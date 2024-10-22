Д Дмитрий

Выражаю большую благодарность Сергею за непритворную любовь к истории и пламенное желание в точности донести её другим. Заметно, что очень тщательно и основательно готовится к экскурсии, объём информации исчерпывает любые вопросы. Настоящий профессионал своего дела, и как историк, и как рассказчик, а главное очень приятный и тнтеллигентный собеседник. Однозначно рекомендую.