Комендантский дом: наглядная история Петербурга

Посетить один из самых интересных музеев Петропавловской крепости с профессиональным гидом

Индивидуальная
Комендантский дом — уютный и современный музей, посвященный развитию города с момента основания до 1918 года.

Вы погрузитесь в жизнь и быт петербуржцев того времени, рассмотрите их дома, одежду, посуду, транспорт и мебель.

Выясните, как были устроены электрификация, реклама, сантехника и многое другое!
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы увидите, как зарождался и рос город: как жили его строители и как развивался транспорт. А также оцените прототипы современного бытового оборудования: утюги, мороженицы, картофелечистки и даже пылесосы. Кроме того, мы заглянем в ячейки банков, окажемся на рынке и поговорим о том, как отпускали продукты и чем за них расплачивались. Посетим вокзал и вспомним знаменитое стихотворение «Багаж » Маршака.

Люди и их привычки

Огромный кукольный дом раскроет устройство доходных домов. Вы узнаете, как жили богатые, бедные и средний класс, как они растили детей и вели бизнес. Какими ремеслами занимались, какую музыку слушали, какие игрушки мастерили и покупали. Расскажу я и том, как в старину ухаживали за собой местные девушки: как они мылись, красились и одевались. Раскрою исторические корни привычных рецептов и поясню, как были устроены новости.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость — 200 р. с человека. На гида билет покупать не нужно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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