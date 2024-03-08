читать дальше представление об андеграундной питерской фотографии, приготовлены множество самых разных альбомов и тщательный вводный рассказ. Если же вы уже сталкивались с фотографиями, скажем, Леонида Богданова или Драгомощенко, то вы найдете в Максиме эрудированного собеседника, который с удовольствием соориентирует вас в тех или иных общих и/или частных вопросах. Отдельного упоминания, помимо прочего, заслуживает помещение — будучи фотографической студией, оно сполна обеспечивает своеобразный антураж рабочей атмосферы фотографа, как бы придавая рассказу иммерсивный эффект. Короче говоря: безусловная рекомендация!

Лекция Максима была более чем превосходна. Можно поручиться, что вы немало узнаете — вне зависимости от того, владеете ли столь специальной темой или нет. Для тех, кто едва ли имеет