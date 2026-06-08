33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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в сам собор! Время пролетело незаметно. Узнали много нового про Невский и его строения. Спасибо за интересно проведенное время. Шагов нашагали много, с погодой повезло, было очень тепло. При остановках, по возможности, находили места, где комфортно было постоять послушать рассказ о том или ином здании. Ольга и пофотографировала, и подождала нас когда делали покупки в магазине купцов Елисеевых и потом подсказала, где купить кофе. Все прошло с комфортом. Интересно было послушать про главную артерию Питера. Спасибо!