4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль

История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы

Андрей
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Андрей – ваш гид
Я предлагаю вам экскурсию по парку города Павловска, его садам и павильонам, во время которой вы узнаете историю этого места и сможете полюбоваться его очаровательными пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, запрудами и садами.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль

Павловский парк

Павловский парк — один из самых больших в Европе — создавался на рубеже XVIII-XIX веков, когда в европейских странах и в России стала модной планировка парков по типу английских пейзажных, воспроизводящих естественный ландшафт.

Некоторые парковые постройки напоминали о сельской жизни, о близости к природе, семейном уюте. Со временем, под заботливым руководством супруги императора Павла — Марии Федоровны — в парке было построено множество павильонов, обелисков, мостов, «руин» — памятников, выполненных в различных стилях, выполненных со вкусом и изяществом.

Организационные детали

  • Доставка туристов — на автомобиле. Место встречи — м. “Площадь Мужества” или “Московская”. Дорога до Павловска занимает примерно 1 час. Если у экскурсантов есть собственный транспорт, то стоимость экскурсии снижается по договоренности.
  • Встреча туристов у отеля — 500 руб. Доставка к отелю — 500 руб.
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 мая 2018
С самого начала экскурсии у меня с подругой сложилось благоприятное впечатление. Экскурсовод Андрей и его водитель приехали за нами в отель вовремя; машина была удобная, с кондиционером; водитель вел ее быстро и аккуратно.
По дороге Андрей начал давать нам информацию, связянную с предстоящей экскурсией. Он также завез нас в красивую цервовь, которая не была формально включена в план.
В Павловском парке мы услышали много интересного об исторических лицах, связанных с этим местом, и об архитекторах, создавших ансамбль парка. Он охотно и подробно ответил на наши вопросы. Андрей, не перегружая рассказ сухими техническими деталями, позволил нам увидеть императоров и царей как живых людей, с человеческими слабостями и чувствами.
Он также был внимателен к вопросам нашего комфорта, выбирал для нас тенистые дорожки (температура была +30С), помогал с фотографиями. Таким образом, поездка оставила самое приятное впечатление, и я охотно рекомендую ее посетителям Петербурга.
21 сентября 2016
Павловск - шедевр паркового искусства! Одно из самых запомнившихся мест из моей поездки в Санкт-Петербург. Это место, где отдыхаешь душой, от суеты шумного города, где можно насладиться чудеснейшими пейзажами и памятниками архитектуры, покормить практически ручных белок, которых в парке было больше чем людей. Этот грызун без всякого стеснения подбежит к вам и будет стоять над душой пока вы не угостите заветным орешком, а отдельные особи не постесняются проверить и карманы/пакеты. Сам парк просто огромен: есть места, производящие впечатления абсолютно диких, как будто ты находишься в лесу, но ближе ко дворцу больше клумб и павильонов, указывающих на то, что ты в регулярном парке. Тут нет такой толпы туристов как в Петергофе, большая камерность и интимность парка. Однозначно рекомендую к посещению! Приезжайте сюда за хорошим настроением и эмоциями.
P.s. Сама экскурсия пролетела на одном дыхании. Андрей просто удивительный рассказчик, настоящий профессионал, прекрасно владеющий самой разнообразной информацией. При этом он может так естественно и ненавязчиво подать информацию, что после экскурсии нет чувства пресыщения, а наоборот желание узнавать еще и еще.
20 сентября 2016
Рекомендую ВСЕМ посетить сей замечательный уголок природы, отдохнуть от суеты города, подышать свежим воздухом и насладиться интереснейшим рассказом о семье, жившей в этом месте. Надо заметить, что наслаждаться дивными видами пейзажного парка Вы будете практически в одиночестве, без толп китайских туристов !!! Обязательно приезжайте пошуршать осенними листьями и покормить белок!!! А уж прогуляться в компании прекрасного рассказчика и знатока истории, архитектуры и искусства вдвойне приятно!
28 февраля 2015
Все отлично. Экскурсовод работает профессионально. Спасибо

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