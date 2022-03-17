Если вы уже были на обзорной экскурсии, увидели парадные залы Зимнего дворца, а теперь хотите узнать больше о художественной коллекции музея, понять как формировалась коллекция: кто и когда приобрел эти произведения искусства, увидеть основные шедевры — эта экскурсия для вас.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы отправимся в залы Большого и Нового Эрмитажа, чтобы увидеть основные шедевры из разных отделов музея.

Залы Античности позволят нам вспомнить греческих и римских богов и богинь, увидеть античные подлинники.

Вы узнаете, какая скульптура была подарена Петру I Папой Римским.

Увидите редчайшую античную скульптуру, созданную вовсе не из мрамора, а из золоченой бронзы.

На втором этаже мы посмотрим работы мастеров Итальянской школы эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Рафаэля, Микеланджело. В Эрмитаже находится картина Караваджо, художника, чье влияние на искусство следующих поколений, искусствоведы назвали «караваджизмом».

Испанская школа не такая большая — всего 2 зала, но она дает яркое представление об особенности испанской живописи, о таких художниках, как Эль Греко, Веласкес, Мурильо, Сурбаран и другие.

Феноменом фламандской школы можно назвать работы Питера Пауля Рубенса и как контрастны его ярким грандиозным полотнам произведения малых Голландцев, кажущиеся совсем миниатюрными.

Зал Рембрандта ван Рейна — великого голландского мастера — одно из главных сокровищ Эрмитажа, в нем более 20 полотен мастера. Первые картины Рембрандта попали в Россию благодаря Петру I.

Наша экскурсия будет подчинена вашему темпу, мы можем посмотреть больше работ, а можем в формате диалога посмотреть самое-самое, но провести у картин больше времени, поэтому описание раскрывает возможности маршрута, а дальше всё зависит от ваших пожеланий по скорости и объёму.

Организационные детали