«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом

Увидеть, как дом определяет личность, и понять, какими людьми были российские императоры

Вы замечали, что дом может рассказать о характере своего хозяина больше, чем его поступки и дела? Мы пройдем по Петербургу и постараемся разглядеть, какие же люди его построили.

Вы узнаете, почему Екатерина Великая предпочитала греческие храмы, что Михайловский замок может сказать о характере Павла и как Петр Первый задал настроение всему городу. А может быть, и узнать что-то новое о себе самом.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
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Описание

Что вас ожидает

Самый русский царь и первый рыцарь

Здания эпохи Петровского барокко яркие, контрастные, динамичные, как и сам Петр I. Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты. Мы пройдем по центральным улицам города, посмотрим на их архитектуру под новым углом и поймем, что в конце концов каждый правитель — это живой человек со своими особенностями и мечтами, совсем как мы.

Дом, в котором я живу

За 3 часа мы не только изучим все архитектурные стили имперского Петербурга, но и по-новому взглянем на нашу историю.
На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Елизавета Петровна строила дворцы-торты, а Екатерина II греческие храмы.
  • Какой стиль привез из Франции победитель Наполеона Александр I.
  • За что благодарны петербуржцы царю-инженеру Николаю I.
  • Как изменила облик города эпоха реформ Александра II.
  • И что общего между Николаем II и стилем модерн.

Организационные детали

  • Это пешеходно-автомобильная экскурсия, часть маршрута мы будем преодолевать на моей машине. Если вы хотите увеличить количество участников, необходимо арендовать дополнительный трансфер (4000 руб.).
  • Экскурсия начинается и заканчивается от ваших дверей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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