роскошным финалом: подъёмом на старинную смотровую площадку, одну из самых высоких в центре! Помимо закрытых дворов и нарядных

парадных вы попадёте в 3 коммунальные комнаты с разным характером. В одной жил Довлатов, вторая - сокровищница старины, а третья - романтический приют творческого человека. Никаких дополнительных расходов! Билеты на смотровую площадку и в комнаты коммунальной квартиры включены в стоимость экскурсии. Прогулка подходит для детей старше 7 лет. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Одна из самых высоких смотровых площадок Петербурга — лишь на 2 метра ниже, чем колоннада Исаакия. Всё, с чем ассоциируется город на Неве, отсюда видно: и Петропавловская крепость с золотым ангелом на шпиле, и Михайловский замок, и «Лахта Центр» — наша «кукурузина» и «башня Саурона».

Три комнаты в 8-комнатной жилой коммуналке. Первая — комната писателя Сергея Довлатова. Вторая — «бабушкина» комната: средоточие дореволюционного уюта и кладезь старинных вещей. Третья — комната художницы Татьяны Милеант, где вы познакомитесь с её трагически-романтической судьбой.

Доходные дома и их парадные. Дом Дехтеринского с газовыми фонарями и лепниной в парадной, голубая парадная особняка купца Каншина, изящные лилии парадной архитектора Хренова, доходный дом ювелира Иоффа и его необычный двор-колодец «Котик», жёлтая парадная дома Фуфаевского — и это неполный список!

Атмосферные проходные дворы самых разных форм и размеров, а также закрытые (но нам доступные) дворы-колодцы.

Организационные детали