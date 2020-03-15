15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда

Никита
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Никита – ваш гид
Приготовьтесь на пару часов с головой погрузиться в рок-н-ролльный Петербург и узнать самое главное о тех, кто творил историю ленинградского рока.

Вы прогуляетесь по следам Гребенщикова, Цоя и Науменко, увидите знаковые кафе «Сайгон» и «Гастрит», узнаете, как устроить рок-концерт под боком у КГБ, и услышите гитарные рифы улиц Петербурга.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча в районе станции метро Чернышевская
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока

Что вас ожидает

Культовые места петербургского андеграунда
Мы пройдем по знакомым декорациям исторического центра Петербурга, но взглянем на них с ракурса ленинградского рока. В основе нашего маршрута культовые локации — кафе «Сайгон», Ленинградский рок-клуб, знаковые тусовочные места, а также неочевидные, но связанные с рок-движением локации, например, «французский» садик Сен-Жермен. А по пути разберемся: почему в СССР модники появились раньше, чем в США; чем отличается «Гастрит» от «Подмосковья»; как появился клуб, где хиппи собирались до его основания; и как организовать концерт в соседнем здании от управления КГБ.

Рок-Ленинград: главные действующие лица
В центре нашего внимания окажутся легендарные фигуры, которые годами творили рок-историю Ленинграда. Мы поговорим об истоках коллективов «Аквариум», «Зоопарк» и «Кино»: об их становлении, этапах творчества и о том, как участники групп жили и создавали музыку в культурном пространстве Советского Союза. Вы пройдете по местам, где разучивал первые гитарные аккорды Борис Гребенщиков, где записывал первый альбом Майк Науменко и где часто бывал Виктор Цой. Шаг за шагом мы постараемся разобраться, почему рупором городского андеграунда стал именно рок и к чему это привело.

После прогулки вы получите электронную карту города с другими любопытными местами рок-истории: например, места, где жил Виктор Цой или провёл юность Борис Гребенщиков.

Кому подойдет прогулка

Ценителям городского андеграунда и желающим рассмотреть историю Петербурга с необычного музыкального ракурса.

Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока
Легенды ленинградского рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Борис Гребенщиков говорил, что в Санкт-Петербурге каждый камень знает «Аквариум». Жаль, но в городе нет музеев, мемориальных досок или памятников, которые бы рассказали историю Ленинградского рока, поэтому, чтобы сохранить её, приходится общаться даже с камнями. Меня зовут Никита, я живу на улице Марата и в свободное от работы время по крупицам собираю историю тех лет, чтобы поделиться ей с вами. На коммунальных кухнях, в барах, клубах и узких «колодцах» можно узнать невероятные подробности той эпохи.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Для меня, как для поклонника и ценителя той музыкальной эпохи, эта экскурсия стала совершенно новым опытом в увлечении ленинградским рок-клубом. Спасибо за хорошее и интересное времяпрепровождение!
2 марта 2020
Было здорово!) Мы отлично погуляли, послушали, поспрашивали и обменивались мнениями. Экскурсия подойдет не только и, смею предположить, не столько любителям рока, сколько меломанам и ценителям музыки в целом. Никита - хороший гид, с широким музыкальным кругозором, так что можно не только послушать, но и спросить совет). Короче так..если вы в Питере не в первый раз, все видели и все знаете, и вам теперь нужны интересные прогулки и необычные места, да еще в придачу вы любите музыку и, в частности, рок музыку, то эта экскурсия вам нужна!
25 февраля 2020
Все прошло замечательно. Никита великолепный рассказчик! Очень увлечен и заинтересован темой сам. сразу чувствуется , что вложено не мало сил и души в подготовку и рассказ! Спасибо! Обязательно посоветую друзьям и знакомым.
25 февраля 2020
Огромное спасибо нашему гиду -Никите за интересную, веселую и очень познавательную экскурсию!
24 февраля 2020
Никита молодец. Знает много о том времени, людях и местах, про которых он рассказывает. Экскурсия получилась очень интересная, всем советую!
15 февраля 2020
Отличная нестандартная экскурсия по знаковым местам Ленинградской рок культуры. Увлекательный рассказ и приятное общение с гидом. Я вырос на этой музыке, все равно узнал много новых и интересных фактов! Жаль, что в истории города эта легендарная эпоха практически никак не отмечена и узнать ее можно только от таких энтузиастов как Никита. Если для вас Кино, Алиса, Аквариум, ДДТ, Мишина Времени - не пустой звук, крайне рекомендую эту увлекательнейшую экскурсию. Оценка 10 из 5!
14 февраля 2020
Приятно слушать человека, который знает, о чем говорит и любит то, о чем рассказывает.
19 ноября 2019
Никита - прекрасный рассказчик. Чувствуется знание предмета и любовь к тому, о чем он говорит. Очень порадовали дополнительные визуальные материалы - старые фото, раритетные пластинки... Экскурсия очень насыщенная - за 2 часа прогулки быстрым шагом посетили большое количество действительно культовых мест. Очень рекомендую всем, интересующимся роком, посмотреть на прекрасный Санкт-Петербург еще и с этой стороны. Вместе с Никитой:)
4 ноября 2019
Прекрасная экскурсия. Сразу видно, что гид увлечён темой экскурсии. Маршрут построен интересно и неутомительно. Идеальная Экскурсия для тех, кто уже бывал в Санкт-Петербурге, любит русский рок и хочет узнать что-то новое.
29 октября 2019
Очень благодарны Никите, за очень интересный экскурс в историю становления Рок музыки в нашей стране. Спасибо за полученные впечатления, за массу узнанных легенд и реальных событий. Были удивлены и восхищены тем, как творилась музыкальная история. Можно сказать окунулись в то время, в тот быт, в те настроения наших современников. Особая благодарнось, за его подвиг провести экскурсию в такую холодную погоду. Будем рекомендовать Никиту всем своим друзьям и знакомым. Хотим пожелать дальше узнавать и делиться с нами новыми фактами, историческими событиями. Желаем обязательно развития, не потерять того воодушевления с которым он делился сегодня с нами. Я думаю, что мы обязательно повторим экскурсию, но в летнее тёплое время и посетим больше культовых мест.
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