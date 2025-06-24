8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Императорская резиденция в Гатчине хранит множество исторических загадок.
Вас ждёт дворец «русского Гамлета» с неповторимым скульптурным убранством парков, прогулки по аллеям, которые хороши летом и зимой. Я расскажу о принципах русского паркостроения 18–19 веков и поделюсь легендами этих мест.
Вас ждёт дворец «русского Гамлета» с неповторимым скульптурным убранством парков, прогулки по аллеям, которые хороши летом и зимой. Я расскажу о принципах русского паркостроения 18–19 веков и поделюсь легендами этих мест.
Описание экскурсии
- Дворцовый парк — центральная часть ансамбля.
- Собственный сад и парк «Сильвия» — прогулочные зоны с характерными аллеями и видами на озёра и ландшафты.
- Парковые павильоны и водный лабиринт — необычная для Европы композиция островков и протоков, созданная при Павле I.
- Лучшие видовые точки — возможность полюбоваться пейзажами и перспективами парков.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Дорога до Гатчины занимает примерно 1 час 20 минут.
- Экскурсия на месте длится 3 часа и посвящена истории пейзажного парка и малых архитектурных форм.
- Мы не заходим во дворец.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (на минивэне) — детали в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Андрею за интересную и отлично организованную экскурсию в Гатчину! Широко эрудированный человек и замечательный рассказчик, Андрей увлекает историей, сопровождая свой рассказ старинными раритетными фото. В легкой и познавательной беседе трехчасовая прогулка по пейзажному парку прошла на одном дыхании. Благодарим и будем искренне рекомендовать друзьям.
Андрей
Ответ организатора:
Елена🌷, какие замечательные фото!
Спасибо, что поделились с туристами🤗 Благодарю за пятизвездочный отзыв о нашей поездке!)😊😄😀🙂 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Спасибо, что поделились с туристами🤗 Благодарю за пятизвездочный отзыв о нашей поездке!)😊😄😀🙂 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Экскурсия по парку Гатчины - это потрясающе! Огромный парк в солнечный майский день - это просто сказка. За каждым поворотом тропинки - новый вид и новый всплеск эмоций. Реально в
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Анна🌷, за хороший отзыв! 😀 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Андрей, профессионал своего дела!
Увлекательно, красочно и очень емко прошла экскурсия.
Андрей позволил нам взглянуть на сады дворца с другой стороны. Стороны сочетания ансамбля сада и главного объекта, вокруг которого всё это великолепие было создано.
Эрудированный, образованный и любящий свою работу гид!
Теперь только с ним на все последующие экскурсии!
Увлекательно, красочно и очень емко прошла экскурсия.
Андрей позволил нам взглянуть на сады дворца с другой стороны. Стороны сочетания ансамбля сада и главного объекта, вокруг которого всё это великолепие было создано.
Эрудированный, образованный и любящий свою работу гид!
Теперь только с ним на все последующие экскурсии!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Алексей! 🤝
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Т
Это уже вторая экскурсия с Андреем. И снова все на высоте! Отличная подача материала, узнали много нового и полюбовались прекрасным парком в Гатчине. Андрей смог заинтересовать даже трудных подростков) Спасибо большое!
Андрей
Ответ организатора:
Хорошие подростки.
Только молчали всю экскурсию)😊 Благодарю за хороший отзыв, Татьяна! 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Только молчали всю экскурсию)😊 Благодарю за хороший отзыв, Татьяна! 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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O
Захотелось мне отвезти супруга в день его рождения в Гатчину. Мы бывали много раз в Санкт-Петербурге и основные «знаковые» места уже успели посетить, а вот Гатчина оставалась неохваченной. И как
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова в мой адрес)🙂🌞🙂🌞 С юбилеем! 🎉🎉🎉🎉 Все наши пейзажные парки разные, приезжайте!)🚗🌲🌲🌲🌲🌳🌳🌳🌳 Погуляем… 🚶♂️🚶♂️🚶♂️🤗🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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М
Гид у нас был просто великолепный! Хорошо знающий тему, широко эрудированный, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам. Андрей подарил нам праздник!
Не смотря на то, что в
Не смотря на то, что в
Андрей
Ответ организатора:
Уважаемые Мария🌷и Владимир!
Большое Вам спасибо за внимание к информации, прозвучавшей на экскурсии, за неторопливую беседу и прогулку по парку, когда
Большое Вам спасибо за внимание к информации, прозвучавшей на экскурсии, за неторопливую беседу и прогулку по парку, когда
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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