113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В поисках самого яркого двора Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прогуливаясь по его дворам-колодцам. Узнайте, как живут обычные люди за фасадами роскошных зданий
Санкт-Петербург - это не только парадные улицы и монументальные здания. За роскошными фасадами скрываются мрачные, но удивительно красивые дворы-колодцы. Экскурсия «В поисках самого яркого двора Петербурга» откроет вам тайны и
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загадки этих мест.

Погружение в атмосферу закоулков и каменных мешков города позволит увидеть его с новой, неожиданной стороны.

Вы узнаете, как типично для северной столицы сочетание разрухи и творчества, а также познакомитесь с жизнью обычных горожан, игравших важную роль в истории города

5
172 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные дворы-колодцы
  • 🏙️ Истории обычных людей
  • 🕵️ Тайны и загадки города
  • 🎨 Контрасты архитектуры
  • 🚶 Пешеходная прогулка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по дворам-колодцам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой по городу, исследуя его скрытые уголки и наслаждаясь атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга

Что можно увидеть

  • Дворы-колодцы
  • Пожарные стены
  • Световые дворы
  • Черные лестницы
  • Парадные лестницы
  • Галереи-переходы

Описание экскурсии

Город каменных мешков

  • Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских дворов-колодцев на Петроградской стороне. Из них, как пчелиный улей из сот, состоят жилые районы центра города
  • Узнаете, почему Петербург застраивался именно так
  • Выясните, как город превратился в лабиринт с каменными карманами, пожарными стенами, световыми дворами, чёрными и парадными лестницами и галереями-переходами
  • Мы будем бродить по нему, пока не найдём самый яркий двор Питера, в котором разруха и битое стекло контрастируют с духом свободного творчества и атмосферой счастливого детства
  • За время нашей прогулки вы поймёте, как типично это противоречивое сочетание для северной столицы!

Жизнь за стенами города

  • Мы поговорим о том, что оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге — на каждом шагу. И не только в плоскости архитектуры!
  • Я расскажу, какую роль в жизни имперской столицы играли не вельможи и чиновники, а дворники, водовозы, мусорщики, золотари и извозчики
  • Покажу непарадную сторону Петербурга — а это огромная его часть, в которой жили и живут обычные люди. Уверяю, она не оставит вас равнодушными!

Организационные детали

Прогулка — пешеходный вариант автомобильной экскурсии «Обратная сторона Петербурга»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
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всем желающим. Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт. Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
166
4
6
3
2
1
Таня
Дмитрий, большое спасибо за экскурсию, было очень интересно 👍
Дмитрий, большое спасибо за экскурсию, было очень интересно 👍
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М
Супер экскурсия от Дмитрия! Дмитрий очень интересно повествуют об истории Санкт-Петербурга, погружая в прошлое, и параллельно показывая настоящее.
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Ю
Экскурсия была увлекательная, ни разу не заскучали. Узнали много интересного. Спасибо!
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С
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
Очень интересная и необычная экскурсия, прекрасный Петербург с необычного ракурса и очаровательный Дмитрий
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Ольга
Раньше я видела центр только как воплощение роскоши, но экскурсия открыла интересные нюансы — город с такого ракурса оказался гораздо живее и многограннее!

**О рассказе гида:** Дмитрий рассказывает всё так увлекательно,
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что информация запоминается. Может, потому что темы касаются каждого из нас — в любом случае, слушать было очень интересно и захватывающе.

**Личные впечатления:** Переживала, что мой спутник, полный домосед, заскучает, но даже ему всё зашло на ура! Рекомендую всем, кто хочет по-новому взглянуть на привычные места. 😊

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С
Спасибо Дмитрию! Интересно и необычно. Довольны!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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