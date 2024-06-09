Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Мы — дружная команда профессионалов, которые уже почти 20 лет работают в сфере туризма и более 7 лет занимаются организацией туров. У нас огромный опыт организации поездок для иностранных туристов по территории всей России. А сейчас мы рады предложить вам туры и интереснейшие экскурсии для жителей нашей огромной и невероятной страны.