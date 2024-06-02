Это обзорная экскурсия-прогулка по главным дворам и парадным в районе станции «Достоевская». Вы рассмотрите красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов.
А ещё подниметесь на самое высокое здание в историческом центре и поймёте, почему Санкт-Петербург такой «низкий».
А ещё подниметесь на самое высокое здание в историческом центре и поймёте, почему Санкт-Петербург такой «низкий».
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На смотровой площадке вы взглянете на ключевые доминанты города:
- Петропавловскую крепость, которую венчает ангел-хранитель Северной столицы
- Лахта-центр — самое высокое строение в европейской части света
- Спас на Крови, строительные леса с которого не снимаются уже несколько десятков лет
- Владимирский собор — с колокольней одного из самых значимых ваятелей города Джакомо Кваренги
- и многое другое
Прогуливаясь по городу, увидите:
- особняк Каншиных, голубая парадная которого уже давно стала известна за пределами Петербурга
- дом «Пряник» в неорусском стиле с майоликовой плиткой и дверями из японского дуба
- двор, в котором всегда можно встретить котика
- мистические горельефы архитектора Лишневского
- дом прорицательницы, которая предсказала смерть Пушкина, Грибоедова и победу России над Наполеоном
От гида узнаете:
- С кого был списан прототип Воланда для «Мастера и Маргариты»
- Где находился один из первых кинотеатров Санкт-Петербурга с мистическим названием «Мефистофель»
- Как жили простые горожане в дореволюционном Питере
- Почему архитектор строил Исаакиевский собор на протяжении 40 лет
- Что такое любовный треугольник Петербурга
- Как благородные девицы из Смольного сбегали к солдатам в казармы
Вход на смотровую площадку — через современную красивую картинную галерею. Это ещё один повод посетить нашу экскурсию.
Организационные детали
- Смотровая площадка официальная, вход на неё разрешён
- В конце экскурсии каждый участник получит карту «100 открытых парадных Санкт-Петербурга»
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость составит 4500 руб. для 1 человека, 2500 руб. /чел. для компании из 2–4 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 12 лет
|1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наиля
2 июня 2024
Все понравилось: побывали в красивейших парадных и поднялись на смотровую площадку нового жк в центре города. Бонусом получили карту адресов 100 парадных
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