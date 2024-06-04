1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По местам Довлатова
Погулять по дворам и переулкам писателя и узнать о его судьбе
Начало: В районе метро Владимирская
9 июня в 18:30
11 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви Серебряного века
Атмосфера декаданса и неожиданные подробности страстной жизни великих русских поэтов
Начало: Метро Невский проспект
Завтра в 08:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Александр Блок и Петербург
Узнать город через жизнь и творчество, возможно, самого петербургского поэта
Начало: Возле Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Начало: На Сенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 100₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
Начало: Площадь Искусств, памятник Пушкину
Расписание: В любой удобный вам день
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час 15 минут
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Литейная сторона
Начало: Фонтан «шар» на Малой Садовой
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Билеты
1 час
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
Начало: Набережная канала Грибоедова, 54
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница
Расписание: Это частный тур
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00, во вторник и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
от 1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Начало: Ул. Инженерная, 4 (Михайловский дворец)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия - моноспектакль «Невский проспект»
Начало: Невский проспект 35
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Билеты
2 часа
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 июня 2024Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
- ААнна4 июня 2024Большая благодарность Ольге за экскурсию «Гуляем с Пушкиным по Петербургу» Легко, непренужденно и познавательно! Интересно было не только ребенку) Рекомендую!
- ЮЮлия3 июня 2024Благодарю Сергея за прекрасную экскурсию! Очень интересно и вдохновляюще!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень приятный гид, легкая подача, интересные факты)
- ААнна2 июня 2024Это потрясающая экскурсия! Очень много нового и интересного, полное погружение в атмосферу романа и жизнь Федора Михайловича, нетрадиционный взгляд. Такая живая, атмосферная, динамичная, захватывающая прогулка! Рекомендую всем!
- ООлеся31 мая 2024Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
- ТТатьяна29 мая 202428 мая 2024 года посетила экскурсию Литературный Петербург. Ожившая классика. Экскурсовод Анна с первых минут заинтересовала необычной подачей материала, мы
- LLyudmila29 мая 2024Классика действительно ожила! Спасибо, было очень интересно!
- ЮЮлия28 мая 2024Огромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышали много смешных историй из
- ААлександра28 мая 2024Понравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакома с Хармсом и его
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Литература и искусство»
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