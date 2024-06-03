Витебский вокзал – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Витебский вокзал» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Витебского вокзала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тайны Витебского вокзала
Перенестись во времена императорского Петербурга и открыть историю железнодорожного дела России
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Витебский вокзал - северный модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Витебский вокзал - северный модерн
Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Начало: В районе метро Пушкинская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
4 отзыва
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
Исследовать интерьеры архитектурного шедевра в стиле модерн, следуя за голосом в наушниках
Начало: На Витебском вокзале
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
300 за человека
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
27002 430 за человека
Экскурсия на Витебский вокзал
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия на Витебский вокзал
Начало: М Пушкинская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 15 чел.
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Петербург Распутина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900 за всё до 8 чел.
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 2 чел.
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600 за всё до 4 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
Посмотреть, как живут в двух старинных домах (в составе мини-группы)
Начало: Возле метро Звенигородская
9 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13901 182 за человека
Самые необычные дома Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия «Витебский вокзал - шедевр в стиле модерн»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия «Витебский вокзал - шедевр в стиле модерн»
Осмотреть изысканное здание с гидом, который о нём расскажет, и с фотографом, который вас поснимает
Начало: недалеко от станции метро Пушкинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Тайны Витебского вокзала
    Одна из лучших экскурсий на моей памяти! Великолепный гид! Стройная, яркая речь, блестящая структура рассказа, масса информации, поданной в легкой и увлекательной манере. Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо огромное!
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Тайны Витебского вокзала
    Рекомендую! Очень интересно!
  • А
    Анатолий
    27 мая 2024
    Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
    Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории вокзала в целом, и
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    также конкретнее о тех локациях вокзала, где были сделаны фотографии. Фотосессия прошла в очень приятной, расслабленной и комфортной обстановке - за это спасибо гиду) И получились очень атмосферные фото. Если хотите совместить приятно с полезным, как посещение чудесного Витебского вокзала и сделать классные фоточки - очень рекомендую Веронику и данную фотосессию.

    Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
    Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа
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    в мой отель, и началась легкая прогулка с непринужденной беседой и фотографией, фотографией, фотографией. Полтора часа промчались незаметно. Дарья учла также мою не слишком высокую быстроходность.)) Повезло еще с погодой, хотя я уверена, что Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду. Результат пришел через 6 дней: 53 красивые фотографии, сделанные, наверное, в самых фотогеничных местах города, которые очень понравились мне и моим близким. У самой меня так не получится. Спасибо, Даша!

    Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. ДарьяМне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким знанием материала. Акцент в
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    экскурсии не на исторические события и курьёзы, а на технологические возможности эпохи модерна и воплощение их в архитектуре. Интересно будет не всем. Однако всё же советую посетить.

    Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким
  • К
    Катерина
    15 мая 2024
    Петербург Распутина
    Я посетила почти все экскурсии Александра, потому что мне нравится стиль повествования и маршруты. Про Великого и ужасного старца я слышала
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    много слухов,но никогда не углублялась в знания о нем. Я рекомендую эту экскурсию всем,кто интересуется историей России и одиозной личностью Григория

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Тайны Витебского вокзала
    Спасибо огромное Валерию за проведенную нам с супругом экскурсию! Насколько интересно структурирован материал и мельчайшие детали в нем, просто не передать
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    словами! Великолепие вокзала, как с фасада, так и внутри впечатляют! Два часа проведенные с Валерием пролетели, как один миг! Интересно, увлекательно, познавательно быть в наше время и погрузиться в атмосферу прошлого!

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
    Очень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпе, в любой момент можно поставить на паузу и рассмотреть вокзал и сфотографироваться.
    Очень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпеОчень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпеОчень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпеОчень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпеОчень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпе
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько
    читать дальше

    о здании вокзала самостоятельно узнать не возможно. Плюс с экскурсоводом вы попадете в закрытые части вокзала. Очень интересный рассказ экскурсовода о периодах жизни вокзала, о его функционале и декоре. Погружение в эпоху - гарантировано!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Были с супругом на экскурсии по Витебскому вокзалу 10 мая 2024г., рекомендую, очень интересная и познавательная экскурсия. Обязательно пойдем на другие

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Витебский вокзал»

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  4. Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
  5. Экскурсия на Витебский вокзал
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  8. Финский Залив
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