Лекция о фотографах Ленинграда 20 века

Познакомиться с историей неофициальной культурной жизни города через фотографию (мини-группа)
Эта встреча для тех, кто хочет ближе узнать Ленинград-Петербург и его непарадную сторону.

Лекция проходит в уютном помещении фотостудии в историческом центре и сопровождается показом большого количества материала.

Вы изучите книги и каталоги по фотографии и рассмотрите коллекцию профессиональных фотоаппаратов прошлого века.
5
4 отзыва
Лекция о фотографах Ленинграда 20 века
Лекция о фотографах Ленинграда 20 века
Лекция о фотографах Ленинграда 20 века
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание фото-прогулки

На лекции вы узнаете:

  • Какое влияние оказала городская среда Ленинграда на возникновение андеграундной фотографии
  • Как выставка Константина Кузьминского «Под парашютом» послужила не только солидаризации фотографов с неофициальной культурой, но и более плотному общению разных её слоёв
  • Что писал Борис Кудряков и какие легендарные рок-группы снимал Андрей Усов
  • Как фотоклубы повлияли на формирование другого взгляда на город и его быт
  • Какую выставку закрыли в начале перестройки из-за её названия

И многое другое!

Организационные детали

Лекция будет интересна взрослым и детям от 16 лет.

в субботу и воскресенье в 18:00

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Суворовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
М
8 мар 2024
Лекция Максима была более чем превосходна. Можно поручиться, что вы немало узнаете — вне зависимости от того, владеете ли столь специальной темой или нет. Для тех, кто едва ли имеет
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представление об андеграундной питерской фотографии, приготовлены множество самых разных альбомов и тщательный вводный рассказ. Если же вы уже сталкивались с фотографиями, скажем, Леонида Богданова или Драгомощенко, то вы найдете в Максиме эрудированного собеседника, который с удовольствием соориентирует вас в тех или иных общих и/или частных вопросах. Отдельного упоминания, помимо прочего, заслуживает помещение — будучи фотографической студией, оно сполна обеспечивает своеобразный антураж рабочей атмосферы фотографа, как бы придавая рассказу иммерсивный эффект. Короче говоря: безусловная рекомендация!

А
27 фев 2024
Спасибо Максиму за такую увлекательную лекцию и тщательно подготовленную презентацию с фотографиями! Максим стал нашим проводником по завораживающему миру андеграундной фотографии Ленинграда, время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить место, в
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котором всё проходило - уютную фотостудию неподалёку от Смольного собора. После лекции можно задержаться и порассматривать красивейшие фотоснимки того периода, которыми завешена одна из стен, или полистать книги с иллюстрациями и описаниями. В общем, чудесный лектор и чудесное место!

М
20 фев 2024
Очень увлекательная лекция о ленинградской фотографии и не только! Максим доступным языком рассказал о фотографии того периода. Лекция проходила в уютной и атмосферной фотостудии — на стенах даже висели советские
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фотографии ручной печати. Также Максим показал множество редких книг про ленинградский фотоандегранунд — все можно было листать и рассматривать. Помимо книг были показаны старые камеры. После лекции у нас была оживленная дискуссия — Максим определено заинтересовал меня данной темой, теперь хочется погрузиться в мир фотографии и андеграунда конца 20 столетия! Спасибо большое за лекцию! Определенно рекомендую.

С
19 фев 2024
Очень необычная и интересная лекция в классном пространстве!
Рекомендую всем, кто хотел бы узнать об андеграундном фотоискусстве Ленинграда, или просто взглянуть на историю города с не самого известного ракурса. Максим замечательный рассказчик - мы полностью погрузились в атмосферу города второй половины 20 века через фотографии и истории их авторов.
Лекция проходит в небольшой фотостудии на Суворовском проспекте. Идеальное место для такого мероприятия!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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