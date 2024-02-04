Многоликий Петербург. Майский тур
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Многоликий Петербург

5
3 отзыва
Подарите себе и своим близким увлекательное майское путешествие по самому красивому городу России — Санкт-Петербургу! Познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу города на Неве, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Многоликий Петербург. Майский тур
Многоликий Петербург. Майский тур
Многоликий Петербург. Майский тур
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая

Что вас ожидает:

Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Погрузимся в образовательный и культурный мир, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси
Императорские резиденции
Императорские резиденции
Восхитимся красотой Петергофа и Царского Села, которые воплощают изысканность императорского двора и богатство государства
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Мы увидим все самые главные исторические красоты города: набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты и храмы и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Размещение, свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Размещение после 15:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Размещение, свободный деньРазмещение, свободный деньРазмещение, свободный деньРазмещение, свободный день
2 день

Обзорная экскурсия, посещение Кунсткамеры

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры. В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия, посещение КунсткамерыОбзорная экскурсия, посещение КунсткамерыОбзорная экскурсия, посещение Кунсткамеры
3 день

Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу — уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.

Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

*Возможна замена на экскурсию в Петергоф Нижний Парк Фонтанов.

Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
4 день

Экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».

Экскурсия «Два острова, три века»Экскурсия «Два острова, три века»Экскурсия «Два острова, три века»
5 день

Петропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский собор

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением
Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская»
Петропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский соборПетропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский соборПетропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский соборПетропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский собор
6 день

Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спаса-на-Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Все внутреннее пространство собора от цоколя до главного купола покрывает удивительный мозаичный ковер икон и орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.

За дополнительную оплату:

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, ЭрмитажЭкскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, ЭрмитажЭкскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, ЭрмитажЭкскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, Эрмитаж
7 день

Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Царское Село экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское СелоЦарское СелоЦарское Село

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Гостиница / РазмещениеПериод2-местный номерДоп. место1-местный номерДоп. сутки, цена за номер
1-местный2-местный2-местный+доп. место

“Кирочная”

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

29.04-26.05.24357953579545935398544556680

“Кирочная”

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

29.04-26.05.24373903739049090452049957490

“Санкт-Петербург” 4*

Стандарт ДВОР, завтрак шведский стол

29.04-26.05.24445503885066000742574259855

“Санкт-Петербург” 4*

Делакс НЕВА, завтрак шведский стол

29.04-26.05.24556954549588065112051120513635

“Москва” 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

29.04-26.05.24413703807057360594063458775

“Достоевский” 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

29.04-26.05.2445985-6213067507910-

“Достоевский” 4*

Супериор, завтрак шведский стол

29.04-26.05.244638045300636957020804511825
Цена тура без проживания и питания29.04-26.05.24 23065
Скидка на тур на ребенка до 14 лет29.04-26.05.24 1700

Доплата для иностранных граждан: экскурсионный не комиссионный сбор 900 руб/чел + 200 руб/чел за регистрацию.

Варианты проживания

Гостиница «Москва» 4

6 ночей

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4

Гостиница «Санкт-Петербург» 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву.

Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку.

Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4Гостиница «Санкт-Петербург» 4

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Гостиница «Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 суток, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Места встречи группы

Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.

Пешеходные экскурсии:

  • Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
  • Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
  • Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 фев 2024
Все отлично!
Т
14 янв 2024
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
А
14 янв 2024
Организация нашего тура в г. Санкт-Петербург была на высочайшем уровне, операторы всегда были на связи и отвечали без задержек на все вопросы.

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