Вы окунётесь в творческую атмосферу в самом сердце Санкт-Петербурга. Я расскажу о современных тенденциях искусства в интерьере и подскажу, как украсить ваш дом. Опытный художник-преподаватель научит работать с красками и кистями — и вы создадите собственный шедевр. А бокал вина или другого напитка — ещё один бонус к чудесному дню.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы окажетесь в уютной художественной студии в центре города. Я проведу мини-лекцию на тему «Искусство в интерьере» — расскажу о трендах и по запросу дам рекомендации по декору. А затем вы погрузитесь в волшебный мир творчества!
Преподаватель поможет разобраться в техниках и приёмах рисования и поделится профессиональными секретами. Дополнят атмосферу ароматная пицца и изысканное вино. Также на выбор — сок и чай.
Я не ограничиваю вас в выборе сюжета картины — до мастер-класса я пришлю референсы, чтобы вы заранее выбрали тему. Также можно реализовать собственную идею — просто сообщите об этом заранее.
Организационные детали
- Лекцию проведу я, а мастер-класс — один из преподавателей студии, член Ассоциации художников Петербурга
- Картину можно забрать сразу после мастер-класса. Я упакую её в специальный пакет, при необходимости можно подсушить феном.
- В стоимость включено: лекция, мастер-класс, угощения
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я Мария — организатор мероприятий. Опыт работы — более 2 лет. Коммуникабельная и тактичная в работе. Окончила художественную школу, и после её окончания мечтала познакомить как можно больше людей сЗадать вопрос
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