Приглашаем на уютный квартирник, посвящённый Маяковскому и моде! Мы снимем с вас «коммунистические очки» — представление о Маяковском как о рупоре революции. И представим его как настоящего советского денди. Почитаем его стихи и покажем два посвящённых ему короткометражных фильма. Лекцию проведёт историк и продюсер этих фильмов Ирина Хонда.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Лекция-квартирник будет проходить в уютной двухуровневой квартире в центре Петербурга. Вы узнаете:
- Как из мальчика с мокрой шляпой-блином Маяковский стал советским денди
- Как развивалась советская мода и кто стоит у её истоков
- Почему Маяковский в молодости одевался в секонд хендах
- Как найти свой стиль в одежде
- Почему встречают по одёжке, а, провожают по уму
- Как не стать заложником моды
А также посмотрите два короткометражных фильма о Маяковском и почитаете его стихи.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 12+
- Мы можем организовать трансфер до места проведения лекции, еду и напитки. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- По запросу можно провести лекцию для большой компании
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Галерная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7463 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
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