Экскурсия "3 собора Петербурга"

Казанский собор, Исаакиевский собор и Спас-на-Крови - 3 чудом дошедшие до нас сквозь революцию, богоборчество советской власти и блокаду Ленинграда, собора-памятника.

-Почему Спас-на-Крови напоминает допетровские церкви, а Казанский собор - собор Св. Петра в Ватикане

-Правда ли, что Монферрану было предсказано умереть вскоре после окончания строительства Исаакия.

-Почему главный храм императорской столицы ⭐️ был посвящен неизвестному святому

почему самая нарядная часть Спаса-на-Крови выходит на канал.

И конечно же, что общего у бывшего антирелигиозного музея, главного православного собора города и самой необычной церкви центра Петербурга.

Ну и главное, восхититесь превосходным убранством каждой из церквей, созданным целым содружеством художников, скульпторов, камнерезов, мозаичистов, инженеров, некоторые из которых отдали свою жизнь, чтобы создать это великолепие.

Каждый из них является одновременно святыней, произведением искусства и памятником истории 📖 пешеходной экскурсии 🧭, объединяющих 3 лучших образца церковного зодчества Петербурга Вы узнаете: