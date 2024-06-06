Т Татьяна Юсуповский дворец: программа максимум читать дальше Человек, обладающий огромными знаниями и умеющий увлечённо рассказать об истории дворца и его хозяев. Ирина провела нас по всему дворцу,показав не только шикарные парадный залы, театр,но и самые потаенные уголки. Экскурсовод учла, что наша группа была разноплановой и по возрасту и по интересам, но рассказ Ирины был настолько интересен, что захватил всех. Обязательно посетите дворец Юсуповых и обязательно воспользуйтесь услугами экскурсовода Ирины Борисовны, не пожалеете! Мы со своей группой были на экскурсии в Юсуповском дворце. Мы в восторге от экскурсии и от экскурсовода Ирины Борисовны.

Н Наталья Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) читать дальше создания Эрмитажа, не остались без внимания большинство шедевров мирового искусства. Конечно одной экскурсии мало, вернемся. Выбирала экскурсию в мини-группе, тк муж не очень хорошо слышит, хотелось, чтобы было изложение не на большую группу. К сожалению, гид очень негромко говорила и даже мне, человеку с хорошим слухом приходилось сильно прислушиваться временами. До этого были на экскурсии с использованием наушников, да и голос гида был поярче, неудобств не испытывали. Только за это снимаю звезду(В остальном, всё очень понравилось! Всех членов группы дожидались, это было приятно. Экскурсию рекомендую! Экскурсия понравилась. Восторг от увиденного неописуемый для человека, который впервые побывал в Эрмитаже. Прошли по основным залам, познакомились с историей

А Александра Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой Очень интересная и познавательная экскурсия. Но после этой экскурсии была точно такая же бесплатная, проводимая ламой. В любом случае, все очень понравилось! Спасибо!

О Оксана Дворец купцов Елисеевых на Мойке Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода

Т Татьяна Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Добрый день. Сегодня были на экскурсии с гидом Натальей. Это просто великолепно. Она такая умница, все рассказала, показала, доступно, понятно и в полном объёме. Очень благодарны, все понравилось. Спасибо большое

А Александра Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Спасибо, очень экспертный экскурсовод

Е Екатерина Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция Экскурсия очень интересная. Алексей очень доступно и подробно все рассказал. Узнали интересные факты истории.

Е Елена Дворец купцов Елисеевых на Мойке Спасибо! Было очень интересно!

М Мария Юсуповский дворец: программа максимум Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо