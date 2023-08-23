В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Недельный тур в Санкт-Петербург с пешеходными экскурсиями по городу – это замечательная возможность заглянуть в отдаленные уголки Петербурга и увидеть то, что скрыто от глаз туриста, который осматривает город из окон автобуса.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста - Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 10 июня 2024 г. по 25 августа 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
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Что вас ожидает:

Насыщенный отдых
Насыщенный отдых
За неделю тура Вы увидите все самые основные локации Петербурга, а также есть возможность дополнительных экскурсий
Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Вы познакомитесь с великолепной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, фасады роскошных дворцов, изгибы рек и каналов

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Кронштадт. Музейно-историческим парком «Остров фортов»

09:00 – 09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно:

Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости» (доп. плата).

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Понедельник. Кронштадт. Музейно-историческим парком «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт. Музейно-историческим парком «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт. Музейно-историческим парком «Остров фортов»Понедельник. Кронштадт. Музейно-историческим парком «Остров фортов»
2 день

Вторник. Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку

11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами) Табличка «В сердце Петербурга».

11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.

12:30 – 14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

14:00 – 16:00 Свободное время.

16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:00 Свободное время.

Вторник. Петергоф. Экскурсия по Нижнему паркуВторник. Петергоф. Экскурсия по Нижнему паркуВторник. Петергоф. Экскурсия по Нижнему паркуВторник. Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку
3 день

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера

11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».

Васильевский – самый большой остров в дельте Невы.

Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования.

Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.

13:00 Экскурсия в Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского Глобуса» – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, рассказывающий о человеке и разных народах мира.

Вы посетите мемориальные залы, хранящие память о жизни и деятельности великого русского учёного М. В. Ломоносова, и подниметесь в башенку Кунсткамеры, где увидите уникальный экспонат – первый в мире планетарий – огромный глобус, внутри которого изображена карта звёздного неба.

Окончание программы в центре города около 14:30 – 15:00.

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера
4 день

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»

13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

15:30 Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

Посещение смотровой площадки в Казанском соборе.

18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34).

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город».

Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов?

Как живут в историческом центре обычные петербуржцы?

Что прячет город в рукавах проходных дворов?

В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.

Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром.

Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века.

Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.

Окончание программы в 20:30 – 21:00 в центре города.

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»
5 день

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».

Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.

Свободное время.

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей ФабержеПятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей ФабержеПятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже
6 день

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец

09:30 – 10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».

Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума.

Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.

19:00 – 20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…».

Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких.

Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг.

Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».

Дополнительно:

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов (цены уточнять позже).

Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (цены уточнять позже).

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Отель «Катарина Арт» расположен в самом центре Петербурга: на Невском проспекте, у площади Искусств и ст. м. «Гостиный двор». В пешей доступности – главные театры города: БДТ, Александринский, Михайловский. Билеты в театр вы можете приобрести у нас заранее, вместе с туром.

Гостиница «Сокрома Бохо» расположен в центре Петербурга, 20 мин пешком до Невского проспекта, 15 мин пешком до Исаакиевского собора, 15 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская». В пешей доступности – Мариинский театр.

Гостиница «Резиденция Дашковой» расположена в самом центре Петербурга, 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.

Гостиница «Амбассадор» расположена в центре Петербурга недалеко от Юсуповского сада, 11 минут пешком до Исаакиевской площади.

Гостиница «Театральная» расположена в 16 минутах неспешным шагом (1,3 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто путешествует большой семьей.

Гостиница «На Римского-Корсакова» расположена в 20 минутах неспешным шагом (1,9 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто хочет сэкономить.

Экскурсионный пакет без проживания: 15 350 руб. (7-дневный тур).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол", номер категории Стандарт

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместный
10.06.24-11.06.243395049250
12.06.243380049000
13.06.243365048750
14.06.243350048500
15.06.243335048250
16.06.243320048000
17.06.24-25.06.243305047750
26.06.243255046700
27.06.243205045650
28.06.243155044600
29.06.243105043550
30.06.243055042500
01.07.24-16.07.243005041450
17.07.243020041700
18.07.243035041950
19.07.243050042200
20.07.243065042450
21.07.243080042700
22.07.24-23.07.243095042950
24.07.243070042500
25.07.243045042050
26.07.243020041600
27.07.242995041150
28.07.242970040700
29.07.24-19.08.242945040250

