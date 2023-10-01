Рассмотреть город под другим углом на нескучной автоэкскурсии
Я расскажу малоизвестную историю города — о первом КВД Российской Империи, домах Распутина и элитных особняках на Английской набережной. Поделюсь, как решалась судьба страны в императорских резиденциях. Вы увидите Петербург, каким его описывали в мемуарах выдающиеся личности прошлых лет. Осмотрите дворцы, памятники и посетите самый первый в стране вокзал.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы проедем по историческим районам Петербурга. Одни достопримечательности вы рассмотрите из окна автомобиля, возле других мы будем делать остановки. Вы увидите роскошные Мариинский и Николаевский дворцы, особняк балерины Кшесинской, здания казарм гвардейских полков. Я покажу, где жил Григорий Распутин и где родилась мать вождя мирового пролетариата.
Расскажу, кто и зачем уничтожал православные храмы в центре города и какие события, повлиявшие на ход истории страны, происходили в великокняжеских домах. Также мы посетим Витебский вокзал — один из красивейших в мире и старейший в России.
Организационные детали
- Поездка проходит на кроссовере Mitsubishi Outlander. Есть бустер для детей.
- Я заберу вас от вокзала, отеля, дома в центре города. Если вы находитесь не в центре, место встречи мы обсудим заранее.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет, меня зовут Георгий. Я профессиональный гид-переводчик и экскурсовод, аккредитованный правительством Санкт-Петербурга. Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, любовь к искусству и истории города возникла у меня в возрасте 16 лет, когда я изучал реставрацию старинной мебели в профессиональном лицее. В этот период я начал проводить свои первые экскурсии для друзей и знакомых, это стало моим хобби. Высшее образование я получил в Университете культуры и искусств на факультете музееведения.
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