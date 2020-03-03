33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные доминанты Невского

Нашу прогулку по Невскому проспекту от площади Восстания до Адмиралтейства будут сопровождать не только виды петербургских достопримечательностей, но и их нетривиальные истории без нудных фактов и дат. Вы услышите легенды Аничкового дворца и рассмотрите помпезный фасад дворца Белосельских-Белозерских. Познакомитесь с купеческой династией Елисеевых и заглянете в, пожалуй, самый красивый универмаг Петербурга. А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера. Все эти архитектурные шедевры перестанут для вас быть лишь красивыми зданиями и превратятся в источник интереснейших петербургских преданий.

Магия и быт петербургских дворов

Сворачивая с парадного проспекта в потайные дворики, мы поговорим о том, что из себя представляли доходные дома дореволюционного Петербурга. Вы узнаете об особенностях планировки старых квартир, прочувствуете атмосферу знаменитых дворов-колодцев и поймете, как в прошлые эпохи обустраивался петербургский быт. А я еще расскажу, как по расположению окон отличить в доходном доме барские квартиры от апартаментов студентов и обывателей.

После прогулки вы сможете уже самостоятельно отправиться к ближайшим достопримечательностям Петербурга — Адмиралтейству, Исаакиевскому собору, Дворцовой площади и Эрмитажу.