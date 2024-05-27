Добро пожаловать в Петербург Гумилёва! Место нашей встречи имеет символическое значение… Из окна ресторана вы увидите здание, ставшее первой жертвой после того, как 1 августа 1914 года Германия объявила России войну. Поэт сразу решил, что пойдёт на фронт добровольцем. С этого и начинается рассказ о его трагической судьбе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За чашкой чая я расскажу про:
- Отношения Гумилёва и Ахматовой. Как спустя 4 месяца после окончательного, казалось бы, расставания они сошлись вновь. Каким было их свадебное путешествие и как связан с этим экспрессионист Амадео Модильяни.
- Дуэль Гумилёва с поэтом Волошиным. Из-за кого стрелялись поэты и чем это закончилось.
- Судьбу близких Николая. Сколько браков и детей было у Гумилёва. Кто из его потомков стал учёным, кто погиб в блокадном Ленинграде, а кто жив поныне.
- Жизнь Гумилёва в доме искусств, его арест и расстрел. Как он провёл последние 4 месяца и какие политические события 1921 года трагически повлияли на его судьбу.
Я покажу много фото- и видеоматериала. После по желанию и погоде прогуляемся 20–25 минут по местам, где жил, работал и ждал своей участи Николай Гумилёв.
Организационные детали
- Чай включён в стоимость
- Если ресторан будет закрыт на мероприятие (такое редко, но бывает), мы зайдём в одно из уютных кафе неподалёку
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Англетер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 62 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
27 мая 2024
Спасибо Алексею за отличную экскурсию!
Я с интересом послушала лекцию о жизни Гумилева, о контексте того времени. Было здорово узнать адреса мест, где был поэт, послушать про его отношения с Ахматовой.
У
Я с интересом послушала лекцию о жизни Гумилева, о контексте того времени. Было здорово узнать адреса мест, где был поэт, послушать про его отношения с Ахматовой.
У
Евгения
14 апр 2024
С большим интересом отношусь к личности и творчеству Николая Гумилева. Просто не могла пройти мимо такой лекции-экскурсии. Рекомендую всем, кто понимает, что уроки истории повторяются и нужны для того, чтобы
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