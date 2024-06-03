1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Витебского вокзала
Перенестись во времена императорского Петербурга и открыть историю железнодорожного дела России
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Витебский вокзал - северный модерн
Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Начало: В районе метро Пушкинская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
Исследовать интерьеры архитектурного шедевра в стиле модерн, следуя за голосом в наушниках
Начало: На Витебском вокзале
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
300₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
27002 430₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия на Витебский вокзал
Начало: М Пушкинская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
Посмотреть, как живут в двух старинных домах (в составе мини-группы)
Начало: Возле метро Звенигородская
9 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13901 182₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия «Витебский вокзал - шедевр в стиле модерн»
Осмотреть изысканное здание с гидом, который о нём расскажет, и с фотографом, который вас поснимает
Начало: недалеко от станции метро Пушкинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
от 5 100₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Одна из лучших экскурсий на моей памяти! Великолепный гид! Стройная, яркая речь, блестящая структура рассказа, масса информации, поданной в легкой и увлекательной манере. Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо огромное!
- IIrina3 июня 2024Рекомендую! Очень интересно!
- ААнатолий27 мая 2024Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории вокзала в целом, и
- ССветлана24 мая 2024Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа
- ИИрина18 мая 2024Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким знанием материала. Акцент в
- ККатерина15 мая 2024Я посетила почти все экскурсии Александра, потому что мне нравится стиль повествования и маршруты. Про Великого и ужасного старца я слышала
- ЕЕлена14 мая 2024Спасибо огромное Валерию за проведенную нам с супругом экскурсию! Насколько интересно структурирован материал и мельчайшие детали в нем, просто не передать
- ННадежда13 мая 2024Очень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпе, в любой момент можно поставить на паузу и рассмотреть вокзал и сфотографироваться.
- ССветлана12 мая 2024Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько
- ЕЕлена10 мая 2024Были с супругом на экскурсии по Витебскому вокзалу 10 мая 2024г., рекомендую, очень интересная и познавательная экскурсия. Обязательно пойдем на другие
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Витебский вокзал»
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