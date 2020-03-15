15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культовые места петербургского андеграунда

Мы пройдем по знакомым декорациям исторического центра Петербурга, но взглянем на них с ракурса ленинградского рока. В основе нашего маршрута культовые локации — кафе «Сайгон», Ленинградский рок-клуб, знаковые тусовочные места, а также неочевидные, но связанные с рок-движением локации, например, «французский» садик Сен-Жермен. А по пути разберемся: почему в СССР модники появились раньше, чем в США; чем отличается «Гастрит» от «Подмосковья»; как появился клуб, где хиппи собирались до его основания; и как организовать концерт в соседнем здании от управления КГБ.

Рок-Ленинград: главные действующие лица

В центре нашего внимания окажутся легендарные фигуры, которые годами творили рок-историю Ленинграда. Мы поговорим об истоках коллективов «Аквариум», «Зоопарк» и «Кино»: об их становлении, этапах творчества и о том, как участники групп жили и создавали музыку в культурном пространстве Советского Союза. Вы пройдете по местам, где разучивал первые гитарные аккорды Борис Гребенщиков, где записывал первый альбом Майк Науменко и где часто бывал Виктор Цой. Шаг за шагом мы постараемся разобраться, почему рупором городского андеграунда стал именно рок и к чему это привело.

После прогулки вы получите электронную карту города с другими любопытными местами рок-истории: например, места, где жил Виктор Цой или провёл юность Борис Гребенщиков.

Кому подойдет прогулка

Ценителям городского андеграунда и желающим рассмотреть историю Петербурга с необычного музыкального ракурса.