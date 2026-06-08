33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города

Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге».

Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера.

Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи, а я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию проспекта.
5
221 отзыв
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города

Описание экскурсии

Знаковые места Невского:

  • Вы услышите легенды трёх дворцов: Аничкова, Белосельских-Белозерских, Строгановых, и рассмотрите их помпезные фасады
  • Познакомитесь с купеческой династией Елисеевых и заглянете в, пожалуй, самый красивый магазин Петербурга
  • Мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времён Первой мировой о легендарном доме Зингера
  • Архитектурные шедевры перестанут быть для вас лишь красивыми зданиями и превратятся в источник интереснейших петербургских преданий

И это далеко не полный список того, что мы увидим, на какие детали обратим внимание, куда зайдём внутрь и рассмотрим интерьеры.

Магия и быт петербургских дворов

  • Вы свернёте с парадного проспекта в потайные дворики и разберётесь, что из себя представляли доходные дома дореволюционного Петербурга
  • Прочувствуете атмосферу знаменитых колодцев и поймёте, как в прошлые эпохи обустраивался петербургский быт

А ещё:

  • Я раскрою любопытные истории «непримечательных» на первый взгляд локаций
  • Поделюсь информацией только для местных, и вы сможете попасть туда, где никогда и не думали очутиться
  • При желании мы можем сделать перерыв на чай или кофе. Не бойтесь непогоды, она не помешает нам получить удовольствие!

Организационные детали

  • По Невскому лучше всего гулять до обеда, а особенно хорош он ранним утром
  • Можно начать прогулку сразу после приезда в город на Московский вокзал
  • Рекомендую брать экскурсию в первый день путешествия, так как по пути я даю много полезной информации, что ещё посетить

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 11 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2436 туристов
Приветствую, дорогие друзья! Приглашаю вас в тёплой компании — Петербург и мы — погулять по прекрасному городу. Без устали и вдохновенно я познаю его душу и хочу разделить с вами эту
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радость. Рассказываю про Петербург, как про любимого с детства друга, тепло и без пафоса. Считаю, что начать дружбу с городом лучше всего с Невского проспекта, можно сразу с вокзала, можно ранним утром. С удовольствием проведу для вас и другие мои экскурсии. Смею надеяться, что прогулка будет душевной и увлекательной, приложу для этого все старания. А также поделюсь информацией, где можно остановиться, хорошо отдохнуть, вкусно поесть, купить сувениры. Буду рада встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
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6
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А
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было важно посетить Казанский собор внутри и уделить ему побольше времени. Гид согласился и зашли
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в сам собор! Время пролетело незаметно. Узнали много нового про Невский и его строения. Спасибо за интересно проведенное время. Шагов нашагали много, с погодой повезло, было очень тепло. При остановках, по возможности, находили места, где комфортно было постоять послушать рассказ о том или ином здании. Ольга и пофотографировала, и подождала нас когда делали покупки в магазине купцов Елисеевых и потом подсказала, где купить кофе. Все прошло с комфортом. Интересно было послушать про главную артерию Питера. Спасибо!

Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было+2
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
Отличная легкая прогулка по Невскому с гидом Ольгой. Перед оплатой получили ответы на интересующие вопросы. Было
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Татьяна
Ольга, большое спасибо за такую интересную, приятную и очень комфортную прогулку! Было невероятно интересно слушать ваши рассказы, узнавать новые факты и гулять по городу в такой душевной атмосфере. Спасибо вам за профессионализм, искреннюю любовь к своему делу и замечательное знакомство с Петербургом. С удовольствием буду рекомендовать вас!
Ольга, большое спасибо за такую интересную, приятную и очень комфортную прогулку! Было невероятно интересно слушать ваши
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М
спасибо за очень интересную экскурсию! В комфортном ритме, несмотря на дождь, два часа пролетели, как один миг! Ольга, с удовольствием ещё пойдем на ваши экскурсии! Вы невероятно эрудированный человек, влюбленный в город))) 15-летней дочке понравилось, хотя она подросток и экскурсии особо не любит. На мой вопрос после экскурсии: как? сходу ответила мне:"Супер!" коротко и емко. Высший балл!))
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О
Сердечно благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию, проведенную в холодный дождливый июльский день. Она показала нам разнообразие Санкт-Петербурга - шумный Невский, тихие дворики… Поделилась интересными фактами и некоторыми секретиками. Мы были
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на экскурсии с тринадцатилетним подростком. Он отмечает, что экскурсовод общалась с нами не просто как с туристами, а, как будто с добрыми друзьями, была очень доброжелательная, отвечала на вопросы, рассказывала о городе, исторических событиях с любовью. От души рекомендуем совершить прогулку по Невскому с Ольгой.

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Ю
Однозначно рекомендую не жалеть и брать в первый день пребывания в городе подобные форматы экскурсий, особенно с детьми-школьниками: пройти по Невскому, заглянув во дворики и обратить внимание на атмосферные детали
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города, услышать интересные факты о зданиях и домах. Большое спасибо экскурсоводу - в жаркий день 2 часа прошагали на легке. По завершению нас ждал приятный сюрприз: путеводитель из Дома книги и календари с котами.

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А
Гуляли с Ольгой по Невскому проспекту с семьёй. Нам очень понравилось. Ольга действительно знает историю каждого дома, каждого дворца на Невском проспекте и очень любит свой город. Помогла сделать нам хорошие фотографии. Старалась вовлекать детей в экскурсию и рассказывать на понятном им языке.
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