Неклассический Петербург

Рассмотреть город под другим углом на нескучной автоэкскурсии

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Ответы на вопросы
Я расскажу малоизвестную историю города — о первом КВД Российской Империи, домах Распутина и элитных особняках на Английской набережной. Поделюсь, как решалась судьба страны в императорских резиденциях. Вы увидите Петербург, каким его описывали в мемуарах выдающиеся личности прошлых лет. Осмотрите дворцы, памятники и посетите самый первый в стране вокзал.
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
Неклассический Петербург
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по историческим районам Петербурга. Одни достопримечательности вы рассмотрите из окна автомобиля, возле других мы будем делать остановки. Вы увидите роскошные Мариинский и Николаевский дворцы, особняк балерины Кшесинской, здания казарм гвардейских полков. Я покажу, где жил Григорий Распутин и где родилась мать вождя мирового пролетариата.

Расскажу, кто и зачем уничтожал православные храмы в центре города и какие события, повлиявшие на ход истории страны, происходили в великокняжеских домах. Также мы посетим Витебский вокзал — один из красивейших в мире и старейший в России.

Организационные детали

  • Поездка проходит на кроссовере Mitsubishi Outlander. Есть бустер для детей.
  • Я заберу вас от вокзала, отеля, дома в центре города. Если вы находитесь не в центре, место встречи мы обсудим заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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