Кронштадт — один из удивительных районов Петербурга. Он находится на острове Котлин в Финском заливе. Приглашаем вас на экскурсию-знакомство по Кронштадту. Всего за 6 часов вы узнаете, как появилась крепость в водах Финского залива. А также посетите все главные достопримечательности города: Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и еще одну достопримечательность на выбор.

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Описание водной прогулки

Путешествие на остров Кронштадт

Во время вашего путешествия на остров Кронштадт вы сможете насладиться комфортабельной поездкой на автобусе и узнать множество интересных фактов о городе и его истории. Ранее доступ к этому уникальному месту был ограничен, но теперь он открыт для всех желающих. Дорога на остров проложена прямо по городской дамбе, что делает поездку ещё более увлекательной.

Пешеходная экскурсия по достопримечательностям

В Кронштадте вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия по знаковым местам:

Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под управлением патриарха;

Синий мост с футштоком, от которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза;

Гостиный двор и Адмиралтейство;

Летний сад и полуденная пушка;

Петровский док и Якорная площадь.

В свободное время вы сможете вернуться в те места, которые вам особенно понравились.

Парк «Остров фортов»

В этом парке вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота и узнать об основных исторических событиях. Особое внимание привлекает Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители спокойных прогулок смогут насладиться Зоной тихого отдыха в Саду памяти.

На территории парка также расположены детские площадки с капитанским мостиком и рулем, где каждый сможет почувствовать себя настоящим капитаном судна!

Дополнительная информация

Обратите внимание, что водная прогулка на теплоходе не включена в стоимость экскурсии.