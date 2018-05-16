4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Павловский парк

Павловский парк — один из самых больших в Европе — создавался на рубеже XVIII-XIX веков, когда в европейских странах и в России стала модной планировка парков по типу английских пейзажных, воспроизводящих естественный ландшафт.

Некоторые парковые постройки напоминали о сельской жизни, о близости к природе, семейном уюте. Со временем, под заботливым руководством супруги императора Павла — Марии Федоровны — в парке было построено множество павильонов, обелисков, мостов, «руин» — памятников, выполненных в различных стилях, выполненных со вкусом и изяществом.