Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
3 собора Петербурга
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 750 ₽ за экскурсию

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3 собора Петербурга
3 собора Петербурга

Что вы увидите

  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Спас-на-Крови
  • канал Грибоедова
  • Малая Конюшенная улица
  • Невский пр.
  • лютеранская церковь святых Петра и Павла
  • Строгановский дворец
  • зеленый мост через реку Мойку
  • Большая и Малая Морская улица
  • Гороховая улица
  • Исаакиевския площадь
Экскурсия "3 собора Петербурга"
Казанский собор, Исаакиевский собор и Спас-на-Крови - 3 чудом дошедшие до нас сквозь революцию, богоборчество советской власти и блокаду Ленинграда, собора-памятника.
Каждый из них является одновременно святыней, произведением искусства и памятником истории 📖 пешеходной экскурсии 🧭, объединяющих 3 лучших образца церковного зодчества Петербурга Вы узнаете:
    -Почему Спас-на-Крови напоминает допетровские церкви, а Казанский собор - собор Св. Петра в Ватикане
    -Правда ли, что Монферрану было предсказано умереть вскоре после окончания строительства Исаакия.
    -Почему главный храм императорской столицы ⭐️ был посвящен неизвестному святому
    • почему самая нарядная часть Спаса-на-Крови выходит на канал.
    • И конечно же, что общего у бывшего антирелигиозного музея, главного православного собора города и самой необычной церкви центра Петербурга.
    • Ну и главное, восхититесь превосходным убранством каждой из церквей, созданным целым содружеством художников, скульпторов, камнерезов, мозаичистов, инженеров, некоторые из которых отдали свою жизнь, чтобы создать это великолепие.
    Что входит
    • работа гида
    Что не входит
    • входные билеты в храмы
    Начало
    🚩 памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
    Место завершения
    🏁 Исаакиевская площадь
    3 собора Петербурга
    3 собора Петербурга
    3 собора Петербурга

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Lily A.
    Lily A.
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