113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Санкт-Петербург - это не только парадные улицы и монументальные здания. За роскошными фасадами скрываются мрачные, но удивительно красивые дворы-колодцы. Экскурсия «В поисках самого яркого двора Петербурга» откроет вам тайны и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные дворы-колодцы
- 🏙️ Истории обычных людей
- 🕵️ Тайны и загадки города
- 🎨 Контрасты архитектуры
- 🚶 Пешеходная прогулка
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по дворам-колодцам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой по городу, исследуя его скрытые уголки и наслаждаясь атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворы-колодцы
- Пожарные стены
- Световые дворы
- Черные лестницы
- Парадные лестницы
- Галереи-переходы
Описание экскурсии
Город каменных мешков
- Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских дворов-колодцев на Петроградской стороне. Из них, как пчелиный улей из сот, состоят жилые районы центра города
- Узнаете, почему Петербург застраивался именно так
- Выясните, как город превратился в лабиринт с каменными карманами, пожарными стенами, световыми дворами, чёрными и парадными лестницами и галереями-переходами
- Мы будем бродить по нему, пока не найдём самый яркий двор Питера, в котором разруха и битое стекло контрастируют с духом свободного творчества и атмосферой счастливого детства
- За время нашей прогулки вы поймёте, как типично это противоречивое сочетание для северной столицы!
Жизнь за стенами города
- Мы поговорим о том, что оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге — на каждом шагу. И не только в плоскости архитектуры!
- Я расскажу, какую роль в жизни имперской столицы играли не вельможи и чиновники, а дворники, водовозы, мусорщики, золотари и извозчики
- Покажу непарадную сторону Петербурга — а это огромная его часть, в которой жили и живут обычные люди. Уверяю, она не оставит вас равнодушными!
Организационные детали
Прогулка — пешеходный вариант автомобильной экскурсии «Обратная сторона Петербурга»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий, большое спасибо за экскурсию, было очень интересно 👍
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М
Супер экскурсия от Дмитрия! Дмитрий очень интересно повествуют об истории Санкт-Петербурга, погружая в прошлое, и параллельно показывая настоящее.
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Ю
Экскурсия была увлекательная, ни разу не заскучали. Узнали много интересного. Спасибо!
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С
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
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Раньше я видела центр только как воплощение роскоши, но экскурсия открыла интересные нюансы — город с такого ракурса оказался гораздо живее и многограннее!
**О рассказе гида:** Дмитрий рассказывает всё так увлекательно,
**О рассказе гида:** Дмитрий рассказывает всё так увлекательно,
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С
Спасибо Дмитрию! Интересно и необычно. Довольны!
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