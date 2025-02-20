А также посетите все главные достопримечательности города: Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и еще одну достопримечательность на выбор.
Описание водной прогулки
Путешествие на остров Кронштадт
Во время вашего путешествия на остров Кронштадт вы сможете насладиться комфортабельной поездкой на автобусе и узнать множество интересных фактов о городе и его истории. Ранее доступ к этому уникальному месту был ограничен, но теперь он открыт для всех желающих. Дорога на остров проложена прямо по городской дамбе, что делает поездку ещё более увлекательной.
Пешеходная экскурсия по достопримечательностям
В Кронштадте вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия по знаковым местам:
- Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под управлением патриарха;
- Синий мост с футштоком, от которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза;
- Гостиный двор и Адмиралтейство;
- Летний сад и полуденная пушка;
- Петровский док и Якорная площадь.
В свободное время вы сможете вернуться в те места, которые вам особенно понравились.
Парк «Остров фортов»
В этом парке вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота и узнать об основных исторических событиях. Особое внимание привлекает Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители спокойных прогулок смогут насладиться Зоной тихого отдыха в Саду памяти.
На территории парка также расположены детские площадки с капитанским мостиком и рулем, где каждый сможет почувствовать себя настоящим капитаном судна!
Дополнительная информация
Обратите внимание, что водная прогулка на теплоходе не включена в стоимость экскурсии.
Ежедневно в 11:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (РФ и РБ)
|от 2185 ₽
|Студенты (РФ и РБ)
|от 2090 ₽
|Школьники (РФ и РБ) 7-15 лет
|1900 ₽
|Пенсионеры (РФ и РБ)
|от 1800 ₽
|Дошкольники с местом (РФ и РБ) от 2 до 6 лет
|1000 ₽
|Иностранные граждане
|от 2000 ₽
|Школьники (РФ и РБ)
|от 1500 ₽
|Дошкольники с местом (РФ и РБ)
|1700 ₽
|Взрослый билет
|2100 ₽
|Дошкольный билет
|900 ₽
|Пенсионный/Студенческий билет
|1900 ₽
|Взрослый билет (иностранцы)
|2100 ₽
|Школьный билет
|1600 ₽
|Дошкольники без места (до 3 лет)
|0 ₽
|Взрослый (РФ и РБ)
|2000 ₽
|Студенты (Рф и РБ)
|1800 ₽
|Дошкольники с местом (РФ и РБ) до 6 лет
|750 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровский док
- Футшток
- Якорная площадь
- Морской Никольский собор
- Форт Константин (при выборе этой достопримечательности)
- Памятник Петру I и русским флотоводцам
- Парк «Остров фортов» (при выборе этой достопримечательности)
- Музей маяков (при выборе этой достопримечательности)
- Музей Военно-Морской славы (при выборе этой достопримечательности)
Что включено
- Увлекательный рассказ сертифицированного гида
- Комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
- Пешеходная прогулка по Кронштадту
- Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит в цену
- Водная прогулка на теплоходе
- Личные расходы