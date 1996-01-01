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Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)

4.8
87 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
Как пел лидер группы «Аквариум»: «Но рок-н-рол мертв, а я еще нет».

Так ли это на самом деле, вы сможете выяснить на групповой пешеходной экскурсии 🧭 по местам рокерской славы.

Вы узнаете, где пил кофе Виктор Цой и услышите историю 📖 культового Эльфийского садика.

Побываете в храме Джона Леннона и в музее Горшка.

Поговорите о ленинградском андеграунде 80-х годов и вспомните песни того времени.

Экскурсия ⛳ продлится полтора часа.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 750 ₽ за человека

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Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)

Что вы увидите

  • Эльфийский садик
  • Ленинградский Рок-клуб
  • кафе “Сайгон”
  • арт-центр "Пушкинская 10"
  • магазин Castle Rock
  • Музей Битлз
Петербург по праву считается столицей ⭐️ русского рока. Здесь родились
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, зародились такие
культовые группы, как "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Пикник", "Алиса",
"Поп-Механика" и многие другие, уже давно прочно вошедшие в
современную музыкальную культуру.
Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу того времени, ощутить его
бунтарский дух, познакомиться с бытом и реалиями представителей
ленинградского андеграунда 80-х годов, посетить легендарные места: от
"Эльфийского садика" и "Ленинградского Рок-клуба", до знаменитого кафе
“Сайгон”.
Где находится единственная в мире вертикальная улица? Почему Рок-н-
Ролл в Советском Союзе слушали "на костях"? Где Виктор Цой и Борис
Гребенщиков любили выпить 🍹 кофе и не только? На эти и многие другие
вопросы вы получите ответы в ходе экскурсии 🧭 "Ленинградский Рок-н-
Ролл".
Что входит
  • Возможность проникнуться бунтарским духом, познакомиться с бытом и реалиями представителей ленинградского андеграунда 80-х годов
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Не банальный, авторский рассказ о местах и людях, вошедших в музыкальную историю и прогулка по культовым местам
  • Опционально и по возможности посещение одного из музеев. "Музей Битлз" или музей "Реалии Русского Рока"
Что не входит
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 ул. Рубенштейна, д. 13
Место завершения
🏁 Лиговский проспект, д. 47
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ползком П.
Ползком П.
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87 отзывов оставили туристы

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