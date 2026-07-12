В один день посетить две царские резиденции? Это возможно! С нами вы отправитесь в Ораниенбаум, а затем — в Петергоф. Насладитесь великолепием дворцов, игрой знаменитый фонтанов и прогулкой по паркам. Послушаете о дворцовых интригах, которых здесь было предостаточно. И поймёте, чьи дворцы были роскошнее, а судьбы драматичнее — первых лиц государства или их приближённых.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь через дамбу

Мы поедем по очень красивой дороге: вдоль знаменитых островов Петербурга — Каменного и Елагина — и мимо башни «Лахта-центра» высотой 462 м. Далее проедем по гребню дамбы, где проложена шестиполосная магистраль, пересечём Финский залив и окажемся на южном берегу.

Ораниембаум

Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Поговорим о главном последователе Петра I — Александре Меншикове, его дворце на болотистых берегах и золотых апельсинах в его саду. Обсудим 186 дней правления Петра III — самого несчастливого императора. Вспомним, что в Ораниенбауме прошли юные годы Екатерины II, и увидим созданный по её приказу Китайский дворец. Посетим один из дворцов (на ваш выбор): Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец (открыт только в летний сезон и в сухую погоду) или Дворец Петра III.

Петергоф

Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим о непростой судьбе Петергофа и его возрождении из пепла. Разберёмся в устройстве фонтанов, углубимся в историю павильона «Эрмитаж» и дворца Монплезир. Полюбуемся садом Его Величества и фонтанами-шутихами. Не обойдём вниманием Банный и Екатерининский корпуса. И напоследок погуляем по живописной набережной Финского залива.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Павильоны Катальной Горки, Картинный дом или Каменное Зало мы посещаем при наличии свободного времени. Если же время экскурсии закончилось, посетить другие дворцы или павильоны можно при согласовании с гидом

Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты оплачиваются дополнительно

Стоимость билетов и время сеансов могут меняться, их нужно уточнять перед покупкой.

Петергоф:

Нижний парк (в том числе для гида):

взрослым — 1100 ₽ по выходным и праздникам, 900 ₽ в будние дни; 14-18 лет — 600 ₽. Для учащихся от 7 до 14 лет — бесплатно, но билеты приобретаются только в кассе парка в день визита

Большой дворец:

взрослым — 1000 ₽, 14-18 лет — 700 ₽, 7-14 лет — 250 ₽

Ораниенбаум:

Парк (в том числе для гида):

взрослым — 550 ₽, 14-18 лет — 250 ₽, 7-14 лет — 100 ₽

Дворец Меншиковский:

взрослым — 800 ₽, 14-18 лет — 250 ₽, 7-14 лет — 100 ₽

Катальная горка:

взрослым — 600 ₽, 14-18 лет — 400 ₽, 7-14 лет — 150 ₽

Комплексный (действует с 27 мая по 27 сентября) — Китайский дворец и Катальная горка:

взрослым — 800 ₽, 14-18 лет — 400 ₽, 7-14 лет — 150 ₽

Режим и особенности работы

ПЕТЕРГОФ:

Выходные — понедельник и последний вторник месяца

Доступно три сеанса посещения музея: с 10:30 до 12:00, с 14:30 до 16:00, с 16:45 до 17:45. Билеты лучше купить заранее онлайн.

Посещение музея возможно только с экскурсией.

ОРАНИЕНБАУМ: