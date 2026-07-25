113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Санкт-Петербург - это не только парадные улицы и монументальные здания. За роскошными фасадами скрываются мрачные, но удивительно красивые дворы-колодцы. Экскурсия «В поисках самого яркого двора Петербурга» откроет вам тайны и

загадки этих мест. Погружение в атмосферу закоулков и каменных мешков города позволит увидеть его с новой, неожиданной стороны. Вы узнаете, как типично для северной столицы сочетание разрухи и творчества, а также познакомитесь с жизнью обычных горожан, игравших важную роль в истории города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по дворам-колодцам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой по городу, исследуя его скрытые уголки и наслаждаясь атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.