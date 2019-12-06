113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В поисках самого яркого двора Петербурга

Что скрывается за фасадами города

Dmitriy
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Dmitriy – ваш гид
Для большинства путешественников Санкт-Петербург — это город парадных улиц, безупречно красивый, величественный и монументальный.

У вас есть шанс посмотреть на совсем другой Петербург и узнать, какие тайны и загадки спрятаны за его роскошными фасадами.

Я открою вам необычные, прекрасные в своей мрачности места города на Неве, и холодный Питер со своими закоулками и дворами станет ближе и понятнее, но не перестанет восхищать вас своими неповторимыми чертами.
910 ₽
819 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Спортивная»
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У этой экскурсии113 отзывов
4.95
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга

Что вас ожидает

Город каменных мешков
Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских дворов-колодцев, из которых, как пчелиный улей — из сот, состоят жилые районы центра города, и узнаете, почему Петербург застраивался именно так. Пожарные стены, световые дворы, черные и парадные лестницы, галереи-переходы — всё это делает город похожим на лабиринт с каменными «карманами». И мы будем бродить по нему, пока не найдём самый яркий двор Питера, в котором разруха и битое стекло контрастирует с духом свободного творчества и атмосферой счастливого детства. За время нашей прогулки вы поймёте, как типично это противоречивое сочетание для северной столицы!

Жизнь за стенами города
Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и судеб горожан. Я расскажу, какую важную роль в жизни имперской столицы играли не вельможи и чиновники, а дворники, водовозы, мусорщики, золотари и извозчики. Покажу вам, что обратная сторона Петербурга — огромная его часть, в которой жили и живут обычные люди. Откройте её для себя, и она не оставит вас равнодушными.

Организационные детали

Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии «Обратная сторона Петербурга»

В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга
В поисках самого яркого двора Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Спортивная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
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113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 декабря 2019
Были на экскурсии с гостьей из Москвы.
Хотим отметить уникальные знания экскурсовода Дмитрия, его любовь к нашему городу, живую и грамотную речь и очень теплое и заботливое отношение к нам
Тронуло, что он даже прислал смс с напоминанием о месте встречи и просьбой одеться по погоде и беречь здоровье.
Мы побывали в незнакомых для нас местах Петроградской стороны нашего прекрасного Петербурга.
Мечтаем побывать и на других экскурсиях Дмитрия!
Elena
21 ноября 2019
Очень увлекательная и интересная экскурсия. Гид супер, рассказал и про старые и про современные реалии. Были с ребенком, он тоже в восторге.
20 октября 2019
Увлекательная, запоминающаяся экскурсия по Петроградке, достаточно аутентичному району Петербурга. Дмитрий приятный собеседник, в процессе экскурсии-прогулки ведет постоянный диалог с участниками, вовлекая их в "тему" экскурсии. Время проходит легко и непринужденно, а после экскурсии остаются хорошие воспоминания. Спасибо, Дмитрий!
18 октября 2019
Хотелось при посещении Петербурга чего то индивидуального личного и интересного. Вот и попался на этом сайте Дмитрий с его замечательной экскурсией. Я была с сыном студентом, впечатления как у сына, так и у меня самые положительные и незабываемые. 1,5 часа на одном дыхании. Подача информации настолько легка и правильна, что легко её пересказываю друзьям и знакомым. Дмитрий, спасибо.
14 октября 2019
Наиотличнейшая экскурсия!!! Спасибо огромное Дмитрию за супер-увлекательную прогулку! Масса впечатлений! Обязательно в следующий раз пойду еще и на другие экскурсии)
4 октября 2019
Подача материала нестандартна,увлекательна и несколько неожиданна. Благодарим Дмитрия за экскурсию. Не раскрывая интриги, самые горячие рекомендации интересующимся петербургской истории.
27 сентября 2019
Отличная экскурсия! Дмитрий все очень интересно и увлекательно рассказывает! Буду рекомендовать друзьям обязательно!
2 сентября 2019
Экскурсию мы посещали втроем, было интересно всем участникам от 14 до 70 лет. Дмитрий увлеченный, не равнодушный к своему городу и его истории человек. Приходите, рекомендуем.
18 августа 2019
Необыкновенная и захватывающая экскурсия, которая позволяет увидит совершенно иную сторону Питера. Огромное спасибо Дмитрию за живой, интересный рассказ. Время пролетает незаметно. Отличный вариант для тех, кому надоели традиционные экскурсии.
29 июля 2019
Отличная экскурсия. Все очень понравилось.
Остались под впечатлением от интересных рассказов и маршрута.
Спасибо!
Ещё 103 отзыва

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