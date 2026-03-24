Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о влиянии правителей на архитектуру Санкт-Петербурга. От Петровского барокко до модерна, каждый стиль отражает эпоху и характер его создателя.
Посетители узнают, почему Екатерина II
Посетители узнают, почему Екатерина II
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о характере правителей через архитектуру
- 🚗 Комфортный маршрут с автомобильной частью
- 🏰 Посетить Михайловский замок и храм Спаса-на-крови
- 📜 Погрузиться в историю через архитектурные стили
- 🏙️ Увидеть Санкт-Петербург с нового ракурса
Лучшее время для посещения
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ноя
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Лучшее время для экскурсии по архитектурным стилям Санкт-Петербурга - весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а прогулки комфортны благодаря мягкому климату. Это идеальные условия для изучения архитектуры и истории города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Михайловский замок
- Храм Спаса-на-крови
Описание экскурсии
Самый русский царь и первый рыцарь
Здания эпохи Петровского барокко яркие, контрастные, динамичные, как и сам Петр I. Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты. Мы пройдём по центральным улицам города, посмотрим на их архитектуру под новым углом и поймём, что в конце концов каждый правитель — это живой человек со своими особенностями и мечтами, совсем как мы.
Дом, в котором я живу
За 3 часа мы не только изучим все архитектурные стили имперского Петербурга, но и по-новому взглянем на нашу историю.
На экскурсии вы узнаете:
- Почему Елизавета Петровна строила дворцы-торты, а Екатерина II — греческие храмы.
- Какой стиль привез из Франции победитель Наполеона Александр I.
- За что благодарны петербуржцы царю-инженеру Николаю I.
- Как изменила облик города эпоха реформ Александра II.
- И что общего между Николаем II и стилем модерн.
Организационные детали
- Это пешеходно-автомобильная экскурсия, часть маршрута мы будем преодолевать на моей машине. Если вы хотите увеличить количество участников, необходимо арендовать дополнительный трансфер (4000 руб.).
- Экскурсия начинается и заканчивается от ваших дверей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 93 туристов
Я родилась в Ленинграде, а мои дети выросли уже в Петербурге. 20 лет мы гуляли с ними по городу, посетили более сотни музеев, и неожиданно я стала экспертом в том,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
10.03.2026 - Экскурсия с гидом Натальей. Экскурсия очень атмосферная, с многочисленными сменами локаций. Экскурсия оставила только положительные эмоции, которые сложились из энергетики Натальи при подаче ею материала и энергетики мест, коих мы сменили множество за экскурсию, которая длилась более трёх часов. Всё очень понравилось, рекомендую)).
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И
Экскурсия была содержательной, интересной и познавательной. Наталья вовремя забрала нас от отеля, поинтересовалась нашими пожеланиями и предложила вариант экскурсии для искушённых, т к. мы много раз были в Питере и
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И
Хотим поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и необычно взглянуть по-новому на архитектуру родного города - на дома и дворцы, которые мы, казалось бы, видели много раз. .
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И
Всё прошло на Высшем уровне! ГИД просто Великолепен, Наталья рассказала очень многое, о чем не узнать в других источниках. Провела и провезла по всем основным местам Питера с полным пояснением
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н
Экскурсия с Натальей прошла замечательно, несмотря на сильный дождь и толкучку у вокзал а, Наташа сумела быстро посадить нас в машину. Обзор городских достопримечательностей был грамотно продумано, нам показали архитектурные
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Л
Мы в восторге!! За 3 с небольшим часа (что было больше заявленного времени) мы узнали много нового об архитектуре и истории города. Человек влюблен в свой город, материал понятен и
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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