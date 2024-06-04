Экскурсии о литературе и искусстве Санкт-Петербурга

Найдено 81 экскурсия в категории «Литература и искусство» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500 за всё до 6 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
232 отзыва
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670 за всё до 6 чел.
Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 250 за всё до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600 за всё до 5 чел.
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
73 отзыва
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800 за человека
По местам Довлатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
По местам Довлатова
Погулять по дворам и переулкам писателя и узнать о его судьбе
Начало: В районе метро Владимирская
9 июня в 18:30
11 июня в 22:30
4 000 за всё до 10 чел.
Адреса любви Серебряного века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Адреса любви Серебряного века
Атмосфера декаданса и неожиданные подробности страстной жизни великих русских поэтов
Начало: Метро Невский проспект
Завтра в 08:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 6 чел.
Александр Блок и Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Александр Блок и Петербург
Узнать город через жизнь и творчество, возможно, самого петербургского поэта
Начало: Возле Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Петербург: история и стихи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000 за всё до 6 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 200 за человека
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Начало: На Сенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 100 за человека
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
167 отзывов
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900 за человека
От Центра до Коломны: дома и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с Васильевским островом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
42 отзыва
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850 за человека
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850 за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
Начало: Площадь Искусств, памятник Пушкину
Расписание: В любой удобный вам день
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
7 отзывов
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199 за человека
Многоликая Петроградская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Многоликая Литейная сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Многоликая Литейная сторона
Начало: Фонтан «шар» на Малой Садовой
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
59 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Романтическая Коломна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
Начало: Набережная канала Грибоедова, 54
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница
Расписание: Это частный тур
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600 за человека
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00, во вторник и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
2 000 за человека
По следам героев «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
171 отзыв
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
от 1 100 за человека
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Начало: Ул. Инженерная, 4 (Михайловский дворец)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия - моноспектакль «Невский проспект»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия - моноспектакль «Невский проспект»
Начало: Невский проспект 35
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
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    больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами.

    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляем с Пушкиным по Петербургу
    Большая благодарность Ольге за экскурсию «Гуляем с Пушкиным по Петербургу» Легко, непренужденно и познавательно! Интересно было не только ребенку) Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
    Благодарю Сергея за прекрасную экскурсию! Очень интересно и вдохновляюще!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    Очень приятный гид, легкая подача, интересные факты)
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    По следам «Преступления и наказания»
    Это потрясающая экскурсия! Очень много нового и интересного, полное погружение в атмосферу романа и жизнь Федора Михайловича, нетрадиционный взгляд. Такая живая, атмосферная, динамичная, захватывающая прогулка! Рекомендую всем!
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    «Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
    Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
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    знанием нюансов) Как житель Пушкина, влюбленный в этот город, я была покорена им еще больше, а это дорогого стоит! Очень рекомендую! Спасибо, Дарья!

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    28 мая 2024 года посетила экскурсию Литературный Петербург. Ожившая классика. Экскурсовод Анна с первых минут заинтересовала необычной подачей материала, мы
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    узнали много интересных фактов, которые самостоятельно вряд ли найдёшь, манера подачи очень мягкая и интеллигентная, богатый словарный запас, чтение классиков без запинки и с выражением, маршрут логистически выстроен и насыщен,Анна щедро делилась информацией не только о местах проживания писателей, но и рассказывала малоизвестные факты о достопримечательностях на пути следования. После экскурсии захотелось перечитать русских классиков и взглянуть на их творчество с учётом полученной информации.

  • L
    Lyudmila
    29 мая 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Классика действительно ожила! Спасибо, было очень интересно!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    По Петербургу Даниила Хармса
    Огромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышали много смешных историй из
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    его жизнии, об абсурдных, но не лишенных смысла проделках и о непростом времени, в котором он и его друзья из ОБЭРИУ творили. Петербург открылся с новой стороны! Советую всем посетить, Алексей прекрасный расказчик, будет очень интересно!

    Огромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышалиОгромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышалиОгромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышалиОгромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышалиОгромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышалиОгромное спасибо Алексею за экскурсию, уже давно хотелось узнать побольше о невероятном Данииле Хармсе! Мы услышали
  • А
    Александра
    28 мая 2024
    По Петербургу Даниила Хармса
    Понравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакома с Хармсом и его
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    творчеством до экскурсии. Алексей смог заинтересовать так, что теперь рассказываю близким о Хармсе и рекомендую экскурсию друзьям! Думаю, экскурсия подойдёт всем - и гостям, и местным жителям, которые интересуются литературой, необычными людьми и нестандартным взглядом на жизнь.

    Понравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакомаПонравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакомаПонравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакомаПонравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакомаПонравилась манера изложения Алексея - с юмором, удивительными фактами и чтением стихов) Я не была знакома

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Литература и искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
  2. Экскурсия-квест в Царском Селе
  3. Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
  4. Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
  5. По следам «Преступления и наказания»
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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