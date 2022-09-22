Здания эпохи Петровского барокко яркие, контрастные, динамичные, как и сам Петр I. Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты. Мы пройдем по центральным улицам города, посмотрим на их архитектуру под новым углом и поймем, что в конце концов каждый правитель — это живой человек со своими особенностями и мечтами, совсем как мы.
За 3 часа мы не только изучим все архитектурные стили имперского Петербурга, но и по-новому взглянем на нашу историю.
На экскурсии вы узнаете: