Экскурсия расскажет о развитии рок-музыки в Ленинграде, начиная с конца 50-х годов. Участники узнают о группах "Кино", "Аквариум", "ДДТ" и их вкладе в музыкальную культуру. Прогулка включает посещение знаковых мест,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎸 Узнать историю ленинградского рока
- 📜 Посетить знаковые места
- 🎤 Услышать уникальные байки
- 📚 Увидеть артефакты из коллекции
- 👥 Погрузиться в атмосферу 70-90-х
Что можно увидеть
- Улица Джона Леннона
- Музей Коли Васина
- Садик «Эльф»
- Кафе «Сайгон»
- Здание Ленинградского рок-клуба
- Здание издательства газеты «Ленинградская правда»
Описание экскурсии
Это программу я придумал и веду с 2009 года. Расскажу вам об истории рок-музыки в нашей стране через историю рок-музыки в Ленинграде, как свидетель и участник событий прошлого. А также покажу несколько артефактов из личной коллекции (билеты, книги, газеты, автографы).
Вы узнаете:
- почему группы называются «Кино», «Аквариум», «ДДТ», а фильм — «Асса»
- почему Цой родился в Парке Победы
- много-много хронологических событий и забавных баек из жизни неформального Ленинграда
- как однажды на выступлении «Кино» на сцене оказались два бас-гитариста и клавишник
- как группа «Кино» без В. Цоя в 1987 году записала альбом с электронной музыкой
Вы увидите:
- Улицу Джона Леннона (Пушкинская, 10 или Лиговский, 53)
- Музей Коли Васина. Узнаете истоки рок-музыки в нашей стране от группы «Санкт-Петербург» до группы «Ленинград». Что происходило в городе на Неве до, во время и после создания Ленинградского рок-клуба.
- Садик «Эльф» и кафе «Сайгон». Почувствуете, каково это — быть в центре событий культурной жизни Ленинграда в те годы. И поймёте, про какое кафе Виктор Цой пел: «кофе в известном кафе согреет меня» (Альбом «Ночь», группа «Кино»).
- Здание Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна
Выясните, почему именно Ленинградский рок-клуб оказал фундаментальное влияние на формирование жанра в нашей стране. А ещё узнаете кое-что интересное о названиях известных советских и российских групп и ознакомитесь с артефактом — оригиналом газеты «Ленинградская правда», от 1978 года.
- Здание издательства газеты «Ленинградская правда» на Фонтанке (если не будет холодно). Вспомните, как в 70-е годы в Ленинграде чуть не свершилась рок-революция, а я поделюсь её причинами и последствиями.
Конечно, мы обсудим развитие рок-музыки в нашем городе после 1991 года, а я расскажу, когда, где и как образовались многие рок-группы 90-х.
Организационные детали
- У прогулки уличный формат (но по желанию и за отдельную плату можно зайти в музей Коли Васина)
- Рекомендую экскурсию для детей старше 10 лет
- Экскурсию для вас провожу именно я
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1604 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 янв 2025
Очень вдохновляюще! Это прогулка-диалог, прогулка-ассоциация, и даже прогулка-воспоминание самого Андрея о неформальных знаковых местах его детства и юности. Очень много информации, подача великолепная, структура замечательная. Рекомендуем!
Олег
14 дек 2024
Отличная экскурсия по культовым рокерским музыкальным местам Санкт-Петербурга! Всем рекомендую!!
М
Мария
3 дек 2024
Идеальный способ интересно провести время в Питере. Лучшая экскурсия за эту поездку. Мой рекомендасьен!!!!
Ф
Фомина
29 ноя 2024
Замечательная неформальная прогулка, интересные факты и локации, еще одна сторона Питера, рекомендую к посещению))
М
Марьяна
29 ноя 2024
Интересная экскурсия, два часа пролетели просто незаметно. Андрей рассказал много интересных фактов, захотелось заново переслушать группы ленинградского рок-клуба с уже новыми знаниями. Экскурсию рекомендую!
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