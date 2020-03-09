2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рок-герои советской эпохи

Так уж исторически сложилось, что Санкт-Петербург стал настоящей колыбелью русского рока: именно здесь появились на свет и дебютировали десятки легендарных коллективов от «Аквариума» до «ДДТ». Случайность это или закономерность — будем разбираться на экскурсии! Вы проследите творческий путь участников культовых групп «Кино», «Аукцыон» и «Аквариум», «ДДТ» и «Алиса». Мы поделимся интересными и неожиданными фактами о Борисе Гребенщикове, Викторе Цое, Юрии Шевчуке, Константине Кинчеве и других столпах отечественного рока.

По местам ленинградского андеграунда

Вы прогуляетесь по «местам силы» советских рокеров — окрестностям Михайловского замка, дворику Сен-Жермен и Эльфийскому садику (секрет его названия мы обязательно откроем). Неожиданно погрузитесь в атмосферу Серебряного века и узнаете, почему именно эта эпоха питала вдохновением рок-поэтов и музыкантов 60-х. Пройдете по ленинградскому Броду и узнаете самое интересное о поколении стиляг и хиппи. И, конечно, не обойдем вниманием знаменитые городские адреса рок-, панк- и бит-культуры: вы узнаете, кто наведывался в кафе «Сайгон» и «Ленинградский рок-клуб», заглянете в оплот современного искусства в доме № 10 на Пушкинской и увидите единственный в России храм «любви, мира и музыки им. Джона Леннона».

Кому подойдет прогулка

Ценителям рок-музыки, любителям андеграундной культуры и всем, кто хочет взглянуть на Петербург с атмосферного музыкального ракурса.