Невский — как Эрмитаж, только под открытым небом: великий, красивый.
И необъятный! Однако мы сможем сократить необъятное до ключевых тем и изучить проспект с разных ракурсов и смыслов.
Узнать историю Невского, понять его экономическое значение, осмыслить его роль в русской культуре и знаменитой петербургской веротерпимости.
И необъятный! Однако мы сможем сократить необъятное до ключевых тем и изучить проспект с разных ракурсов и смыслов.
Узнать историю Невского, понять его экономическое значение, осмыслить его роль в русской культуре и знаменитой петербургской веротерпимости.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Невский и его история
Вы узнаете:
- Зачем Невский появился и почему он переломлен посередине
- Откуда взялось название проспекта
- Где в России появились первые гопники
- Где раньше была граница города
Невский и культура
Обсудим:
- Что было бичом русской литературы в середине 19 века
- Какая картина подняла ажиотаж на Невском и почему её запретил показывать Александр III
- Где находится самое роковое здание для русского искусства
- Откуда пошёл русский балет
- Где появился первый русский театр
- С кем до посинения торговался на Невском Льюис Кэрролл
Невский и Романовы
Я расскажу:
- За что Пётр I велел выпороть шпицрутенами местных жителей
- Почему памятник Екатерине II установили на площади Островского
- Какой дворец любили передаривать императоры
- Где снимал квартиру народоволец, награждённый Александром II
- Где состоялся последний завтрак народовольцев перед убийством императора
Невский и религия
Вы узнаете:
- Почему Невский — главный проспект веротерпимости
- В каком храме спрятан бассейн
- Где стояла церковь, как две капли воды похожая на Петропавловский собор, и что сейчас на этом месте
- Откуда «скопировали» Казанский собор
Невский и коммерция
Обсудим:
- Как невские купцы обдирали покупателей и как голландцы закончили этот беспредел
- Где жил Мавроди начала 20 века
- Какие дома на Невском построены на соли и чае
И многое другое!
Вы увидите:
- Площадь Восстания и расположенные на ней Московский вокзал, Лиговский проспект, гостиницу «Октябрьская»
- Дом Шлякова, Яковлева, Блока
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Аничков мост и Аничков дворец
- Магазин Елисеевых
- Площадь Островского и Гостиный двор
- Храмы: Казанский собор, армянскую церковь и базилику Святой Екатерины, Петеркирхе
- Дом Зингера
- Строгановский дворец
- Арку Главного штаба
И многое другое!
Организационные детали
На прогулке вы получите наушники, в которых будете отлично меня слышать на протяжении всего рассказа.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3054 туристов
Меня зовут Никола Гид. Вожу экскурсии более 7 лет, имею официальную аккредитацию. Я люблю свой город и поэтому хочу поделиться с вами его историей, чтобы вы, как и я, влюбилисьЗадать вопрос
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