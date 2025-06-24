8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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свое время мы не единожды и с экскурсиями и самостоятельно поездили по многим пригородам Санкт-Петербурга, Гатчину не знали совсем. Она оказалась открытием. Несомненно приедем сюда еще не единожды в разные времена года.

Казалось бы, какая красота парка может быть зимой - ни цветов, ни зелени. Но парк был удивительно красив. Он прозрачен зимой, четко видны все задумки архитекторов и ландшафтных архитекторов, а умение Андрея подать эту красоту, заострить наше внимание на самых выигрышных видах, обратить внимание на то, что без него могли бы пропустить, это дорогого стоит.

Благодаря Андрею увидели Гатчинский парк в самом выигрышном виде и влюбились в него! Как уже написала выше, приедем сюда еще не единожды.

А еще захотелось посмотреть с ним другие дворцово-парковые ансамбли, надеюсь это не последняя наша экскурсия с Андреем.

Так что спасибо Андрею за полученную радость от встречи с незнакомой прекрасной Гатчиной.

И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.

С уважением, Мария, Владимир.