В сердце Петербурга. Тур на 5 дней

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Приглашаем вас в тур в Санкт-Петербург на 5 дней с пешеходными экскурсиями по городу! Воспользуйтесь замечательной возможностью заглянуть в отдаленные уголки Петербурга и увидеть то, что скрыто от глаз туриста, который осматривает город из окон автобуса.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 10 июня 2024 г. по 25 августа 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
Посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, место начала морских экспедиций и кругосветных путешествий
Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, музей Фаберже, Васильевский остров, дворцы и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

09:00-09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно:

Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять)

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
2 день

Вторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе

11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами). Табличка «В сердце Петербурга».

11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» трансфер в Петергоф.

12:30-14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

14:00-16:00 Свободное время.

16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:00 Свободное время.

Вторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеВторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеВторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеВторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе
3 день

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера

11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».

Васильевский – самый большой остров в дельте Невы. Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования. Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.

13:00 Экскурсия в Кунсткамеру — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

Окончание программы в центре города около 14:30-15:00.

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера
4 день

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»

13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

15:30 Экскурсия в Спас на крови уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

Посещение смотровой площадки в Казанском соборе.

18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34)

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город». Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как живут в историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.

Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.

Окончание программы в 20:30-21:00 в центре города.

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»
5 день

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д. И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская». Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.

Свободное время.

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей ФабержеПятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей ФабержеПятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей ФабержеПятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже
6 день

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец

09:30-10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».

Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума. Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.

19:00-20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».

Дополнительно:

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. (цены уточнять)

Дополнительно:

Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (цены уточнять)

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Отель «Катарина Арт» расположен в самом центре Петербурга: на Невском проспекте, у площади Искусств и ст. м. «Гостиный двор». В пешей доступности – главные театры города: БДТ, Александринский, Михайловский. Билеты в театр вы можете приобрести у нас заранее, вместе с туром.

Гостиница «Сокрома Бохо» расположен в центре Петербурга, 20 мин пешком до Невского проспекта, 15 мин пешком до Исаакиевского собора, 15 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская». В пешей доступности – Мариинский театр.

Гостиница «Резиденция Дашковой» расположена в самом центре Петербурга, 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.

Гостиница «Амбассадор» расположена в центре Петербурга недалеко от Юсуповского сада, 11 минут пешком до Исаакиевской площади.

Гостиница «Театральная» расположена в 16 минутах неспешным шагом (1,3 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто путешествует большой семьей.

Гостиница «На Римского-Корсакова» расположена в 20 минутах неспешным шагом (1,9 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто хочет сэкономить.

Экскурсионный пакет без проживания: 11 000 руб. (5-дневный тур).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтудия
10.06.242240020600198003200022400234002140034000
11.06.242275020850200003275022750237502165034750
12.06.24-14.06.242310021100202003350023100241002190035500
15.06.242275020850200003275022750237502165034750
16.06.24-17.06.242240020600198003200022400234002140034000
18.06.242275020850200003275022750237502165034750
19.06.242310021100202003350023100241002190035500
20.06.242345021350204003425023450244502215036250
21.06.24-27.06.242380021600206003500023800248002240037000
28.06.242345021350204003425023450244502215036250
29.06.242310021100202003350023100241002190035500
30.06.242275020850200003275022750237502165034750
01.07.24-03.07.242240020600198003200022400234002140034000
04.07.242180020250195503090021800228002100032900
05.07.242120019900193002980021200222002060031800
06.07.242060019550190502870020600216002020030700
07.07.24-21.08.242000019200188002760020000210001980029600

Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
10.06.24-13.06.24234003360023400
14.06.24232503335023250
15.06.24231003310023100
16.06.24229503285022950
17.06.24-27.06.24228003260022800
28.06.24223003155022300
29.06.24218003050021800
30.06.24213002945021300
01.07.24-18.07.24208002840020800
19.07.24209502865020950
20.07.24211002890021100
21.07.24212502915021250
22.07.24-25.07.24214002940021400
26.07.24211502895021150
27.07.24209002850020900
28.07.24206502805020650
29.07.24-21.08.24204002760020400

Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
10.06.242480023400222003660024800
11.06.242495023500223003685024950
12.06.242510023600224003710025100
13.06.242525023700225003735025250
14.06.24-24.06.242540023800226003760025400
25.06.242525023400225003635025250
26.06.242510023000224003510025100
27.06.242495022600223003385024950
28.06.24-01.07.242480022200222003260024800
02.07.242435022200219003270024350
03.07.242390022200216003280023900
04.07.242345022200213003290023450
05.07.24-29.07.242300022200210003300023000
30.07.242290022150209503275022900
31.07.242280022100209003250022800
01.08.242270022050208503225022700
02.08.24-21.08.242260022000208003200022600
Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Комфорт
2880026800256004460028800
2895026850257004485028950
2910026900258004510029100
2925026950259004535029250
2940027000260004560029400
2925026950259004535029250
2910026900258004510029100
2895026850257004485028950
2880026800256004460028800
2835026500253004370028350
2790026200250004280027900
2745025900247004190027450
2700025600244004100027000
2690025500243004075026900
2680025400242004050026800
2670025300241004025026700
2660025200240004000026600

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельнымиОдноместный Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
10.06.24-04.07.2427000420002960047000310002700050000
05.07.2426350406502860045000306502675049250
06.07.2425700393002760043000303002650048500
07.07.2425050379502660041000299502625047750
08.07.24-21.08.2424400366002560039000296002600047000

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
10.06.242740040000
11.06.24-17.07.242740040000
18.07.242665038500
19.07.242590037000
20.07.242515035500
21.07.24-21.08.242440034000

Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместныйОдноместный Взрослый
Стандарт МансардаУлучшенный
10.06.24-07.08.242740022400240003960031000244002660047000
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09.08.242610021800232003710029800237002580044500
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Скидки детям до 16 лет: 600 руб.

Варианты проживания

Сокрома Бохо 3

4 ночи

Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.

В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.

В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.

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Амбассадор 4

4 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая». В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

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Отель на Римского-Корсакова 3

4 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.

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Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

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Отель «Резиденция Дашковой»

4 ночи

Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.

В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.

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Театральная Площадь 4

4 ночи

В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург находится отель под названием "Theatre Square Hotel". К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели на 5 дней в период с 10 июня 2024 г. по 25 августа 2024 г.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.

Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.

Небольшая группа (15-27 человек).

Автобус предоставляется в понедельник, четверг и субботу.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 16 лет – 600 рублей.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 июля 2023
Нам очень все понравилось спасибо большое 👍👍
Ю
9 июля 2023
Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!
Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!Впечатления только положительные, город радует глаз и душу!
А
9 июля 2023
В общем, тур отличный, но хотелось бы добавить в него посещение еще нескольких достопримечательностей

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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