Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о влиянии правителей на архитектуру Санкт-Петербурга. От Петровского барокко до модерна, каждый стиль отражает эпоху и характер его создателя.Посетители узнают, почему Екатерина II

предпочитала греческие храмы, а Александр I привез стиль из Франции. Прогулка по центральным улицам позволит взглянуть на город под новым углом и понять, как история и архитектура переплетаются в этом величественном городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по архитектурным стилям Санкт-Петербурга - весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а прогулки комфортны благодаря мягкому климату. Это идеальные условия для изучения архитектуры и истории города.

Сейчас август — это идеальное время.