Экскурсия расскажет о развитии рок-музыки в Ленинграде, начиная с конца 50-х годов. Участники узнают о группах "Кино", "Аквариум", "ДДТ" и их вкладе в музыкальную культуру. Прогулка включает посещение знаковых мест,

таких как улица Джона Леннона и Ленинградский рок-клуб. Проводится с 2009 года, экскурсовод делится личными артефактами и историями. Подходит для детей старше 10 лет. Возможность посетить музей Коли Васина за отдельную плату

Описание экскурсии

Это программу я придумал и веду с 2009 года. Расскажу вам об истории рок-музыки в нашей стране через историю рок-музыки в Ленинграде, как свидетель и участник событий прошлого. А также покажу несколько артефактов из личной коллекции (билеты, книги, газеты, автографы).

Вы узнаете:

почему группы называются «Кино», «Аквариум», «ДДТ», а фильм — «Асса»

почему Цой родился в Парке Победы

много-много хронологических событий и забавных баек из жизни неформального Ленинграда

как однажды на выступлении «Кино» на сцене оказались два бас-гитариста и клавишник

как группа «Кино» без В. Цоя в 1987 году записала альбом с электронной музыкой

Вы увидите:

Улицу Джона Леннона (Пушкинская, 10 или Лиговский, 53)

(Пушкинская, 10 или Лиговский, 53) Музей Коли Васина . Узнаете истоки рок-музыки в нашей стране от группы «Санкт-Петербург» до группы «Ленинград». Что происходило в городе на Неве до, во время и после создания Ленинградского рок-клуба.

. Узнаете истоки рок-музыки в нашей стране от группы «Санкт-Петербург» до группы «Ленинград». Что происходило в городе на Неве до, во время и после создания Ленинградского рок-клуба. Садик «Эльф» и кафе «Сайгон» . Почувствуете, каково это — быть в центре событий культурной жизни Ленинграда в те годы. И поймёте, про какое кафе Виктор Цой пел: «кофе в известном кафе согреет меня» (Альбом «Ночь», группа «Кино»).

. Почувствуете, каково это — быть в центре событий культурной жизни Ленинграда в те годы. И поймёте, про какое кафе Виктор Цой пел: «кофе в известном кафе согреет меня» (Альбом «Ночь», группа «Кино»). Здание Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна

Выясните, почему именно Ленинградский рок-клуб оказал фундаментальное влияние на формирование жанра в нашей стране. А ещё узнаете кое-что интересное о названиях известных советских и российских групп и ознакомитесь с артефактом — оригиналом газеты «Ленинградская правда», от 1978 года.

на улице Рубинштейна Выясните, почему именно Ленинградский рок-клуб оказал фундаментальное влияние на формирование жанра в нашей стране. А ещё узнаете кое-что интересное о названиях известных советских и российских групп и ознакомитесь с артефактом — оригиналом газеты «Ленинградская правда», от 1978 года. Здание издательства газеты «Ленинградская правда» на Фонтанке (если не будет холодно). Вспомните, как в 70-е годы в Ленинграде чуть не свершилась рок-революция, а я поделюсь её причинами и последствиями.

Конечно, мы обсудим развитие рок-музыки в нашем городе после 1991 года, а я расскажу, когда, где и как образовались многие рок-группы 90-х.

Организационные детали