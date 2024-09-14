Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка

Узнайте Петербург с высоты и изнутри: смотровая площадка, коммунальные квартиры и исторические парадные ждут вас на этой экскурсии
Перед вами - самый питерский маршрут по дворам и доходным домам с роскошным финалом: подъёмом на старинную смотровую площадку, одну из самых высоких в центре! Помимо закрытых дворов и нарядных
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парадных вы попадёте в 3 коммунальные комнаты с разным характером.

В одной жил Довлатов, вторая - сокровищница старины, а третья - романтический приют творческого человека.

Никаких дополнительных расходов! Билеты на смотровую площадку и в комнаты коммунальной квартиры включены в стоимость экскурсии. Прогулка подходит для детей старше 7 лет. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

4.86
76 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная смотровая площадка
  • 🏡 Посещение коммунальных квартир
  • 🏛️ Доходные дома и парадные
  • 🎨 Комната художницы Татьяны Милеант
  • 📚 Комната писателя Сергея Довлатова
    • Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
    Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
    Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:30

    Что можно увидеть

  • Петропавловская крепость
  • Михайловский замок
  • Лахта Центр
  • Дом Дехтеринского
  • Особняк купца Каншина
  • Доходный дом ювелира Иоффа

    • Описание экскурсии

    Одна из самых высоких смотровых площадок Петербурга — лишь на 2 метра ниже, чем колоннада Исаакия. Всё, с чем ассоциируется город на Неве, отсюда видно: и Петропавловская крепость с золотым ангелом на шпиле, и Михайловский замок, и «Лахта Центр» — наша «кукурузина» и «башня Саурона».

    Три комнаты в 8-комнатной жилой коммуналке. Первая — комната писателя Сергея Довлатова. Вторая — «бабушкина» комната: средоточие дореволюционного уюта и кладезь старинных вещей. Третья — комната художницы Татьяны Милеант, где вы познакомитесь с её трагически-романтической судьбой.

    Доходные дома и их парадные. Дом Дехтеринского с газовыми фонарями и лепниной в парадной, голубая парадная особняка купца Каншина, изящные лилии парадной архитектора Хренова, доходный дом ювелира Иоффа и его необычный двор-колодец «Котик», жёлтая парадная дома Фуфаевского — и это неполный список!

    Атмосферные проходные дворы самых разных форм и размеров, а также закрытые (но нам доступные) дворы-колодцы.

    Организационные детали

    • Никаких дополнительных расходов! Билеты на смотровую площадку и в комнаты коммунальной квартиры включены в стоимость экскурсии
    • Прогулка подходит для детей старше 7 лет. Дети младше не допускаются на смотровую площадку
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    в будние дни в 11:00, 12:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 295 ₽
    Пенсионеры1 120 ₽
    Школьники1 120 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У метро «Владимирская»
    Когда и сколько длится?
    Когда: в будние дни в 11:00, 12:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:30
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 76 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Татьяна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Евгения)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Анна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Антонина)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка (Яна)
    К
    14 сен 2024
    Не пожалели о своём выборе!
    Мы гуляли по небольшому району, но его история оказалась настолько увлекательной и насыщенной, что 2,5 часа пролетели незаметно. В конце любовались видами на дома сверху –
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    это было потрясающе! Гид Дмитрий великолепен! Очень рекомендую!
    Отдельно хотелось бы отметить, что была возможность оплатить по карте, и нам выдали чек. И большое спасибо за подаренную карту секретных мест – это был приятный и полезный сюрприз!

    О
    14 сен 2024
    Мы прошли по дворам, посмотрели парадные, и зашли в коммуналку, аж в три комнаты, очень разные. Затем поднимались на колокольню. Подъём был трудный, но оно того стоило! Виды всё компенсировали!
    Ещё гид дал нам бинокль, и мы сумели разглядеть даже далекие башни. Отличная экскурсия!
    С
    13 сен 2024
    С удовольствием прогулялись по чудесным улицам Петербурга, осмотрели дворы и узнали много нового об архитектуре домов. Ещё побывали в квартире Сергея Довлатова. Впервые увидели ленинградскую коммуналку — это произвело большое впечатление! Отдельное спасибо гиду Ольге. Её манера ведения экскурсии на высоте. Вид с Владимирской колокольни просто завораживает! 🏰🌅Благодарим за отлично проведенное время, всем рекомендую!
    Наталья
    13 сен 2024
    Нам удалось увидеть старинные парадные, двор-колодцы и даже посетить коммунальные квартиры. Это было полное погружение в атмосферу города!
    Виктор прекрасно рассказывал, отвечал на все наши вопросы и поделился множеством любопытных фактов. Несмотря на погоду, экскурсия была захватывающей, и точно запомнится надолго! ⚡️👍
    Спасибо за насыщенную и познавательную программу!
    Л
    12 сен 2024
    Сегодня совершили замечательную и увлекательную прогулку по парадным и коммунальным квартирам. Спасибо гиду Алексею за тонкий юмор, эрудированность и за подачу материала. Все доступно и интересно. Время прошло незаметно и захотелось посетить с ними другие маршруты. Это и сделаем завтра. Спасибо большое. До скорых встреч
    С
    12 сен 2024
    Спасибо большое Карине за проведённую экскурсию по пиерским дворам и парадным, я сняла звёздочку за то что в группе было очень много народу, так как объединили 3 группы (некоторые из посетителей не посещали коммуналку и смотровую), поэтому в парадных и двориках была толкучка.
    Г
    12 сен 2024
    Очень мало парадных. всего 3. Народу очень много. в парадных и в коммуналке комфортно не поместиться из-за такого количества людей. В одном из дворов нас обматерила жительница из-за того, что
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    экскурсионные группы постоянно мешают жильцам. Неприятно. Из-за этого гид выключила микрофон и ее стало не слышно, как она рассказывает. Поднимались на смотровую владимирского собора. Почему-то там гид уже ничего не рассказывала. Просто подъем был. Не понял так и должно было быть или гид не захотела/не успела рассказать что-то там.

