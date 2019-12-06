113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город каменных мешков

Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских дворов-колодцев, из которых, как пчелиный улей — из сот, состоят жилые районы центра города, и узнаете, почему Петербург застраивался именно так. Пожарные стены, световые дворы, черные и парадные лестницы, галереи-переходы — всё это делает город похожим на лабиринт с каменными «карманами». И мы будем бродить по нему, пока не найдём самый яркий двор Питера, в котором разруха и битое стекло контрастирует с духом свободного творчества и атмосферой счастливого детства. За время нашей прогулки вы поймёте, как типично это противоречивое сочетание для северной столицы!

Жизнь за стенами города

Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и судеб горожан. Я расскажу, какую важную роль в жизни имперской столицы играли не вельможи и чиновники, а дворники, водовозы, мусорщики, золотари и извозчики. Покажу вам, что обратная сторона Петербурга — огромная его часть, в которой жили и живут обычные люди. Откройте её для себя, и она не оставит вас равнодушными.