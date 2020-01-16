3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри

Погружение в быт, интерьеры и архитектуру дореволюционного города

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Приготовьтесь увидеть город глазами его тогдашних жителей, от столичных купцов до советской интеллигенции.

Мы прогуляемся по укромным дворам, пройдем по парадным лестницам, наведаемся в классические апартаменты старинного доходного дома.

Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта.
1100 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча — ст. метро Владимирская
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри

Что вас ожидает

Посещение «уплотнённой» барской квартиры
Мы посетим старинную барскую квартиру, впоследствии — действующую коммуналку, находящуюся в доме постройки конца XIX века в модном тогда стиле «эклектика». В доме до сих пор все квартиры — коммунальные. Вы попадёте в огромную квартиру с причудливой планировкой, длинными коридорами и несметным количеством жителей. Здесь вам встретятся детали прошлого, а то и позапрошлого века: дореволюционные газеты под слоями обоев, латунные ручки, вековой сундук на коммунальной кухне.Мы войдём через роскошную парадную с лепниной и коваными лестницами, а выйдем через полузаброшенный чёрный ход — настоящее приключение!

Погружение в быт и детали
Вы узнаете о том, как был налажен быт в коммуналках и какие там случались курьезы, а также:

  • Правда ли, что в ванной одной из квартир держали свинью;
  • Сколько сейчас в Петербурге коммуналок без ванных комнат;
  • Что можно найти при ремонте бывшей коммунальной квартиры;
  • Где находится самая большая коммуналка и сколько в ней комнат;
  • Какие были традиции у жителей ленинградских коммуналок;

И многое другое!

Парадные-дворцы и дворы-колодцы
В нашем маршруте мы посетим 4 парадные лестницы, скрытые от глаз обычных прохожих. Вы узнаете историю района и его обитателей, пройдёте чередой потайных проходных дворов, увидите кусочек неба из «фирменного» петербургского двора-колодца и ощутите дух старого города.

А что ещё? Уникальный шанс!
Если вы хотите посетить две коммунальные квартиры, то мы рекомендуем дополнительно посетить в квартиру Сергея Довлатова. Там нет музея, зато она до сих пор является настоящей жилой «коммуналкой». Вы увидите современных жильцов и узнаете, как была организована повседневная жизнь обитателей ленинградских «многосемеек»

Кому подойдет прогулка

Ценителям необычных маршрутов, тем кто любит познавать город через архитектурные детали и общение с местными жителями.

Организационные детали

  • Посещение квартиры Довлатова — дополнительно 300₽/чел. (+ 30 минут ко времени экскурсии)
  • У нас есть договоренность о посещении квартиры со всеми жильцами
  • Угощения в виде сладостей и шоколада для жильцов приветствуются, но остается на ваше усмотрение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ст. метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Гид Алексей, приятный молодой человек, провел очень интересную энергичную экскурсию.
Всем советую, Алексею спасибо!
28 сентября 2019
Спасибо за интересную прогулку и познавательную экскурсию!
10 декабря 2018
Экскурсия по дворам и парадным исторических зданий очень понравилась. Узнала много нового, хотя сама жила в этом районе долгое время. Единственное но, это коммуналка, где жил Довлатов. От него там ничего , кроме таблички в уборную, не осталось. Те, кто там сейчас живут, кажутся персонажами Достоевского. Но я поняла , что можно заказать экскурсию и без посещения коммунальной квартиры.

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