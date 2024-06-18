Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 3054 туристов

читать дальше в него и захотели сюда вернуться, вспоминая те моменты из его жизни, которые я вам расскажу. Мои экскурсии — это настоящее путешествие в историю города! Приходите — будет душевно! Узрите град в благолепии!

Меня зовут Никола Гид. Вожу экскурсии более 7 лет, имею официальную аккредитацию. Я люблю свой город и поэтому хочу поделиться с вами его историей, чтобы вы, как и я, влюбились