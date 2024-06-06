1 чел.
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Билеты
2.5 часа
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
21 июня в 19:00
1 900₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Впечатлиться интерьерами, узнать больше о жизни царской семьи и заглянуть в секретные комнаты
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Начало: На улице Гороховая
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Впечатлиться интерьерами и экспозицией музея и разобраться в особенностях художественных стилей
Начало: В районе метро Чернышевская
11 июня в 15:30
14 июня в 15:30
2 550₽ за человека
Групповая
1 час
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами
Начало: На набережной Мойки
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 19:30, в среду в 12:00, в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
10 июня в 19:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Начало: Внутри Эрмитажа
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Начало: В кафе «Абрикосовъ»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Особняк Половцева: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: на Большой Морской
9 июня в 12:30
26702 403₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
В уютном ресторане послушать размышления о трагической судьбе поэта Серебряного века
Начало: У гостиницы «Англетер»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Групповая экскурсия по Дому учёных
Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции
Начало: На Дворцовой набережной
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Групповая экскурсия: Владимирский дворец - путешествие в историю
Погрузитесь в эпоху царской России, посетив уникальные интерьеры и услышав истории Владимирского дворца
Начало: В холле дворца
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 700₽ за человека
Групповая
30 минут
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире
Начало: в районе СТ.М. Старая деревня
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
690₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая
Начало: Возле Спаса на Крови
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Николаевский дворец с историком архитектуры
Побывать внутри одной из самых красивых резиденций Санкт-Петербурга и открыть тайны его владельцев
Начало: у Николаевского дворца
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
15 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900₽ за человека
скидка
5%
Групповая
1.5 часа
Тайны дворца Елисеевых
Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)
Начало: В холле дворца
9 июня в 12:00
23 июня в 12:00
30002 850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Арт-терапия в кафе Петербурга
Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Начало: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Узнать, как делают сидр и попробовать разные сорта
Начало: в Фёдоровском на ул. Промышленной
Завтра в 17:00
9 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
Дворец великого князя Михаила Александровича
Попасть в труднодоступный дом младшего брата Николая II, полюбоваться интерьерами и развеять мифы
Начало: Около дворца Михаила Александровича на Английской ...
15 июня в 15:00
30 июня в 17:00
20001 900₽ за человека
Групповая
1 час
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: в районе СТ.М. Горьковская
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400₽ за человека
Билеты
1 час
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Лекция-игра «Мы пожарная команда!»
Примерить настоящую форму огнеборца и узнать, как не стать виновником пожара
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
9 500₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
2 часа
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке (в мини-группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Погулять по парадным гостиным и прикоснуться к истории старинного особняка на групповой экскурсии
Начало: На Галерной улице
2 500₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
15 июня в 16:00
22 июня в 14:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Мы со своей группой были на экскурсии в Юсуповском дворце. Мы в восторге от экскурсии и от экскурсовода Ирины Борисовны.
- ННаталья6 июня 2024Экскурсия понравилась. Восторг от увиденного неописуемый для человека, который впервые побывал в Эрмитаже. Прошли по основным залам, познакомились с историей
- ААлександра3 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Но после этой экскурсии была точно такая же бесплатная, проводимая ламой. В любом случае, все очень понравилось! Спасибо!
- ООксана3 июня 2024Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день. Сегодня были на экскурсии с гидом Натальей. Это просто великолепно. Она такая умница, все рассказала, показала, доступно, понятно и в полном объёме. Очень благодарны, все понравилось. Спасибо большое
- ААлександра2 июня 2024Спасибо, очень экспертный экскурсовод
- ЕЕкатерина31 мая 2024Экскурсия очень интересная. Алексей очень доступно и подробно все рассказал. Узнали интересные факты истории.
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо! Было очень интересно!
- ММария30 мая 2024Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
- ВВалентина28 мая 2024Экскурсию провела гид Татьяна. Професстонал. Не торопилась, ответила на все вопросы, даже не по теме. Это лучший гид нашего путешествия. Об экскурсии: для тех, кто хочет больше узнать о жизни императоров, кому мало посмотреть только живопись. Но и живописи было достаточно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В помещении»
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