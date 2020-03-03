37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция

Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма

Виктория
Задать вопрос
Виктория – ваш гид
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе.

Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме.

Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.
От 400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Встреча Улица Льва Толстого 6/8, корпус 30
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии37 отзывов
4.59
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция

Что вас ожидает

Известные персоны музея
Музей знаменит огромной коллекцией экспонатов, наглядно описывающих человеческое тело. Прогуливаясь по длинным залам Анатомического Эрмитажа, вы узнаете о первом факте бальзамирования родом из Древнего Египта и рассмотрите мумии принцесс, услышите о таинственном Васе — бессменной звезде музея — и докторе Котельникове, который завещал себя для изучения студентами-медиками.

О сложном — простыми словами
Вы познакомитесь с отделами, посвященными сердечно-сосудистой и костной системе, нервной системе и органам чувств. Посетите мемориальный кабинет выдающегося анатома Михаила Григорьевича Привеса, узнаете об уникальных методах полимерного бальзамирования и пластинации, которыми знаменит музей. На небольшой лекции я расскажу о сложном простыми словами: вы разберетесь в диагностике аппендицита, поймете, какие родинки могут быть опасными, и запомните, как помочь человеку при инсульте, инфаркте и других опасных болезнях.

Повседневная психология
Отдельный акцент я сделаю на психологических аспектах. Вы поймете, как в теле появляется страх, и научитесь его контролировать, разберетесь, как выходить из состояния паники и перестать бояться перелетов, узнаете про гормон страха «адреналин». А еще я покажу специальные упражнения, которые помогут выйти из этих сложных психологических состояний.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна слушателям с разным уровнем подготовки — от профессионалов-медиков до школьников — я расскажу обо всем на понятном именно вам языке.

Организационные детали

Билет в музей включен в стоимость экскурсии.
Свободное посещение экспозиции Анатомического Эрмитажа не разрешается.

Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Улица Льва Толстого 6/8, корпус 30.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виктория
Виктория
Привет всем: туристам, школьникам, студентам, взрослым, коллегам-медикам! Добро пожаловать на экскурсии, которые я провожу с учетом пожеланий посетителей. А после экскурсии обязательно даю свободное время, чтобы каждый посетитель смог задать именно те вопросы, которые его интересуют!
Напишите мне

37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Экскурсия очень познавательная, подойдёт для любознательных, увлекающихся медициной и биологией людей. Раскрывает удивительное строение и устройство человеческого тела. Мы с сыном в полном восторге . Виктория очень разносторонний и грамотный человек, с удовольствием отвечает на все вопросы.хорошее чувство юмора! Было интересно и время пролетело незаметно. Рекомендую данную экскурсию для посещения!
28 февраля 2020
👍
30 января 2020
Очень понравилась экскурсия, а еще больше экскурсовод)) Очень интересно подаёт материал, много информации узнала. А потом дается свободное время, можно задать любые вопросы. Внимательное отношение к гостям! Видно, что Виктория в экскурсию вкладывает душу, не для галочки работает.
Читала внимательно отзывы. Удивительно, как люди не понимают, что за час обзорной экскурсии невозможно рассказать целый учебник анатомии, а также других медицинских дисциплин. Передаётся атмосфера мед.вуза. При желании можно про обучение в первом меде всё расспросить. Оказывается, анатомия преподаётся только в первых трёх семестрах. Понравился рентгеновский зал, там можно фотографировать. Очень рекомендую данную экскурсию для общего развития и всем интересующимся медициной.
29 января 2020
Виктория - прекрасный и открытый рассказчик. Ответит абсолютно на любой вопрос. Экскурсию начала вовремя. Особенно понравилась часть, где можно трогать некоторые кости и внутренности завещавшего себя науке учёного.
28 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия в Анатомическом Эрмитаже в Первом медицинском университете. Особо хочется отметить отличную подачу материала со стороны гида Виктории - мне, как человеку, не имеющему никакого отношения к медицине, всё было понятно и доступно изложено, при этом Виктория также уверенно и скрупулезно отвечала и на узкоспециализированные вопросы. Всегда приятно общаться с профессионалом, который любит своё дело и делится своими знаниями с другими. Экскурсия будет интересна всем, но особенно, конечно, школьникам, которые определяются с выбором профессии. Так что не упустите возможность побывать в стенах университета и посмотреть необычные анатомические экспонаты!
13 января 2020
Экскурсия отлично поможет ознакомится со строением человеческого тела на наглядных примерах. Для общего развития это то, что нужно. Гид Виктория на мой взгляд замечательно структурировала содержание своего сопроводительного рассказа, все последовательно и логично. Материал подаётся именно с той скрупулезностью и детализацией, которая нужна просто для любознательных людей, без занудства и перегрузки умными терминами!
12 января 2020
Добрый день! Экскурсия в Анатомический Эрмитаж нам понравилась! Началась она вовремя.
Экскурсовод Вика-опытная и эрудированная, интересно и непринуждённо провела беседу о фобиях, как от них избавиться, как важно вовремя распознать инсульт. Экспонаты музея очень разнообразные, все настоящие и немного жутковатые. Такая экскурсия будет интересна не только медикам.
Спасибо!
12 января 2020
Экскурсия не оправдала ожиданий. Данная экспозиция устаревшая, плохо представлена,
экскурсия мало информативна, больше времени для самостоятельного осмотра, чем подачи информации. Не хватило каких-то современных технологий для лучшего представления экспонатов, представляющих несомненную ценность для медицины. Гид очень торопилась, всё как-то "галопом".
28 декабря 2019
Всё очень понравилось, особенно детям!Рекомендую особенно детям, которые думают связать свое дальнейшее обучение с медициной!
13 декабря 2019
Интересная экскурсия, советую специалистам в мед. сфера и просто любознательным гражданам ;) Респект Виктории, она четко, грамотно и с юмором ответила на все интересующие меня вопросы!) Рада была осознать, что есть такие преданные своему делу профессионалы в российской науке.Была видна искренняя заинтересованность Виктории в том, чтобы каждый участник получил как можно больше полезной информации. Впечатлил зал с большим количеством рентгеновских снимков, там представлены изображения, сделанные на заре развития этой технологии! Удивительна была история доктора Котельникова.. Поражает то, на какие поступки готовы пойти учёные во имя науки и прогресса! Впрочем, настоятельно рекомендую Всем ознакомиться с выставкой!
Ещё 27 отзывов

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Легенды и байки ПетербургаЛегенды и байки ПетербургаЛегенды и байки Петербурга
От 1620 за экскурсию
1.5 часа
142 отзыва
Услышать самые веселые и загадочные истории города и по-новому взглянуть на знаменитые здания
Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле