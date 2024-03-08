Эта встреча для тех, кто хочет ближе узнать Ленинград-Петербург и его непарадную сторону.
Лекция проходит в уютном помещении фотостудии в историческом центре и сопровождается показом большого количества материала.
Вы изучите книги и каталоги по фотографии и рассмотрите коллекцию профессиональных фотоаппаратов прошлого века.
Лекция проходит в уютном помещении фотостудии в историческом центре и сопровождается показом большого количества материала.
Вы изучите книги и каталоги по фотографии и рассмотрите коллекцию профессиональных фотоаппаратов прошлого века.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание фото-прогулки
На лекции вы узнаете:
- Какое влияние оказала городская среда Ленинграда на возникновение андеграундной фотографии
- Как выставка Константина Кузьминского «Под парашютом» послужила не только солидаризации фотографов с неофициальной культурой, но и более плотному общению разных её слоёв
- Что писал Борис Кудряков и какие легендарные рок-группы снимал Андрей Усов
- Как фотоклубы повлияли на формирование другого взгляда на город и его быт
- Какую выставку закрыли в начале перестройки из-за её названия
И многое другое!
Организационные детали
Лекция будет интересна взрослым и детям от 16 лет.
в субботу и воскресенье в 18:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Суворовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1000 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. 25 лет назад моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессии гида-переводчика.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
8 мар 2024
Лекция Максима была более чем превосходна. Можно поручиться, что вы немало узнаете — вне зависимости от того, владеете ли столь специальной темой или нет. Для тех, кто едва ли имеет
А
Алиса
27 фев 2024
Спасибо Максиму за такую увлекательную лекцию и тщательно подготовленную презентацию с фотографиями! Максим стал нашим проводником по завораживающему миру андеграундной фотографии Ленинграда, время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить место, в
М
Мария
20 фев 2024
Очень увлекательная лекция о ленинградской фотографии и не только! Максим доступным языком рассказал о фотографии того периода. Лекция проходила в уютной и атмосферной фотостудии — на стенах даже висели советские
С
Степан
19 фев 2024
Очень необычная и интересная лекция в классном пространстве!
Рекомендую всем, кто хотел бы узнать об андеграундном фотоискусстве Ленинграда, или просто взглянуть на историю города с не самого известного ракурса. Максим замечательный рассказчик - мы полностью погрузились в атмосферу города второй половины 20 века через фотографии и истории их авторов.
Лекция проходит в небольшой фотостудии на Суворовском проспекте. Идеальное место для такого мероприятия!
Рекомендую всем, кто хотел бы узнать об андеграундном фотоискусстве Ленинграда, или просто взглянуть на историю города с не самого известного ракурса. Максим замечательный рассказчик - мы полностью погрузились в атмосферу города второй половины 20 века через фотографии и истории их авторов.
Лекция проходит в небольшой фотостудии на Суворовском проспекте. Идеальное место для такого мероприятия!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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