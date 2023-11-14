Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
И поймёте, чьи дворцы были роскошнее, а судьбы драматичнее — первых лиц государства или их приближённых.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Путь через дамбу
Мы поедем по очень красивой дороге: вдоль знаменитых островов Петербурга — Каменного и Елагина — и мимо башни Лахта-центра высотой 462 м. При желании сделаем остановку на обустроенной набережной рядом с башней, откуда открывается великолепный вид на город. Далее проедем по гребню дамбы, где проложена шестиполосная магистраль, пересечём Финский залив и окажемся на южном берегу.
Ораниембаум
Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка, посетим павильон катальной горки и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Поговорим о главном последователе Петра I — Александре Меншикове, его дворце на болотистых берегах и золотых апельсинах в его саду. Обсудим 186 дней правления Петра III — самого несчастливого императора. Вспомним, что в Ораниенбауме прошли юные годы Екатерины II, и увидим созданный по её приказу Китайский дворец.
Петергоф
Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, дворец Марли и сад Венеры, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим о непростой судьбе Петергофа и его возрождении из пепла. Разберёмся в устройстве фонтанов, углубимся в историю павильона «Эрмитаж» и дворца Монплезир. Полюбуемся садом его Величества и фонтанами-шутихами. Не обойдём вниманием Банный и Екатерининский корпус. И напоследок погуляем по живописной набережной Финского залива.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги гида
- Билеты в Большой петергофский дворец в летний период нужно покупать заранее онлайн, за 10 дней. После бронирования экскурсии на сайте гид отправит вам ссылку, по которой вы сможете купить билеты (или купит для вас билеты по предоплате). Если вы бронируете экскурсию накануне и билетов уже нет — мы предложим вам альтернативный вариант.
- В осенне-зимний период вход в парки бесплатный
Дополнительные расходы
- Парк Петергофа — 600 руб.
- Большой Петергофский дворец: взрослый — 600 руб., учащийся от 14 до 18 лет — 450 руб., учащийся от 7 до 14 лет (с экскурсией) — 300 руб.
- Парк Ораниенбаум: взрослый — 400 руб., учащийся 14-18 лет — 150 руб. Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00
- Большой Меншиковский дворец: взрослый — 450 руб., учащийся 14-18 лет — 350 руб. Выходной день — вторник. Санитарный день — последняя среда месяца.
- Дворец Петра III: взрослый — 350 руб., учащийся 14-18 лет — 300 руб. Выходной день — понедельник.
- Китайский дворец: взрослый — 400 руб., учащийся 14-18 лет — 300 руб. Выходной день — понедельник. Санитарный день — последний вторник месяц.
- Павильон катальной горки: взрослый — 350 руб., учащийся 14-18 лет — 300 руб. Выходной день — вторник. Санитарный день — последняя среда месяца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.