Экскурсия "3 собора Петербурга"
Казанский собор, Исаакиевский собор и Спас-на-Крови - 3 чудом дошедшие до нас сквозь революцию, богоборчество советской власти и блокаду Ленинграда, собора-памятника.
Каждый из них является одновременно святыней, произведением искусства и памятником истории 📖 пешеходной экскурсии 🧭, объединяющих 3 лучших образца церковного зодчества Петербурга Вы узнаете:
-Почему Спас-на-Крови напоминает допетровские церкви, а Казанский собор - собор Св. Петра в Ватикане
-Правда ли, что Монферрану было предсказано умереть вскоре после окончания строительства Исаакия.
-Почему главный храм императорской столицы ⭐️ был посвящен неизвестному святому
- почему самая нарядная часть Спаса-на-Крови выходит на канал.
- И конечно же, что общего у бывшего антирелигиозного музея, главного православного собора города и самой необычной церкви центра Петербурга.
- Ну и главное, восхититесь превосходным убранством каждой из церквей, созданным целым содружеством художников, скульпторов, камнерезов, мозаичистов, инженеров, некоторые из которых отдали свою жизнь, чтобы создать это великолепие.