    М
    12 сен 2024
    Всё было увлекательно и познавательно! Мы посетили парадные, коммунальные квартиры и место, где когда-то жил сам Довлатов. Ещё узнали много нового о жизни петербуржцев прошлого века. Вид с колокольни был
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    совершенно восхитительным, открывая панораму исторической части города. Полина интересно и доступно рассказывала, отвечала на все вопросы и делилась неочевидными деталями. Мы будто бы увидели Санкт-Петербург 100 лет назад!
    Спасибо за путешествие во времени! 🕰️🤩

    А
    12 сен 2024
    Нам повезло с нашим гидом Кариной!
    Её рассказ был живой и насыщенный. Чувствовался её профессионализм. Мы узнали множество удивительных (а нас сложно удивить!), неявных, и обычно упускаемых деталей о Петербурге. С
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    удовольствием исследовали улицы и дворы, побывали в исторических местах, включая квартиру Сергея Довлатова, и окунулись в атмосферу 19-20 века. Экскурсия прошла незаметно, и мы благодарны за её прекрасную организацию. Обязательно вернемся снова!

    Ю
    10 сен 2024
    Были на экскурсии с ребенком, понравилось содержание, маршрут! Классный гид Иван! Прекрасная подача, заинтересовал слушателей всех возрастов.
    К
    10 сен 2024
    Я просто в восторге! За одну прогулку удалось увидеть всё, чем знаменит Петербург. Это было как маленькое путешествие по ключевым местам города, с возможностью и узнать много нового, и сделать
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    красивые фотографии.
    Экскурсовод Алексей — настоящий интеллигент, в нём угадываются черты того самого стереотипного петербуржца. Его рассказ был лёгким и насыщенным. Всё прошло ненавязчиво и увлекательно. Мы будто бы прогуливались по страницам истории.
    Эта прогулка оставила у меня такие яркие эмоции, что я ещё долго буду о ней вспоминать.

    Анна
    9 сен 2024
    Эта экскурсия была просто незабываемой! 😍 За вполне разумные деньги мы получили не только потрясающие фотографии на память, но и кучу интересных фактов и эмоций! Гид Иван был просто на
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    высоте — даже дождь не помешал нашей прогулке! Пройтись по улочкам Петербурга, заглянуть в его скрытые дворики и узнать много нового об архитектуре — это того стоило. Особенно поразила квартира Сергея Довлатова, где мы впервые увидели настоящую ленинградскую коммуналку. Это было так атмосферно! А вид с крыш Питера — это любовь с первого взгляда, самый уютный и «квартирный» вид на город, который я когда-либо видела. Вернусь сюда обязательно! Ребята, вы просто огонь! 🔥

    Н
    9 сен 2024
    Великолепная экскурсия. Потрясающий экскурсовод. Понравилось всё! Спасибо огромное за эмоции и впечатления!
    Е
    8 сен 2024
    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию! Экскурсовод Дмитрий сделал нашу прогулку по городу по-настоящему увлекательной и познавательной. Он рассказал много интересного об архитектурных особенностях, и его подача
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    материала была на высшем уровне. Экскурсия превзошла все наши ожидания, а особое впечатление произвел вид со смотровой площадки — это было просто незабываемо! Когда снова решим пойти на экскурсию, обязательно постараемся попасть именно к вам. Спасибо за замечательный опыт!

    Т
    8 сен 2024
    Нам всё очень понравилось! Гид Владимир — просто великолепен: с ним было интересно и комфортно. Мы много ходили, увидели невероятные места и узнали массу увлекательных фактов. Особенное впечатление оставил вид с одной из точек маршрута — он был просто захватывающим! Куча положительных эмоций и впечатлений. Всем советую!
    Нам всё очень понравилось! Гид Владимир — просто великолепен: с ним было интересно и комфортно. МыНам всё очень понравилось! Гид Владимир — просто великолепен: с ним было интересно и комфортно. МыНам всё очень понравилось! Гид Владимир — просто великолепен: с ним было интересно и комфортно. МыНам всё очень понравилось! Гид Владимир — просто великолепен: с ним было интересно и комфортно. Мы

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