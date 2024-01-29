Ложь, обман, хитрость — оружия мошенников и авантюристов во все времена. Но в дореволюционной России были и такие, кто хитростью добывал себе не кусок хлеба, а целые состояния! На лекции будем говорить о тех, кто втирался в доверие даже к царской семье, обводил вокруг пальца умнейших людей. А за богемную атмосферу отвечать будет пространство Art Square Gallery.

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Описание

Что вас ожидает

Миссия: обвести вокруг пальца. На развлекательно-познавательной лекции поговорим о том, как вводили в заблуждение Распутин и доктор Филипп умнейших людей Императорской России, как вызывали доверие без марафонов и социальных сетей Сонька Золотая Ручка и граф Калиостро.

В программе — самый большой скандал в ресторане Яр, подробная инструкция о краже драгоценностей с помощью психиатра и сила внушения, чуть не стоившая императрице жизни!

Лектор-эксперт. Нашим проводником в тему будет профессиональный экскурсовод и отменный оратор Елена Третьякова.

Бонус в бокале. Каждого участника ждём welcome drink в виде бокала игристого и небольшая закуска в стиле «антипасти»: пармезан, сальчичон, орешки, льняные крекеры и виноград.

Место встречи: Art Square Gallery. Лекция пройдёт в современном выставочном пространстве на площади Искусств. А бонусом станет бесплатная экскурсия по галерее с куратором.

Организационные детали