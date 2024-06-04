🚶 Пешая Групповая 2 часа 432 отзыва В тренде Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи? Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 184 отзыва Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи Начало: В городе Пушкин от 6900 6 210 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений Начало: На Сенной площади от 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: У Александровского сада 9 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 232 отзыва По следам «Преступления и наказания» Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны Начало: У метро Спасская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Санкт-Петербург Есенина в компании поэта О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы Начало: В районе метро Чернышевская 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 89 отзывов Петербург Достоевского Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом Начало: Сенная площадь от 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Петербург Достоевского с членом Союза писателей Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите. от 5 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва «Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 1.5 часа 22 отзыва Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате Начало: У Михайловского замка 1500 1 050 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 72 отзыва Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 73 отзыва По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30 от 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов По местам Довлатова Погулять по дворам и переулкам писателя и узнать о его судьбе Начало: В районе метро Владимирская 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Адреса любви Серебряного века Атмосфера декаданса и неожиданные подробности страстной жизни великих русских поэтов Начало: Метро Невский проспект 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Александр Блок и Петербург Узнать город через жизнь и творчество, возможно, самого петербургского поэта Начало: Возле Дворцовой площади от 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Петербург: история и стихи Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения Начало: в районе м. Адмиралтейская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Открыть для себя Достоевского Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ... 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 10 отзывов Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа) Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы Начало: На Сенной площади Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание» Начало: На Сенной площади 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 167 отзывов Мистика, история и архитектура Васильевского острова Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32 Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00 от 1200 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов От Центра до Коломны: дома и люди Начало: Ст. метро «Адмиралтейская» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 42 отзыва Знакомство с Васильевским островом Начало: Метро Василеостровская Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная) Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 2 отзыва Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов Начало: у метро Чернышевская Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30 1000 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия) Начало: Площадь Искусств, памятник Пушкину Расписание: В любой удобный вам день 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Летний Сад: Райский Сад Петра Великого Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 15 минут 7 отзывов Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Начало: Садовая ул., 37 Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности 1 199 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Многоликая Петроградская сторона Начало: Выход из ст. метро «Горьковская» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Многоликая Литейная сторона Начало: Фонтан «шар» на Малой Садовой Расписание: по запросу от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка Начало: Павловский парк Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 59 отзывов Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21) Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее Начало: Иоанновский мост Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день от 5 200 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых Начало: Фонтан у Адмиралтейства Расписание: Это частный тур 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы Начало: Каменноостровский проспект, 83 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтическая Коломна Начало: Пл. Труда Расписание: по запросу от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы Начало: Набережная канала Грибоедова, 54 Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница Расписание: Это частный тур 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв По центральным площадям. Исаакиевская площадь Начало: Медный Всадник Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить. от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00, во вторник и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 171 отзыв По следам героев «Преступления и наказания» Начало: Метро Сенная площадь, у часовни от 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 3 отзыва Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда Начало: Ул. Инженерная, 4 (Михайловский дворец) 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Экскурсия - моноспектакль «Невский проспект» Начало: Невский проспект 35 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя Начало: Шпалерная улица, 18 890 ₽ за человека