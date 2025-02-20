Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи

Кронштадт — один из удивительных районов Петербурга. Он находится на острове Котлин в Финском заливе. Приглашаем вас на экскурсию-знакомство по Кронштадту. Всего за 6 часов вы узнаете, как появилась крепость в водах Финского залива.

А также посетите все главные достопримечательности города: Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и еще одну достопримечательность на выбор.
4.5
818 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 12:15

Описание водной прогулки

Путешествие на остров Кронштадт

Во время вашего путешествия на остров Кронштадт вы сможете насладиться комфортабельной поездкой на автобусе и узнать множество интересных фактов о городе и его истории. Ранее доступ к этому уникальному месту был ограничен, но теперь он открыт для всех желающих. Дорога на остров проложена прямо по городской дамбе, что делает поездку ещё более увлекательной.

Пешеходная экскурсия по достопримечательностям

В Кронштадте вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия по знаковым местам:

  • Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под управлением патриарха;
  • Синий мост с футштоком, от которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза;
  • Гостиный двор и Адмиралтейство;
  • Летний сад и полуденная пушка;
  • Петровский док и Якорная площадь.

В свободное время вы сможете вернуться в те места, которые вам особенно понравились.

Парк «Остров фортов»

В этом парке вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота и узнать об основных исторических событиях. Особое внимание привлекает Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители спокойных прогулок смогут насладиться Зоной тихого отдыха в Саду памяти.

На территории парка также расположены детские площадки с капитанским мостиком и рулем, где каждый сможет почувствовать себя настоящим капитаном судна!

Дополнительная информация

Обратите внимание, что водная прогулка на теплоходе не включена в стоимость экскурсии.

Ежедневно в 11:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+ (РФ и РБ)от 2185 ₽
Студенты (РФ и РБ)от 2090 ₽
Школьники (РФ и РБ) 7-15 лет1900 ₽
Пенсионеры (РФ и РБ)от 1800 ₽
Дошкольники с местом (РФ и РБ) от 2 до 6 лет1000 ₽
Иностранные гражданеот 2000 ₽
Школьники (РФ и РБ)от 1500 ₽
Дошкольники с местом (РФ и РБ)1700 ₽
Взрослый билет2100 ₽
Дошкольный билет900 ₽
Пенсионный/Студенческий билет1900 ₽
Взрослый билет (иностранцы)2100 ₽
Школьный билет1600 ₽
Дошкольники без места (до 3 лет)0 ₽
Взрослый (РФ и РБ)2000 ₽
Студенты (Рф и РБ)1800 ₽
Дошкольники с местом (РФ и РБ) до 6 лет750 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петровский док
  • Футшток
  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Форт Константин (при выборе этой достопримечательности)
  • Памятник Петру I и русским флотоводцам
  • Парк «Остров фортов» (при выборе этой достопримечательности)
  • Музей маяков (при выборе этой достопримечательности)
  • Музей Военно-Морской славы (при выборе этой достопримечательности)
Что включено
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • Пешеходная прогулка по Кронштадту
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит в цену
  • Водная прогулка на теплоходе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Восстания, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 818 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
575
4
132
3
70
2
17
1
24
Е
20 фев 2025
А
29 янв 2025
В целом удовлетворены поездкой. Много лет мечтал увидеть собор-сбылось.
О
23 янв 2025
Экскурсия понравилась, несмотря на то что посещение музея отменили заменив его на форт Константин. Гид Максим очень много и интересно рассказывал об истории Кронштадта, о людях проживавших и защищавших его и Питербург в годы войны. Конечно в теплую погоду было бы комфортнее, но и в мороз было неплохо. Микроавтобус был комфортным, к водителю притензий нет, а главное-гид замечательный! Спасибо!
Д
20 янв 2025
На экскурсии посетили Морской Никольский собор, полюбовались фортами с обзорной площадки паруса «Остров фортов». К сожалению, погода не позволила нормально прогуляться по этому парку. Очень понравился эмоциональный рассказ гида о том, как рыбка колюшка спасла город во время блокады.
Н
20 янв 2025
К
17 янв 2025
Экскурсия замечательная, конечно многое зависит от экскурсовода, нашей группе повезло. Вела гид Юлия, очень личностно передавла информацию. Было заметно, что тема близка, значима и небезразлична, из этого выстраивается контекст экскурсии. Поэтому интересные места, красивые рассказы, грамотно организовано время. Рекомендую.
Н
12 янв 2025
Отличная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно рассказывала!
Н
12 янв 2025
Экскурсия понравилась. Посетили все заявленные локации, даже попали на рождественский концерт в соборе. Экскурсовод Оксана дала максимум информации. Подача содержательная и интересная. Всё было организовано грамотно. Привезли с собой тонну зефира 🙂
Н
11 янв 2025
Экскурсия понравилась. Большое спасибо экскурсоводу за интересный рассказ. Посещение музея оставили очень хорошие впечатления. Снизила оценку за организацию экскурсии. В дороге сломался микрофон и экскурсовод как мог продолжал свой рассказ, но учитывая, что автобус большой было плохо слышно. Организаторам большая просьба, проверять оборудование перед экскурсиями. Экскурсовод хоть и старался, но много не смог рассказать, было очень обидно в итоге.
Д
10 янв 2025
Добрый день. Ездили в пятером 5 января на экскурсию в Кронштадт. Испортил впечатление Гид. Я в Кронштадт езжу уже в четвертый раз, мне очень нравится этот обьект. Первое, гид информацию
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не договаривает, обрывает, перескакивая, речь несвязная, второе, у него странное чувство юмора, третье, он постоянно высказывает субьективное мнение, чего гид не должен делать, четвертое, по Кронштадту он не дал вообще экскурсии(ни Петровского дока, ни футштока), он давал информацию только в автобусе, отпустил нас самостоятельно на 10мин в Петровский парк(другие Гиды водили там экскурсию). В музее он нам выдал билеты по 0 цене, льготные, и только один полный(хотя у нас были 4полных+1льготный). И, еще хотел бы обратить ваше внимание на Офис продаж на Лиговскм 43-45, там грязно, персонал унылый, смердит потом, а вы же дарите людям эмоции!) Спасибо.

А
9 янв 2025
Д
8 янв 2025
А
8 янв 2025
Т
7 янв 2025
В
7 янв 2025

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