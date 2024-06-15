Вы окунётесь в творческую атмосферу в самом сердце Санкт-Петербурга. Я расскажу о современных тенденциях искусства в интерьере и подскажу, как украсить ваш дом. Опытный художник-преподаватель научит работать с красками и кистями — и вы создадите собственный шедевр. А бокал вина или другого напитка — ещё один бонус к чудесному дню.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Вы окажетесь в уютной художественной студии в центре города. Я проведу мини-лекцию на тему «Искусство в интерьере» — расскажу о трендах и по запросу дам рекомендации по декору. А затем вы погрузитесь в волшебный мир творчества!

Преподаватель поможет разобраться в техниках и приёмах рисования и поделится профессиональными секретами. Дополнят атмосферу ароматная пицца и изысканное вино. Также на выбор — сок и чай.

Я не ограничиваю вас в выборе сюжета картины — до мастер-класса я пришлю референсы, чтобы вы заранее выбрали тему. Также можно реализовать собственную идею — просто сообщите об этом заранее.

Организационные детали