В один день посетить две царские резиденции? Это возможно! С нами вы отправитесь в Ораниенбаум, а затем — в Петергоф. Насладитесь великолепием дворцов, игрой знаменитый фонтанов и прогулкой по паркам. Послушаете о дворцовых интригах, которых здесь было предостаточно. И поймёте, чьи дворцы были роскошнее, а судьбы драматичнее — первых лиц государства или их приближённых.

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Описание

Что вас ожидает

Путь через дамбу

Мы поедем по очень красивой дороге: вдоль знаменитых островов Петербурга — Каменного и Елагина — и мимо башни Лахта-центра высотой 462 м. При желании сделаем остановку на обустроенной набережной рядом с башней, откуда открывается великолепный вид на город. Далее проедем по гребню дамбы, где проложена шестиполосная магистраль, пересечём Финский залив и окажемся на южном берегу.

Ораниембаум

Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка, посетим павильон катальной горки и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Поговорим о главном последователе Петра I — Александре Меншикове, его дворце на болотистых берегах и золотых апельсинах в его саду. Обсудим 186 дней правления Петра III — самого несчастливого императора. Вспомним, что в Ораниенбауме прошли юные годы Екатерины II, и увидим созданный по её приказу Китайский дворец.

Петергоф

Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, дворец Марли и сад Венеры, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим о непростой судьбе Петергофа и его возрождении из пепла. Разберёмся в устройстве фонтанов, углубимся в историю павильона «Эрмитаж» и дворца Монплезир. Полюбуемся садом его Величества и фонтанами-шутихами. Не обойдём вниманием Банный и Екатерининский корпус. И напоследок погуляем по живописной набережной Финского залива.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги гида

Билеты в Большой петергофский дворец в летний период нужно покупать заранее онлайн, за 10 дней. После бронирования экскурсии на сайте гид отправит вам ссылку, по которой вы сможете купить билеты (или купит для вас билеты по предоплате). Если вы бронируете экскурсию накануне и билетов уже нет — мы предложим вам альтернативный вариант.

В осенне-зимний период вход в парки бесплатный

Дополнительные расходы