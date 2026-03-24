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«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга

Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о влиянии правителей на архитектуру Санкт-Петербурга. От Петровского барокко до модерна, каждый стиль отражает эпоху и характер его создателя.

Посетители узнают, почему Екатерина II
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предпочитала греческие храмы, а Александр I привез стиль из Франции.

Прогулка по центральным улицам позволит взглянуть на город под новым углом и понять, как история и архитектура переплетаются в этом величественном городе

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о характере правителей через архитектуру
  • 🚗 Комфортный маршрут с автомобильной частью
  • 🏰 Посетить Михайловский замок и храм Спаса-на-крови
  • 📜 Погрузиться в историю через архитектурные стили
  • 🏙️ Увидеть Санкт-Петербург с нового ракурса

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по архитектурным стилям Санкт-Петербурга - весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а прогулки комфортны благодаря мягкому климату. Это идеальные условия для изучения архитектуры и истории города.
Сейчас август — это идеальное время.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга

Что можно увидеть

  • Михайловский замок
  • Храм Спаса-на-крови

Описание экскурсии

Самый русский царь и первый рыцарь

Здания эпохи Петровского барокко яркие, контрастные, динамичные, как и сам Петр I. Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты. Мы пройдём по центральным улицам города, посмотрим на их архитектуру под новым углом и поймём, что в конце концов каждый правитель — это живой человек со своими особенностями и мечтами, совсем как мы.

Дом, в котором я живу

За 3 часа мы не только изучим все архитектурные стили имперского Петербурга, но и по-новому взглянем на нашу историю.
На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Елизавета Петровна строила дворцы-торты, а Екатерина II — греческие храмы.
  • Какой стиль привез из Франции победитель Наполеона Александр I.
  • За что благодарны петербуржцы царю-инженеру Николаю I.
  • Как изменила облик города эпоха реформ Александра II.
  • И что общего между Николаем II и стилем модерн.

Организационные детали

  • Это пешеходно-автомобильная экскурсия, часть маршрута мы будем преодолевать на моей машине. Если вы хотите увеличить количество участников, необходимо арендовать дополнительный трансфер (4000 руб.).
  • Экскурсия начинается и заканчивается от ваших дверей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 93 туристов
Я родилась в Ленинграде, а мои дети выросли уже в Петербурге. 20 лет мы гуляли с ними по городу, посетили более сотни музеев, и неожиданно я стала экспертом в том,
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как показывать город, чтобы это было интересно всем, даже маленьким детям. В моих рассказах оживает Петербург 18-19 века, блистательный и беспощадный. Я влюблена в него, и для меня счастье разделить эту любовь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Елена
10.03.2026 - Экскурсия с гидом Натальей. Экскурсия очень атмосферная, с многочисленными сменами локаций. Экскурсия оставила только положительные эмоции, которые сложились из энергетики Натальи при подаче ею материала и энергетики мест, коих мы сменили множество за экскурсию, которая длилась более трёх часов. Всё очень понравилось, рекомендую)).
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И
Экскурсия была содержательной, интересной и познавательной. Наталья вовремя забрала нас от отеля, поинтересовалась нашими пожеланиями и предложила вариант экскурсии для искушённых, т к. мы много раз были в Питере и
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много что повидали… Информация была изложена с интересной стороны, именно с вовлечением той эпохи и личностей, при которых строился, тот или иной дворец, замок, дом… Время пролетело незаметно и захотелось съездить с Натальей ещё на экскурсию, что обязательно сделаем, когда будем в следующий раз в Питере. Спасибо вам Наталья, за небольшое и интересное путешествие по любимому городу, о котором мы узнали много нового)))

Экскурсия была содержательной, интересной и познавательной. Наталья вовремя забрала нас от отеля, поинтересовалась нашими пожеланиями и
Экскурсия была содержательной, интересной и познавательной. Наталья вовремя забрала нас от отеля, поинтересовалась нашими пожеланиями и
Экскурсия была содержательной, интересной и познавательной. Наталья вовремя забрала нас от отеля, поинтересовалась нашими пожеланиями и
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И
Хотим поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и необычно взглянуть по-новому на архитектуру родного города - на дома и дворцы, которые мы, казалось бы, видели много раз. .
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Наталья очень увлекательно рассказала про разные архитектурные стили, о необычных домах и о их владельцах. Экскурсия будет интерересна как гостям нашего города, так и коренным петербуржцам. С удововольствием посетим новую экскурсию с Натальей!

Хотим поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и необычно взглянуть по-новому на архитектуру родного
Хотим поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и необычно взглянуть по-новому на архитектуру родного
Хотим поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и необычно взглянуть по-новому на архитектуру родного
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И
Всё прошло на Высшем уровне! ГИД просто Великолепен, Наталья рассказала очень многое, о чем не узнать в других источниках. Провела и провезла по всем основным местам Питера с полным пояснением
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данных объектов, не было ни одной минуты паузы. Всё прошло на одном дыхании. Забрала и доставила обратно в отель. Всё было просто идеально. Благодарю Наталью за интереснейшую, активную и впечатляющую работу!

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н
Экскурсия с Натальей прошла замечательно, несмотря на сильный дождь и толкучку у вокзал а, Наташа сумела быстро посадить нас в машину. Обзор городских достопримечательностей был грамотно продумано, нам показали архитектурные
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стили разных императоров и императриц, самые знаменитые дворцы города и не самые известные, но с интересной историей, мы познакомились с городской жилой застройкой, побывали в питерском дворе, осмотрели памятники известным людям, а в конце, по нашей просьбе, Наташа отвела нас к теплоходу, за что ей отдельное спасибо, мы будем рекомендовать её экскурсию своим друзьям, а Наташеньке большое спасибо!!!

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Л
Мы в восторге!! За 3 с небольшим часа (что было больше заявленного времени) мы узнали много нового об архитектуре и истории города. Человек влюблен в свой город, материал понятен и
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стуктурирован. К Наталье хочется возвращаться, что мы обязательно сделаем в следующий приезд. Очень благодарны за проведенную экскурсию и очень рекомендуем. И особо хочется отметить водительское мастерство, то как мы плавно перемещались по всему городу, объезжая пробки и при этом получая логическое повествование о строениях и архитектурных стилях за окном

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