8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль

Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры

Андрей
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Андрей – ваш гид
Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, которые вы откроете на экскурсии.

В этом городе вас ждет дворец «русского Гамлета» с неповторимым скульптурным убранством парков.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль

Что вас ожидает

Экскурсия проходит по паркам императорской резиденции Гатчина: Собственному саду, Дворцовому и Сильвия.
Гуляя по ним, вы познакомитесь с основами русского паркостроения
18 века, увидите несколько парковых павильонов и уникальный водный лабиринт. А еще я проведу вас по лучшим видовым точкам, чтобы вы полюбовались прекрасными пейзажами и перспективами парков.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле включен в стоимость. Встречаемся в районе метро «Маяковская».
  • Дорога до Гатчины занимает примерно 1 час
  • Если у вас есть собственный транспорт, то стоимость экскурсии снижается по договоренности
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Дополнительно я могу забрать вас из отеля (доплата 500 руб.) и привезти обратно в отель (также 500 руб.)
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Гид у нас был просто великолепный! Хорошо знающий тему, широко эрудированный, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам. Андрей подарил нам праздник!
Не смотря на то, что в свое время мы не единожды и с экскурсиями и самостоятельно поездили по многим пригородам Санкт-Петербурга, Гатчину не знали совсем. Она оказалась открытием. Несомненно приедем сюда еще не единожды в разные времена года.
Казалось бы, какая красота парка может быть зимой - ни цветов, ни зелени. Но парк был удивительно красив. Он прозрачен зимой, четко видны все задумки архитекторов и ландшафтных архитекторов, а умение Андрея подать эту красоту, заострить наше внимание на самых выигрышных видах, обратить внимание на то, что без него могли бы пропустить, это дорогого стоит.
Благодаря Андрею увидели Гатчинский парк в самом выигрышном виде и влюбились в него! Как уже написала выше, приедем сюда еще не единожды.
А еще захотелось посмотреть с ним другие дворцово-парковые ансамбли, надеюсь это не последняя наша экскурсия с Андреем.
Так что спасибо Андрею за полученную радость от встречи с незнакомой прекрасной Гатчиной.
И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
С уважением, Мария, Владимир.
21 октября 2019
Красота неописуемая! Незабываемая экскурсия с очень профессиональным, грамотным и доброжелательным рассказчиком. Было красиво и интересно. Андрей умеет "подавать порционно" прекрасные открыточные виды! Каждое фото - хоть фотообои изготавливай) Мы замечательно отдохнули, получили максимум удовольствия от экскурсии. Мало того, - в процессе прогулки мы еще и массу полезной информации получили. Спасибо Андрею за профессионализм, доброжелательность и внимательное отношение! Если Гатчина, - то только с ним! Отдельное спасибо Мерабу, - профессиональному водителю, который с комфортом нас довез и туда и обратно!
12 июня 2019
Мы очень мало знали о Гатчине и Павловске. Благодаря нашему гиду мы открыли для себя удивительный мир пейзажных парков.
Экскурсии были организованы так, что красота и разнообразие парков раскрывалась постепенно. Восхищение пейзажами и архитектурными формами, органично вписанными в эти пейзажи, шло по нарастающей и как высшая точка - виды на дворцовые ансамбли.
Гуляя по парку, видишь различные пейзажи - уголки нашей российской неповторимой природы. Каждый пейзаж - это картина, написанная с помощью природных средств мастерами садово- паркового искусства. Они изумляют, потрясают и вдохновляют.
Парки очень отличаются друг от друга. Широкие просторы, луга и разнообразие лесов вдоль реки и ее рукотворных запруд
в Павловске, сменились водными просторами и водными лабиринтами парка в Гатчине.
Каждый парк уникален по- своему, и их видами хочется любоваться снова и снова.
Спасибо нашему гиду Андрею за то, что он открыл для нас красоту, неповторимость и уникальность парков Павловска и Гатчины.
23 марта 2018
В описании экскурсии необходимо уточнить, что в зимний период закрыты уличные статуи, закрыт березовый домик и беседка любви. Хорошо нам гид показал все интерьеры на фото
9 ноября 2017
Огромная благодарность Андрею за чудесную прогулку по парку Гатчинского дворца.
15 июня 2016
Гатчина - это чудо чудное, незаслуженно мало посещаемая резиденция! Желаю от всей души всем жителям и гостям Санкт - Петербурга выкроить время на экскурсию в Гатчину.
Замечательный парк, восхитительные залы дворца, только что открытая после реставрации Греческая галлерея, а также вдохновенный рассказ экскурсовода Андрея никого не смогут оставить равнодушными!
10 июня 2016
Ходили 2 часа вокруг прудов и смотрели на загорающих пенсионеров. Очень хорошо и интересно когда гид рассказывает не только о том что мы видим перед собой. Он должен своими рассказами переносить в ту эпоху которая перед нами. А то запомнили что все там было создано известнейшими архитекторами, такими как Антонио Ринальди и Винченцо Бренна и все. Об этом можно было прочитать в любом справочнике.
4 мая 2016
Андрей самый лучший гид в Санкт-Петербурге! Нам очень повезло! Прекрасное знание русской истории, безграничная любовь к своему городу! Высочайшая интеллигентность!Очень довольны остались экскурсией! Такие интересные факты, что просто замолкали в тишине, ожидая с волнением, что же расскажут дальше! Ушли с экскурсии потрясенные судьбами тех людей, о которых узнали...
Очень интересно! Андрей пришел в отель заранее, вел себя весьма достойно!!! Очень-очень довольны экскурсией! Еще много-много раз хотим путешествовать с Андреем! Только бы нам дали отпуск... Самая лучшая экскурсия, которую только посещали! Всем рекомендую!!!!!!!

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