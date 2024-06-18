Невский проспект: история, культура, наследие

Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Невский — как Эрмитаж, только под открытым небом: великий, красивый.

И необъятный! Однако мы сможем сократить необъятное до ключевых тем и изучить проспект с разных ракурсов и смыслов.

Узнать историю Невского, понять его экономическое значение, осмыслить его роль в русской культуре и знаменитой петербургской веротерпимости.
Невский проспект: история, культура, наследие
Невский проспект: история, культура, наследие
Невский проспект: история, культура, наследие
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Невский и его история

Вы узнаете:

  • Зачем Невский появился и почему он переломлен посередине
  • Откуда взялось название проспекта
  • Где в России появились первые гопники
  • Где раньше была граница города

Невский и культура

Обсудим:

  • Что было бичом русской литературы в середине 19 века
  • Какая картина подняла ажиотаж на Невском и почему её запретил показывать Александр III
  • Где находится самое роковое здание для русского искусства
  • Откуда пошёл русский балет
  • Где появился первый русский театр
  • С кем до посинения торговался на Невском Льюис Кэрролл

Невский и Романовы

Я расскажу:

  • За что Пётр I велел выпороть шпицрутенами местных жителей
  • Почему памятник Екатерине II установили на площади Островского
  • Какой дворец любили передаривать императоры
  • Где снимал квартиру народоволец, награждённый Александром II
  • Где состоялся последний завтрак народовольцев перед убийством императора

Невский и религия

Вы узнаете:

  • Почему Невский — главный проспект веротерпимости
  • В каком храме спрятан бассейн
  • Где стояла церковь, как две капли воды похожая на Петропавловский собор, и что сейчас на этом месте
  • Откуда «скопировали» Казанский собор

Невский и коммерция

Обсудим:

  • Как невские купцы обдирали покупателей и как голландцы закончили этот беспредел
  • Где жил Мавроди начала 20 века
  • Какие дома на Невском построены на соли и чае

И многое другое!

Вы увидите:

  • Площадь Восстания и расположенные на ней Московский вокзал, Лиговский проспект, гостиницу «Октябрьская»
  • Дом Шлякова, Яковлева, Блока
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Аничков мост и Аничков дворец
  • Магазин Елисеевых
  • Площадь Островского и Гостиный двор
  • Храмы: Казанский собор, армянскую церковь и базилику Святой Екатерины, Петеркирхе
  • Дом Зингера
  • Строгановский дворец
  • Арку Главного штаба

И многое другое!

Организационные детали

На прогулке вы получите наушники, в которых будете отлично меня слышать на протяжении всего рассказа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 000 ₽
Дети до 16 лет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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