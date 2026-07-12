От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
В один день посетить две царские резиденции? Это возможно! С нами вы отправитесь в Ораниенбаум, а затем — в Петергоф. Насладитесь великолепием дворцов, игрой знаменитый фонтанов и прогулкой по паркам. Послушаете о дворцовых интригах, которых здесь было предостаточно.
И поймёте, чьи дворцы были роскошнее, а судьбы драматичнее — первых лиц государства или их приближённых.
Мы поедем по очень красивой дороге: вдоль знаменитых островов Петербурга — Каменного и Елагина — и мимо башни «Лахта-центра» высотой 462 м. Далее проедем по гребню дамбы, где проложена шестиполосная магистраль, пересечём Финский залив и окажемся на южном берегу.
Ораниембаум
Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Поговорим о главном последователе Петра I — Александре Меншикове, его дворце на болотистых берегах и золотых апельсинах в его саду. Обсудим 186 дней правления Петра III — самого несчастливого императора. Вспомним, что в Ораниенбауме прошли юные годы Екатерины II, и увидим созданный по её приказу Китайский дворец. Посетим один из дворцов (на ваш выбор): Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец (открыт только в летний сезон и в сухую погоду) или Дворец Петра III.
Петергоф
Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим о непростой судьбе Петергофа и его возрождении из пепла. Разберёмся в устройстве фонтанов, углубимся в историю павильона «Эрмитаж» и дворца Монплезир. Полюбуемся садом Его Величества и фонтанами-шутихами. Не обойдём вниманием Банный и Екатерининский корпуса. И напоследок погуляем по живописной набережной Финского залива.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Павильоны Катальной Горки, Картинный дом или Каменное Зало мы посещаем при наличии свободного времени. Если же время экскурсии закончилось, посетить другие дворцы или павильоны можно при согласовании с гидом
Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты оплачиваются дополнительно
Стоимость билетов и время сеансов могут меняться, их нужно уточнять перед покупкой.
Петергоф:
Нижний парк (в том числе для гида): взрослым — 1100 ₽ по выходным и праздникам, 900 ₽ в будние дни; 14-18 лет — 600 ₽. Для учащихся от 7 до 14 лет — бесплатно, но билеты приобретаются только в кассе парка в день визита
Большой дворец: взрослым — 1000 ₽, 14-18 лет — 700 ₽, 7-14 лет — 250 ₽
Ораниенбаум:
Парк (в том числе для гида): взрослым — 550 ₽, 14-18 лет — 250 ₽, 7-14 лет — 100 ₽
Дворец Меншиковский: взрослым — 800 ₽, 14-18 лет — 250 ₽, 7-14 лет — 100 ₽
Катальная горка: взрослым — 600 ₽, 14-18 лет — 400 ₽, 7-14 лет — 150 ₽
Комплексный (действует с 27 мая по 27 сентября) — Китайский дворец и Катальная горка: взрослым — 800 ₽, 14-18 лет — 400 ₽, 7-14 лет — 150 ₽
Режим и особенности работы
ПЕТЕРГОФ:
Выходные — понедельник и последний вторник месяца
Доступно три сеанса посещения музея: с 10:30 до 12:00, с 14:30 до 16:00, с 16:45 до 17:45. Билеты лучше купить заранее онлайн.
Посещение музея возможно только с экскурсией.
ОРАНИЕНБАУМ:
Большой Меншиковский дворец: выходные — вторник и последняя среда месяца; сеансы для индивидуальных посетителей: с 12:00 до 13:30 и с 15:15 до 16:45
Дворец Петра III: выходной — понедельник
Павильон Катальной горки: выходные — вторник и последняя среда месяца
Китайский дворец: выходные — понедельник и последний вторник месяца
Внимание! Бесплатные утренние и вечерние часы для всех посетителей парков Александрия и Ораниенбаум: с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
были на маршруте Петергоф-Ораниенбаум 10 июля 2026 с Юлей. план маршрута был выполнен полностью, все время было четко рассчитано, Юля прекрасно знает историю, готова была ответить на любые вопросы. было очень комфортно, приятно и интересно. Спасибо большое Юле за такое прекрасное путешествие! смело рекомендуем.
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Е
Екатерина
Благодарим за интересную, структурированную экскурсию, Николая Анатольевича! 🫶🫶🫶 Информации в меру, подача жива и эллюстрированна - осталось много вдохновения для самостоятельных прогулок. Рекомендуем на 100000000000000000000%%%%%%🥰🥰🥰🥰🥰
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А
Александр
13 мая были на экскурсии от Ораниенбаума до Петергофа. Гид Елена. Благодаря гиду получили массу впечатлений и узнали много нового. Очень рекомендуем . Спасибо за замечательную экскурсию
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Алексей
все просто потрясающие! 🥰 Лариса все рассказала,показала,уделила даже больше времени,чем думали. всем рекомендую.
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Наталья
Невозможное, действительно, возможно. Решили мы поехать этим маршрутом уже поздно вечером. До 23.30 организаторы искали нам транспорт и гида, в итоге поездка состоялась. Правда, чуть подпортило впечатление накладка с транспортом, читать дальшеуменьшить
но 1,5 часовое опоздание пришлось даже в тему - гид провела нас по Невскому, рассказав много всего интересного. Гидом у нас была Татьяна. Невероятная женщина! Ооочень интересно рассказывала, посоветовала много разных маршрутов и достопримечательностей, отвечала на все наши вопросы, включая самые неожиданные. Компания у нас была разнообразная (от 15 до 75 лет), интересно было всем. Однозначно рекомендуем этот маршрут, Китайский дворец в Ораниенбауме - это невероятное место, даже если сравнивать с Эрмитажем. Спасибо большое и гиду, и водителю, и организаторам!
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Екатерина
Вера потрясающий гид!!! С ней было комфортно, уютно, она заботилась о нас, даже занимала очередь в дворцы, продумывала маршрут, чтобы в один день успеть 2 места Петергоф + Ораниенбаум. Задача читать дальшеуменьшить
непростая, но ей удалось) Благодарим и рекомендуем!!! Заехали пообедать во вкусное заведение, очень много всего обсуждали в пути, много новой информации) и даже в переменную дождливую погоду настроение было на высоте!!!
+2
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