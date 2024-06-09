Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)

Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Приглашаем юные пытливые умы выполнить интересные задания — устные и письменные.

Дети узнают секрет исполнения заветного желания, постигнут невероятную мощь грозных фортов и рассмотрят их в бинокль. А ещё почувствуют себя моряками, у которых под ногами пучина, а над головой — путеводные звёзды.
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Дети поделятся на команды — каждый экипаж девизом подкрепит своё название, а боцман будет строго следить за выполнением заданий. В стороне никто не остается — работа найдётся и коку, и рулевому, и сигнальщику.

А ещё молодые исследователи:

  • Услышат захватывающие истории морских сражений и кругосветных путешествий
  • Узнают, что такое пуп земли
  • Увидят подводную лодку и познакомятся с флотской терминологией
  • Научатся ориентироваться по карте и сверяться с компасом
  • Отправят коллективное послание, используя сигнальную азбуку

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 8 до 12 лет
  • В зависимости от количества человек поездка проходит на Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter или туристическом автобусе
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 100 ₽
Детский2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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