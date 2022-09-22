Вы замечали, что дом может рассказать о характере своего хозяина больше, чем его поступки и дела? Мы пройдем по Петербургу и постараемся разглядеть, какие же люди его построили. Вы узнаете, почему Екатерина Великая предпочитала греческие храмы, что Михайловский замок может сказать о характере Павла и как Петр Первый задал настроение всему городу. А может быть, и узнать что-то новое о себе самом.

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Описание

Что вас ожидает

Самый русский царь и первый рыцарь

Здания эпохи Петровского барокко яркие, контрастные, динамичные, как и сам Петр I. Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты. Мы пройдем по центральным улицам города, посмотрим на их архитектуру под новым углом и поймем, что в конце концов каждый правитель — это живой человек со своими особенностями и мечтами, совсем как мы.

Дом, в котором я живу

За 3 часа мы не только изучим все архитектурные стили имперского Петербурга, но и по-новому взглянем на нашу историю.

На экскурсии вы узнаете:

Почему Елизавета Петровна строила дворцы-торты, а Екатерина II греческие храмы.

Какой стиль привез из Франции победитель Наполеона Александр I.

За что благодарны петербуржцы царю-инженеру Николаю I.

Как изменила облик города эпоха реформ Александра II.

И что общего между Николаем II и стилем модерн.

Организационные детали