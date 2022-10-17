4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я предлагаю вам экскурсию по парку Павловска, его садам и павильонам.
Во время прогулки вы узнаете историю этого места и полюбуетесь его пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, садами и павильонами.
Во время прогулки вы узнаете историю этого места и полюбуетесь его пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, садами и павильонами.
Описание экскурсии
Павловский парк — один из самых больших в Европе — создавался на рубеже 18 и 19 веков, когда в европейских странах и в России стала модной планировка парков по типу английских пейзажных садов.
В Павловском парке под заботливым руководством супруги императора Павла I — Марии Федоровны — было построено множество павильонов, обелисков, мостов, «руин» — памятников, выполненных в различных стилях, выполненных со вкусом и изяществом.
Мы осмотрим самые интересные из них, прогуляемся по живописным аллеям и погрузимся в историю резиденции.
Организационные детали
- В Павловск едем на комфортабельном автомобиле. Дорога занимает примерно час
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (на минивэне Renault). Детали уточняйте в переписке
- Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Превосходно погуляли по Павловскому парку в чудесное время года. Даже отказались от того, чтобы зайти во дворец, не смотря на то, что планировали это до экскурсии. Отказались не от усталости,
Андрей
Ответ организатора:
Какой же дворец сравнится с парковым ансамбль?
Ни по сложности восприятия, ни по сезонной изменчивости, ни кинематографичности, не говоря уже о размерах!)🌳🌲🌴 Благодарю, Дарья)💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
Ни по сложности восприятия, ни по сезонной изменчивости, ни кинематографичности, не говоря уже о размерах!)🌳🌲🌴 Благодарю, Дарья)💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прогулка по парку Павловска в солнечный день-это чудесный отдых для горожан. А прогулка в сопровождении Андрея - это интересное путешествие. Парк огромный и прекрасный! Благодаря умению Андрея, нам удавалось поймать
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое, Анна! 🌷 Лучше Павловска нет ничего!)
Самый большой и самый уютный парк. 🌳🌲🌴🌲 Как это возможно, я не понимаю🙂 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Самый большой и самый уютный парк. 🌳🌲🌴🌲 Как это возможно, я не понимаю🙂 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
С самого начала экскурсии у меня с подругой сложилось благоприятное впечатление. Экскурсовод Андрей и его водитель приехали за нами в отель вовремя; машина была удобная, с кондиционером; водитель вел ее
Андрей
Ответ организатора:
Лариса,🌷 благодарю Вас за доброжелательное описание нашей поездки! 🚗🤗😊💐 Приезжайте к нам из Туманного Альбиона! 🏰🏴 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Павловск - шедевр паркового искусства! Одно из самых запомнившихся мест из моей поездки в Санкт-Петербург. Это место, где отдыхаешь душой, от суеты шумного города, где можно насладиться чудеснейшими пейзажами и
Андрей
Ответ организатора:
🌷Анна🌷, спасибо за Ваши пожелания, рекомендации, позитивные впечатления и доброжелательный отзыв об экскурсии! 🌴🌲🌳 Теперь в Гатчину надо ехать срочным образом).
Для контраста и лучшего понимания)🤗🚗😊 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Для контраста и лучшего понимания)🤗🚗😊 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Рекомендую ВСЕМ посетить сей замечательный уголок природы, отдохнуть от суеты города, подышать свежим воздухом и насладиться интереснейшим рассказом о семье, жившей в этом месте. Надо заметить, что наслаждаться дивными видами
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия! 🌷 Китайцы в Царском и в Петергофе)
А эти места не очень известны даже россиянам)
Осенний Павловск Вам понравился? 🍁🍂 Очень рад🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
А эти места не очень известны даже россиянам)
Осенний Павловск Вам понравился? 🍁🍂 Очень рад🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Все понравилось. Андрей встретил у отеля, комфортно доехали до Павловска. По дороге посмотрели познавательный фильм. Экскурсия по парковому ансамблю раскрыла разнообразие красок природы, один цвет сменялся другим. Перенеслись в эпоху того времени. Всем рекомендую насладиться парком,этим удивительным местом с его историей! Андрею,большое спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Комплексное обслуживание, Татьяна! 😊🌷 Спасибо большое за отзыв!)🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Императорские резиденции Петербурга: дворцово-парковый ансамбль в Павловске»
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
Никаких шаблонов, мифов и легенд, заученных фраз. Оказывается, фасады домов могут «говорить»!
Начало: На Исаакиевской площади
13 авг в 13:00
14 авг в 15:30
от 2000 ₽ за человека
Групповая
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник и субботу в 12:30
Сегодня в 12:30
15 авг в 12:30
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Дворцово-парковый ансамбль в Гатчине - из Петербурга
Полюбоваться скульптурным убранством и архитектурой - в любое время года
14 авг в 15:30
15 авг в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
от 19 000 ₽ за экскурсию