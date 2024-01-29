Лекции с бокалом вина. Инфоцыгане в дореволюционной России
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Самые знаменитые лжецы Российской империи - без занудства, общеизвестных фактов и стереотипов

5
1 отзыв
Ложь, обман, хитрость — оружия мошенников и авантюристов во все времена.

Но в дореволюционной России были и такие, кто хитростью добывал себе не кусок хлеба, а целые состояния! На лекции будем говорить о тех, кто втирался в доверие даже к царской семье, обводил вокруг пальца умнейших людей. А за богемную атмосферу отвечать будет пространство Art Square Gallery.
Лекции с бокалом вина. Инфоцыгане в дореволюционной России
Лекции с бокалом вина. Инфоцыгане в дореволюционной России
Лекции с бокалом вина. Инфоцыгане в дореволюционной России
Ближайшие даты:
9
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Миссия: обвести вокруг пальца. На развлекательно-познавательной лекции поговорим о том, как вводили в заблуждение Распутин и доктор Филипп умнейших людей Императорской России, как вызывали доверие без марафонов и социальных сетей Сонька Золотая Ручка и граф Калиостро.

В программе — самый большой скандал в ресторане Яр, подробная инструкция о краже драгоценностей с помощью психиатра и сила внушения, чуть не стоившая императрице жизни!

Лектор-эксперт. Нашим проводником в тему будет профессиональный экскурсовод и отменный оратор Елена Третьякова.

Бонус в бокале. Каждого участника ждём welcome drink в виде бокала игристого и небольшая закуска в стиле «антипасти»: пармезан, сальчичон, орешки, льняные крекеры и виноград.

Место встречи: Art Square Gallery. Лекция пройдёт в современном выставочном пространстве на площади Искусств. А бонусом станет бесплатная экскурсия по галерее с куратором.

Организационные детали

  • Лекцию для вас проведет сотрудник Эрмитажа и кандидат исторических наук Екатерина Андреева
  • В стоимость входит лекция, welcome drink (бокал вина, специального подобранного под тему лекции), а также антипасти
  • Мы не рекомендуем лекцию к посещению участникам младше 18 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Невский проспект / Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
29 янв 2024
Очень доволен, что трипстер предложил мне такой способ провести время, особенно в компании ребят, у которых я неоднократно брал экскурсии.

В итоге провел чудесные 2 часа с бокалом вина в очень классном месте, высокий уровень организации, все комфортно и приятно.

Было очень интересно слушать леутора, была презентация, вопросы, общение, шутки, знакомство с соседями по столику…)

Теперь буду регулярно ходить на такой формат лекций, гораздо интереснее, чем обычные лекции, и точно теплее, чем сейчас гулять по улице

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