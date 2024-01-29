Самые знаменитые лжецы Российской империи - без занудства, общеизвестных фактов и стереотипов
Но в дореволюционной России были и такие, кто хитростью добывал себе не кусок хлеба, а целые состояния! На лекции будем говорить о тех, кто втирался в доверие даже к царской семье, обводил вокруг пальца умнейших людей. А за богемную атмосферу отвечать будет пространство Art Square Gallery.
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Описание
Что вас ожидает
Миссия: обвести вокруг пальца. На развлекательно-познавательной лекции поговорим о том, как вводили в заблуждение Распутин и доктор Филипп умнейших людей Императорской России, как вызывали доверие без марафонов и социальных сетей Сонька Золотая Ручка и граф Калиостро.
В программе — самый большой скандал в ресторане Яр, подробная инструкция о краже драгоценностей с помощью психиатра и сила внушения, чуть не стоившая императрице жизни!
Лектор-эксперт. Нашим проводником в тему будет профессиональный экскурсовод и отменный оратор Елена Третьякова.
Бонус в бокале. Каждого участника ждём welcome drink в виде бокала игристого и небольшая закуска в стиле «антипасти»: пармезан, сальчичон, орешки, льняные крекеры и виноград.
Место встречи: Art Square Gallery. Лекция пройдёт в современном выставочном пространстве на площади Искусств. А бонусом станет бесплатная экскурсия по галерее с куратором.
Организационные детали
- Лекцию для вас проведет сотрудник Эрмитажа и кандидат исторических наук Екатерина Андреева
- В стоимость входит лекция, welcome drink (бокал вина, специального подобранного под тему лекции), а также антипасти
- Мы не рекомендуем лекцию к посещению участникам младше 18 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Невский проспект / Гостиный двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
В итоге провел чудесные 2 часа с бокалом вина в очень классном месте, высокий уровень организации, все комфортно и приятно.
Было очень интересно слушать леутора, была презентация, вопросы, общение, шутки, знакомство с соседями по столику…)
Теперь буду регулярно ходить на такой формат лекций, гораздо интереснее, чем обычные лекции, и точно теплее, чем сейчас гулять по улице