Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы увидите, как зарождался и рос город: как жили его строители и как развивался транспорт. А также оцените прототипы современного бытового оборудования: утюги, мороженицы, картофелечистки и даже пылесосы. Кроме того, мы заглянем в ячейки банков, окажемся на рынке и поговорим о том, как отпускали продукты и чем за них расплачивались. Посетим вокзал и вспомним знаменитое стихотворение «Багаж » Маршака.

Люди и их привычки

Огромный кукольный дом раскроет устройство доходных домов. Вы узнаете, как жили богатые, бедные и средний класс, как они растили детей и вели бизнес. Какими ремеслами занимались, какую музыку слушали, какие игрушки мастерили и покупали. Расскажу я и том, как в старину ухаживали за собой местные девушки: как они мылись, красились и одевались. Раскрою исторические корни привычных рецептов и поясню, как были устроены новости.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость — 200 р. с человека. На гида билет покупать не нужно.