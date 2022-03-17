Эрмитаж: картинная галерея

Осмыслить свои эмоции от прикосновения к прекрасному, изучая экспонаты музея
Если вы уже были на обзорной экскурсии, увидели парадные залы Зимнего дворца, а теперь хотите узнать больше о художественной коллекции музея, понять как формировалась коллекция: кто и когда приобрел эти произведения искусства, увидеть основные шедевры — эта экскурсия для вас.
5
2 отзыва
Эрмитаж: картинная галерея
Эрмитаж: картинная галерея
Эрмитаж: картинная галерея
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Мы отправимся в залы Большого и Нового Эрмитажа, чтобы увидеть основные шедевры из разных отделов музея.

  • Залы Античности позволят нам вспомнить греческих и римских богов и богинь, увидеть античные подлинники.
  • Вы узнаете, какая скульптура была подарена Петру I Папой Римским.
  • Увидите редчайшую античную скульптуру, созданную вовсе не из мрамора, а из золоченой бронзы.

На втором этаже мы посмотрим работы мастеров Итальянской школы эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Рафаэля, Микеланджело. В Эрмитаже находится картина Караваджо, художника, чье влияние на искусство следующих поколений, искусствоведы назвали «караваджизмом».

Испанская школа не такая большая — всего 2 зала, но она дает яркое представление об особенности испанской живописи, о таких художниках, как Эль Греко, Веласкес, Мурильо, Сурбаран и другие.

Феноменом фламандской школы можно назвать работы Питера Пауля Рубенса и как контрастны его ярким грандиозным полотнам произведения малых Голландцев, кажущиеся совсем миниатюрными.

Зал Рембрандта ван Рейна — великого голландского мастера — одно из главных сокровищ Эрмитажа, в нем более 20 полотен мастера. Первые картины Рембрандта попали в Россию благодаря Петру I.

Наша экскурсия будет подчинена вашему темпу, мы можем посмотреть больше работ, а можем в формате диалога посмотреть самое-самое, но провести у картин больше времени, поэтому описание раскрывает возможности маршрута, а дальше всё зависит от ваших пожеланий по скорости и объёму.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договорённости о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 14 лет. За билет гида доплата также составляет 500 руб. Покупать не нужно.
  • Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
17 мар 2022
Полное погружение!
Очень понравилась экскурсия.
Алина профессионал.
Рекомендую.
V
6 мар 2022
Алина -"живой" профессионал, который отлично знает материал и готов слышать группу.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеНа выходныеЭрмитажПопулярные местаЗимний дворецДворцы, замки и особнякиИнтерьерныеГалереи

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