4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске

История, пейзажи и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Я предлагаю вам экскурсию по парку Павловска, его садам и павильонам.

Во время прогулки вы узнаете историю этого места и полюбуетесь его пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, садами и павильонами.
5
15 отзывов
Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске
Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске
Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске

Описание экскурсии

Павловский парк — один из самых больших в Европе — создавался на рубеже 18 и 19 веков, когда в европейских странах и в России стала модной планировка парков по типу английских пейзажных садов.

В Павловском парке под заботливым руководством супруги императора Павла I — Марии Федоровны — было построено множество павильонов, обелисков, мостов, «руин» — памятников, выполненных в различных стилях, выполненных со вкусом и изяществом.

Мы осмотрим самые интересные из них, прогуляемся по живописным аллеям и погрузимся в историю резиденции.

Организационные детали

  • В Павловск едем на комфортабельном автомобиле. Дорога занимает примерно час
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (на минивэне Renault). Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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Д
Превосходно погуляли по Павловскому парку в чудесное время года. Даже отказались от того, чтобы зайти во дворец, не смотря на то, что планировали это до экскурсии. Отказались не от усталости,
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а потому, что уж больно хорошо было в парке. Андрей замечательно все показал и рассказал. Наша группа была в парке далеко не в первый раз, но Андрей помог привнести стройность и знания в наши впечатления. А так же сделать так, чтобы в популярные места мы приходили в безлюдные паузы и у нас оставались доступы к прекрасным видам. Более того, Андрей завел нас в те точки парка, где мы никогда не бывали ранее. Замечательный гид. Прекрасный день. Спасибо большое!
Отдельная благодарность Андрею и водителю за проявленное терпение, понимание к моей бестолковости. В общем, воспоминания самые теплые.

Превосходно погуляли по Павловскому парку в чудесное время года. Даже отказались от того, чтобы зайти во
Превосходно погуляли по Павловскому парку в чудесное время года. Даже отказались от того, чтобы зайти во
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Какой же дворец сравнится с парковым ансамбль?
Ни по сложности восприятия, ни по сезонной изменчивости, ни кинематографичности, не говоря уже о размерах!)🌳🌲🌴 Благодарю, Дарья)💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
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А
Прогулка по парку Павловска в солнечный день-это чудесный отдых для горожан. А прогулка в сопровождении Андрея - это интересное путешествие. Парк огромный и прекрасный! Благодаря умению Андрея, нам удавалось поймать
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многие сказочные моменты: игра света и тени, возникающие "комнаты" в лесу, скульптуры и павильоны, и даже то,"чего нет". Время пролетело незаметно, а впечатления зашкаливали. Это просто 5D! Картины, звуки и запахи! Замечательная экскурсия! Спасибо,Андрей!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое, Анна! 🌷 Лучше Павловска нет ничего!)
Самый большой и самый уютный парк. 🌳🌲🌴🌲 Как это возможно, я не понимаю🙂 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Лариса
С самого начала экскурсии у меня с подругой сложилось благоприятное впечатление. Экскурсовод Андрей и его водитель приехали за нами в отель вовремя; машина была удобная, с кондиционером; водитель вел ее
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быстро и аккуратно.
По дороге Андрей начал давать нам информацию, связянную с предстоящей экскурсией. Он также завез нас в красивую цервовь, которая не была формально включена в план.
В Павловском парке мы услышали много интересного об исторических лицах, связанных с этим местом, и об архитекторах, создавших ансамбль парка. Он охотно и подробно ответил на наши вопросы. Андрей, не перегружая рассказ сухими техническими деталями, позволил нам увидеть императоров и царей как живых людей, с человеческими слабостями и чувствами.
Он также был внимателен к вопросам нашего комфорта, выбирал для нас тенистые дорожки (температура была +30С), помогал с фотографиями. Таким образом, поездка оставила самое приятное впечатление, и я охотно рекомендую ее посетителям Петербурга.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Лариса,🌷 благодарю Вас за доброжелательное описание нашей поездки! 🚗🤗😊💐 Приезжайте к нам из Туманного Альбиона! 🏰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Павловск - шедевр паркового искусства! Одно из самых запомнившихся мест из моей поездки в Санкт-Петербург. Это место, где отдыхаешь душой, от суеты шумного города, где можно насладиться чудеснейшими пейзажами и
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памятниками архитектуры, покормить практически ручных белок, которых в парке было больше чем людей. Этот грызун без всякого стеснения подбежит к вам и будет стоять над душой пока вы не угостите заветным орешком, а отдельные особи не постесняются проверить и карманы/пакеты. Сам парк просто огромен: есть места, производящие впечатления абсолютно диких, как будто ты находишься в лесу, но ближе ко дворцу больше клумб и павильонов, указывающих на то, что ты в регулярном парке. Тут нет такой толпы туристов как в Петергофе, большая камерность и интимность парка. Однозначно рекомендую к посещению! Приезжайте сюда за хорошим настроением и эмоциями.
P.s. Сама экскурсия пролетела на одном дыхании. Андрей просто удивительный рассказчик, настоящий профессионал, прекрасно владеющий самой разнообразной информацией. При этом он может так естественно и ненавязчиво подать информацию, что после экскурсии нет чувства пресыщения, а наоборот желание узнавать еще и еще.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
🌷Анна🌷, спасибо за Ваши пожелания, рекомендации, позитивные впечатления и доброжелательный отзыв об экскурсии! 🌴🌲🌳 Теперь в Гатчину надо ехать срочным образом).
Для контраста и лучшего понимания)🤗🚗😊 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Ю
Рекомендую ВСЕМ посетить сей замечательный уголок природы, отдохнуть от суеты города, подышать свежим воздухом и насладиться интереснейшим рассказом о семье, жившей в этом месте. Надо заметить, что наслаждаться дивными видами
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пейзажного парка Вы будете практически в одиночестве, без толп китайских туристов!!! Обязательно приезжайте пошуршать осенними листьями и покормить белок!!! А уж прогуляться в компании прекрасного рассказчика и знатока истории, архитектуры и искусства вдвойне приятно!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия! 🌷 Китайцы в Царском и в Петергофе)
А эти места не очень известны даже россиянам)
Осенний Павловск Вам понравился? 🍁🍂 Очень рад🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Татьяна
Все понравилось. Андрей встретил у отеля, комфортно доехали до Павловска. По дороге посмотрели познавательный фильм. Экскурсия по парковому ансамблю раскрыла разнообразие красок природы, один цвет сменялся другим. Перенеслись в эпоху того времени. Всем рекомендую насладиться парком,этим удивительным местом с его историей! Андрею,большое спасибо!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Комплексное обслуживание, Татьяна! 😊🌷 Спасибо большое за отзыв!)🤗
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