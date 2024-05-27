читать дальше экскурсии удобный формат - сначала в кафе Алексей провёл лекцию, показал фото-архивы, а затем была прогулка по району. Очень порадовало, что гид показал мне дом, в котором последние годы жизни провела Ирина Одоевцева - я очень люблю ее книги.



Экскурсию рекомендую не только поклонникам поэта, но и всем людям, которые интересуются тем временем.



Алексей, большое спасибо!

Спасибо Алексею за отличную экскурсию!Я с интересом послушала лекцию о жизни Гумилева, о контексте того времени. Было здорово узнать адреса мест, где был поэт, послушать про его отношения с Ахматовой.