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Четырехместный
(Dbl/Twin 2
осн. +2 доп. кр.)
ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтудия
10.06.24-14.06.2433150302502895048350346503145039650
15.06.24-16.06.2432800300002875047600343003120044750
17.06.2433150302502895048350346503145051350
18.06.2433500305002915049100350003170052100
19.06.2433850307502935049850353503195052850
20.06.2434200310002955050600357003220053600
21.06.24-25.06.2434550312502975051350360503245054350
26.06.2434200310002955050600357003220053600
27.06.2433850307502935049850353503195052850
28.06.2433500305002915049100350003170052100
29.06.2433150302502895048350346503145051350
30.06.2432800300002875047600343003120050600
01.07.2432450297502855046850339503095049850
02.07.2431850294002830045750333503055048650
03.07.2431250290502805044650327503015047650
04.07.2430650287002780043550321502975046550
05.07.2430050283502755042450315502935045450
06.07.2429450280002730041350309502895044350
07.07.24-19.08.2428850276502705040250303502855043250

РЕКОМЕНДУЕМ Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
10.06.24-02.07.2439350618504325069350453503935073850
03.07.2438700605004225067350450003910073100
04.07.2438050591504125065350446503885072350
05.07.2437400578004025063350443003860071600
06.07.2436750564503925061350439503835070850
07.07.2436100551003825059350436003810070100
08.07.24-19.08.2435450537503725057350432503785069350

Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 0-11)		ОдноместныйДвухместный
с раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 0-11)		Одноместный Трёхместный
(2 осн. + доп. кровать)
СтандартныйКомфорт
10.06.243635034150323505425042350374506625039150
11.06.243650034250324505450042500377506650039200
12.06.243665034350325505475042650376506675039250
13.06.243680034450326505500042800377506700039300
14.06.24-22.06.243695034550327505525042950378506725039350
23.06.243680034150326505400042800377506700039300
24.06.243665033750325505275042650376506675039250
25.06.243650033350324505150042500375506650039200
26.06.243635032950323505025042350374506625039150
27.06.243620032550322504900042200373506600039100
28.06.24-29.06.243605032150321504775042050372506575039050
30.06.243560032150318504785041600369506485038750
01.07.243515032150315504795041150366506395038450
02.07.243470032150312504805040700363506305038150
03.07.243425032150309504815040250360506215037850
04.07.243380032150306504825039800357506125037550
05.07.24-27.07.243335032150303504835039350354506035037250
28.07.243325032100303004810039250353506010037150
29.07.243315032050302504785039150352505985037050
30.07.243305032000302004760039050351505960036950
31.07.243295031950301504735038950350505935036850
01.08.243285031900301004710038850349505910036750
02.08.24-19.08.243275031850300504685038750348505885036650

Театральная площадь 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями Четырёхместный ТрёхместныйОдноместный
Стандарт МансардаУлучшенный
10.06.24-05.08.243995032450348505825045350354503875069350
06.08.243930032150344505700044750351003835068100
07.08.243865031850340505575044150347503795066850
08.08.243800031550336505450043550344003755065600
09.08.243735031250332505325042950340503715064350
10.08.243670030950328505200042350337003675063100
11.08.24-19.08.243605030650324505075041750333503635061850

Скидка детям до 16 лет – 850 рублей.

Варианты проживания

Сокрома Бохо 3

6 ночей

Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.

В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.

В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.

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Отель на Римского-Корсакова 3

6 ночей

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.

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Катарина Арт Отель 4

6 ночей

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

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Отель «Резиденция Дашковой»

6 ночей

Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.

В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.

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Театральная Площадь 4

6 ночей

В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург находится отель под названием "Theatre Square Hotel". К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Сбор будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет)
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии: морская прогулка на катере "Форты Кронштадтской крепости"посещение Эрмитажапосещение театра-макета "Петровская Акватория" (цены на доп. экскурсии уточнять позже)
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости»
  • Посещение Эрмитажа
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (цены на доп. экскурсии уточнять позже)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.

Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.

Небольшая группа (15-27 человек).

Автобус предоставляется в понедельник, четверг и субботу.

Встреча с гидом происходит по адресу, указанному в программе. Табличка «В сердце Петербурга»

  • Понедельник – Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами);
  • Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение – Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга);
  • Среда – на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 16 лет – 850 рублей.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды. Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
23 авг 2023
В общем и целом понравилось тур довольно интересный.
Я
4 июля 2023
Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус, в котором проходила обзорная экскурсия по городу и поездка в Ораниенбаум. Сложно было рассматривать в небольшие окна объекты, о которых рассказывал экскурсовод. Поездка в Кронштадт была на большом автобусе, там такой проблемы не было. К тому же, на время поездки погода в городе была около 28 градусов жары. Кондиционер микроавтобуса не справлялся с охлаждением в салоне.
Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,Экскурсионные программы были познавательны и интересны. Программа полностью соответствовала заявленной в договоре. Из недостатков отмечу микроавтобус,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Яна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что сложилось такая ситуация с транспортом на экскурсии. Информацию о Вашем пожелании отправим коллегам в регионе. Проведем работу с ними для улучшения транспортного обслуживания.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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