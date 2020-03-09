2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды

Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока

Анна
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Анна – представитель гидов
Если хотите по-настоящему понять Петербург — познакомьтесь с его рок-историей.

Эта прогулка приведет вас к культовым местам ленинградского рок-подполья: от кафе «Сайгон» до Эльфийского садика.

Вы узнаете, как зарождалась адеграундная культура в городе на Неве, побываете в храме Джона Леннона и проследите первые шаги рок-легенд Петербурга.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Владимирская
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды

Что вас ожидает

Рок-герои советской эпохи
Так уж исторически сложилось, что Санкт-Петербург стал настоящей колыбелью русского рока: именно здесь появились на свет и дебютировали десятки легендарных коллективов от «Аквариума» до «ДДТ». Случайность это или закономерность — будем разбираться на экскурсии! Вы проследите творческий путь участников культовых групп «Кино», «Аукцыон» и «Аквариум», «ДДТ» и «Алиса». Мы поделимся интересными и неожиданными фактами о Борисе Гребенщикове, Викторе Цое, Юрии Шевчуке, Константине Кинчеве и других столпах отечественного рока.

По местам ленинградского андеграунда
Вы прогуляетесь по «местам силы» советских рокеров — окрестностям Михайловского замка, дворику Сен-Жермен и Эльфийскому садику (секрет его названия мы обязательно откроем). Неожиданно погрузитесь в атмосферу Серебряного века и узнаете, почему именно эта эпоха питала вдохновением рок-поэтов и музыкантов 60-х. Пройдете по ленинградскому Броду и узнаете самое интересное о поколении стиляг и хиппи. И, конечно, не обойдем вниманием знаменитые городские адреса рок-, панк- и бит-культуры: вы узнаете, кто наведывался в кафе «Сайгон» и «Ленинградский рок-клуб», заглянете в оплот современного искусства в доме № 10 на Пушкинской и увидите единственный в России храм «любви, мира и музыки им. Джона Леннона».

Кому подойдет прогулка

Ценителям рок-музыки, любителям андеграундной культуры и всем, кто хочет взглянуть на Петербург с атмосферного музыкального ракурса.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды

Экскурсия проводится в пятницу в 18:00, в воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Было очень интересно, узнали много новых фактов из истории, прошлись по интересным местам. Для человека который любит рок, и попавшим в Питер первый раз- это очень познавательно :)
15 октября 2019
Мне очень понравилось, все супер.

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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