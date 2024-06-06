Экскурсии в помещении Санкт-Петербурга

Найдено 51 экскурсия в категории «В помещении» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000 за человека
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Групповая
2 часа
15 отзывов
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
21 июня в 19:00
1 900 за человека
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Групповая
1 час
65 отзывов
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Впечатлиться интерьерами, узнать больше о жизни царской семьи и заглянуть в секретные комнаты
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Юсуповский дворец: программа максимум
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480 за всё до 7 чел.
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Начало: На улице Гороховая
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Групповая
1 час
153 отзыва
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Впечатлиться интерьерами и экспозицией музея и разобраться в особенностях художественных стилей
Начало: В районе метро Чернышевская
11 июня в 15:30
14 июня в 15:30
2 550 за человека
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Групповая
1 час
9 отзывов
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350 за человека
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами
Начало: На набережной Мойки
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 19:30, в среду в 12:00, в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
10 июня в 19:30
2 700 за человека
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Начало: Внутри Эрмитажа
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Начало: В кафе «Абрикосовъ»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 500 за человека
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150 за человека
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
6 отзывов
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: на Большой Морской
9 июня в 12:30
26702 403 за человека
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599 за человека
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
В уютном ресторане послушать размышления о трагической судьбе поэта Серебряного века
Начало: У гостиницы «Англетер»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая
1 час
6 отзывов
Групповая экскурсия по Дому учёных
Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции
Начало: На Дворцовой набережной
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 950 за человека
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
Владимирский дворец изнутри
Групповая
1 час
45 отзывов
Групповая экскурсия: Владимирский дворец - путешествие в историю
Погрузитесь в эпоху царской России, посетив уникальные интерьеры и услышав истории Владимирского дворца
Начало: В холле дворца
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 700 за человека
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Групповая
30 минут
12 отзывов
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире
Начало: в районе СТ.М. Старая деревня
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
690 за человека
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Групповая
1.5 часа
6 отзывов
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
1 400 за человека
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая
Начало: Возле Спаса на Крови
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
9 500 за всё до 10 чел.
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Николаевский дворец с историком архитектуры
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Николаевский дворец с историком архитектуры
Побывать внутри одной из самых красивых резиденций Санкт-Петербурга и открыть тайны его владельцев
Начало: у Николаевского дворца
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
15 000 за всё до 10 чел.
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900 за человека
Тайны дворца Елисеевых
скидка
5%
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Тайны дворца Елисеевых
Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)
Начало: В холле дворца
9 июня в 12:00
23 июня в 12:00
30002 850 за человека
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Групповая
1 час
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590 за человека
Арт-терапия в кафе Петербурга
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Арт-терапия в кафе Петербурга
Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Начало: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Групповая
2 часа
7 отзывов
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Узнать, как делают сидр и попробовать разные сорта
Начало: в Фёдоровском на ул. Промышленной
Завтра в 17:00
9 июня в 13:00
2 100 за человека
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500 за человека
Дворец великого князя Михаила Александровича
скидка
5%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Дворец великого князя Михаила Александровича
Попасть в труднодоступный дом младшего брата Николая II, полюбоваться интерьерами и развеять мифы
Начало: Около дворца Михаила Александровича на Английской ...
15 июня в 15:00
30 июня в 17:00
20001 900 за человека
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Групповая
1 час
6 отзывов
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: в районе СТ.М. Горьковская
1 300 за человека
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400 за человека
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Билеты
1 час
3 отзыва
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490 за билет
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
Индивидуальная
1.5 часа
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
Примерить настоящую форму огнеборца и узнать, как не стать виновником пожара
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
9 500 за всё до 20 чел.
У Юсуповых дома
Мини-группа
2 часа
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке (в мини-группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700 за человека
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000 за человека
В Питере лепить
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000 за человека
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Групповая
1.5 часа
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Погулять по парадным гостиным и прикоснуться к истории старинного особняка на групповой экскурсии
Начало: На Галерной улице
2 500 за человека
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
15 июня в 16:00
22 июня в 14:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Юсуповский дворец: программа максимум
    Мы со своей группой были на экскурсии в Юсуповском дворце. Мы в восторге от экскурсии и от экскурсовода Ирины Борисовны.
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    Человек, обладающий огромными знаниями и умеющий увлечённо рассказать об истории дворца и его хозяев. Ирина провела нас по всему дворцу,показав не только шикарные парадный залы, театр,но и самые потаенные уголки. Экскурсовод учла, что наша группа была разноплановой и по возрасту и по интересам, но рассказ Ирины был настолько интересен, что захватил всех. Обязательно посетите дворец Юсуповых и обязательно воспользуйтесь услугами экскурсовода Ирины Борисовны, не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия понравилась. Восторг от увиденного неописуемый для человека, который впервые побывал в Эрмитаже. Прошли по основным залам, познакомились с историей
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    создания Эрмитажа, не остались без внимания большинство шедевров мирового искусства. Конечно одной экскурсии мало, вернемся. Выбирала экскурсию в мини-группе, тк муж не очень хорошо слышит, хотелось, чтобы было изложение не на большую группу. К сожалению, гид очень негромко говорила и даже мне, человеку с хорошим слухом приходилось сильно прислушиваться временами. До этого были на экскурсии с использованием наушников, да и голос гида был поярче, неудобств не испытывали. Только за это снимаю звезду(В остальном, всё очень понравилось! Всех членов группы дожидались, это было приятно. Экскурсию рекомендую!

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Но после этой экскурсии была точно такая же бесплатная, проводимая ламой. В любом случае, все очень понравилось! Спасибо!
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
    Добрый день. Сегодня были на экскурсии с гидом Натальей. Это просто великолепно. Она такая умница, все рассказала, показала, доступно, понятно и в полном объёме. Очень благодарны, все понравилось. Спасибо большое
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
    Спасибо, очень экспертный экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
    Экскурсия очень интересная. Алексей очень доступно и подробно все рассказал. Узнали интересные факты истории.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Спасибо! Было очень интересно!
    Спасибо! Было очень интересно!Спасибо! Было очень интересно!
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Юсуповский дворец: программа максимум
    Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
  • В
    Валентина
    28 мая 2024
    Эрмитаж - дом семьи Романовых
    Экскурсию провела гид Татьяна. Професстонал. Не торопилась, ответила на все вопросы, даже не по теме. Это лучший гид нашего путешествия. Об экскурсии: для тех, кто хочет больше узнать о жизни императоров, кому мало посмотреть только живопись. Но и живописи было достаточно.
    Экскурсию провела гид Татьяна. Професстонал. Не торопилась, ответила на все вопросы, даже не по теме. Это лучший гид нашего путешествияЭкскурсию провела гид Татьяна. Професстонал. Не торопилась, ответила на все вопросы, даже не по теме. Это лучший гид нашего путешествияЭкскурсию провела гид Татьяна. Професстонал. Не торопилась, ответила на все вопросы, даже не по теме. Это лучший гид нашего путешествия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
  2. Дворец купцов Елисеевых на Мойке
  3. Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
  4. Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
  5. Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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