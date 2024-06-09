Приглашаем юные пытливые умы выполнить интересные задания — устные и письменные.
Дети узнают секрет исполнения заветного желания, постигнут невероятную мощь грозных фортов и рассмотрят их в бинокль. А ещё почувствуют себя моряками, у которых под ногами пучина, а над головой — путеводные звёзды.
Дети узнают секрет исполнения заветного желания, постигнут невероятную мощь грозных фортов и рассмотрят их в бинокль. А ещё почувствуют себя моряками, у которых под ногами пучина, а над головой — путеводные звёзды.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Дети поделятся на команды — каждый экипаж девизом подкрепит своё название, а боцман будет строго следить за выполнением заданий. В стороне никто не остается — работа найдётся и коку, и рулевому, и сигнальщику.
А ещё молодые исследователи:
- Услышат захватывающие истории морских сражений и кругосветных путешествий
- Узнают, что такое пуп земли
- Увидят подводную лодку и познакомятся с флотской терминологией
- Научатся ориентироваться по карте и сверяться с компасом
- Отправят коллективное послание, используя сигнальную азбуку
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 8 до 12 лет
- В зависимости от количества человек поездка проходит на Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter или туристическом автобусе
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 100 ₽
|Детский
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — дружная команда профессионалов, которые уже почти 20 лет работают в сфере туризма и более 7 лет занимаются организацией туров. У нас огромный опыт организации поездок для иностранных туристов по территории всей России. А сейчас мы рады предложить вам туры и интереснейшие экскурсии для жителей нашей огромной и невероятной страны.Задать вопрос
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