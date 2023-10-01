Я расскажу малоизвестную историю города — о первом КВД Российской Империи, домах Распутина и элитных особняках на Английской набережной. Поделюсь, как решалась судьба страны в императорских резиденциях. Вы увидите Петербург, каким его описывали в мемуарах выдающиеся личности прошлых лет. Осмотрите дворцы, памятники и посетите самый первый в стране вокзал.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по историческим районам Петербурга. Одни достопримечательности вы рассмотрите из окна автомобиля, возле других мы будем делать остановки. Вы увидите роскошные Мариинский и Николаевский дворцы, особняк балерины Кшесинской, здания казарм гвардейских полков. Я покажу, где жил Григорий Распутин и где родилась мать вождя мирового пролетариата.

Расскажу, кто и зачем уничтожал православные храмы в центре города и какие события, повлиявшие на ход истории страны, происходили в великокняжеских домах. Также мы посетим Витебский вокзал — один из красивейших в мире и старейший в России.

Организационные детали