37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Известные персоны музея

Музей знаменит огромной коллекцией экспонатов, наглядно описывающих человеческое тело. Прогуливаясь по длинным залам Анатомического Эрмитажа, вы узнаете о первом факте бальзамирования родом из Древнего Египта и рассмотрите мумии принцесс, услышите о таинственном Васе — бессменной звезде музея — и докторе Котельникове, который завещал себя для изучения студентами-медиками.

О сложном — простыми словами

Вы познакомитесь с отделами, посвященными сердечно-сосудистой и костной системе, нервной системе и органам чувств. Посетите мемориальный кабинет выдающегося анатома Михаила Григорьевича Привеса, узнаете об уникальных методах полимерного бальзамирования и пластинации, которыми знаменит музей. На небольшой лекции я расскажу о сложном простыми словами: вы разберетесь в диагностике аппендицита, поймете, какие родинки могут быть опасными, и запомните, как помочь человеку при инсульте, инфаркте и других опасных болезнях.

Повседневная психология

Отдельный акцент я сделаю на психологических аспектах. Вы поймете, как в теле появляется страх, и научитесь его контролировать, разберетесь, как выходить из состояния паники и перестать бояться перелетов, узнаете про гормон страха «адреналин». А еще я покажу специальные упражнения, которые помогут выйти из этих сложных психологических состояний.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна слушателям с разным уровнем подготовки — от профессионалов-медиков до школьников — я расскажу обо всем на понятном именно вам языке.