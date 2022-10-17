4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я предлагаю вам экскурсию по парку Павловска, его садам и павильонам. Во время прогулки вы узнаете историю этого места и полюбуетесь его пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, садами и павильонами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Павловский парк — один из самых больших в Европе — создавался на рубеже 18 и 19 веков, когда в европейских странах и в России стала модной планировка парков по типу английских пейзажных садов.

В Павловском парке под заботливым руководством супруги императора Павла I — Марии Федоровны — было построено множество павильонов, обелисков, мостов, «руин» — памятников, выполненных в различных стилях, выполненных со вкусом и изяществом.

Мы осмотрим самые интересные из них, прогуляемся по живописным аллеям и погрузимся в историю резиденции.

Организационные детали