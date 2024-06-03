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в мой отель, и началась легкая прогулка с непринужденной беседой и фотографией, фотографией, фотографией. Полтора часа промчались незаметно. Дарья учла также мою не слишком высокую быстроходность.)) Повезло еще с погодой, хотя я уверена, что Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду. Результат пришел через 6 дней: 53 красивые фотографии, сделанные, наверное, в самых фотогеничных местах города, которые очень понравились мне и моим близким. У самой меня так не получится. Спасибо, Даша!