Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)

Увидеть Петербург с высоты птичьего полёта и заглянуть в знаменитую небесно-голубую парадную
Это обзорная экскурсия-прогулка по главным дворам и парадным в районе станции «Достоевская». Вы рассмотрите красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов.

А ещё подниметесь на самое высокое здание в историческом центре и поймёте, почему Санкт-Петербург такой «низкий».
5
1 отзыв
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На смотровой площадке вы взглянете на ключевые доминанты города:

  • Петропавловскую крепость, которую венчает ангел-хранитель Северной столицы
  • Лахта-центр — самое высокое строение в европейской части света
  • Спас на Крови, строительные леса с которого не снимаются уже несколько десятков лет
  • Владимирский собор — с колокольней одного из самых значимых ваятелей города Джакомо Кваренги
  • и многое другое

Прогуливаясь по городу, увидите:

  • особняк Каншиных, голубая парадная которого уже давно стала известна за пределами Петербурга
  • дом «Пряник» в неорусском стиле с майоликовой плиткой и дверями из японского дуба
  • двор, в котором всегда можно встретить котика
  • мистические горельефы архитектора Лишневского
  • дом прорицательницы, которая предсказала смерть Пушкина, Грибоедова и победу России над Наполеоном

От гида узнаете:

  • С кого был списан прототип Воланда для «Мастера и Маргариты»
  • Где находился один из первых кинотеатров Санкт-Петербурга с мистическим названием «Мефистофель»
  • Как жили простые горожане в дореволюционном Питере
  • Почему архитектор строил Исаакиевский собор на протяжении 40 лет
  • Что такое любовный треугольник Петербурга
  • Как благородные девицы из Смольного сбегали к солдатам в казармы

Вход на смотровую площадку — через современную красивую картинную галерею. Это ещё один повод посетить нашу экскурсию.

Организационные детали

  • Смотровая площадка официальная, вход на неё разрешён
  • В конце экскурсии каждый участник получит карту «100 открытых парадных Санкт-Петербурга»
  • Можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость составит 4500 руб. для 1 человека, 2500 руб. /чел. для компании из 2–4 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Дети до 12 лет1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
2 июня 2024
Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города. Бонусом получили карту адресов 100 парадных
Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города.Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города.Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города.Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города.

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