Среди блистательных пригородов Петербурга резиденция Меншикова была первой в прямом и переносном смыслах.
Здесь вершились судьбы сильных мира сего, выстраивалась политика государства и создавалась история значимых аристократических фамилий. Обо всём этом мы поговорим на прогулке по нетуристическим улицам за границами дворца.
Здесь вершились судьбы сильных мира сего, выстраивалась политика государства и создавалась история значимых аристократических фамилий. Обо всём этом мы поговорим на прогулке по нетуристическим улицам за границами дворца.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Слободской мост реки Караста с водопадами и руинными мостами
- Дворцовый проспект, связанный со значимыми купеческими фамилиями
- Городские ворота, памятные барельефы и места дач известных адмиралов
- Церковь чудотворца Спиридона Тримифунтского
- Строения гвардейских полков и офицерской стрелковой школы 19 века
- Памятник летописцу этих мест — писателю Шадрунову
- Последний храм Российской империи в неорусском стиле
- Конечную станцию излюбленного дачного пригорода столицы
- Панорамы Финского залива
Я поделюсь интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
Из Петербурга до Ораниенбаума и обратно вам необходимо добраться самостоятельно: на личном авто или электричке с Балтийского вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ж/д станции «Ораниенбаум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я лицензированный гид и учитель истории. Человек читающий и изучающий. С радостью поделюсь своими знаниями на авторских экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 окт 2024
Выражаю большую благодарность Сергею за непритворную любовь к истории и пламенное желание в точности донести её другим. Заметно, что очень тщательно и основательно готовится к экскурсии, объём информации исчерпывает любые вопросы. Настоящий профессионал своего дела, и как историк, и как рассказчик, а главное очень приятный и тнтеллигентный собеседник. Однозначно рекомендую.
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