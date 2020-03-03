33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями

Ольга
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Ольга – ваш гид
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге».

Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера.

Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями.

А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
От 900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в метро «Площадь Восстания»
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У этой экскурсии33 отзыва
4.91
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту

Что вас ожидает

Архитектурные доминанты Невского
Нашу прогулку по Невскому проспекту от площади Восстания до Адмиралтейства будут сопровождать не только виды петербургских достопримечательностей, но и их нетривиальные истории без нудных фактов и дат. Вы услышите легенды Аничкового дворца и рассмотрите помпезный фасад дворца Белосельских-Белозерских. Познакомитесь с купеческой династией Елисеевых и заглянете в, пожалуй, самый красивый универмаг Петербурга. А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера. Все эти архитектурные шедевры перестанут для вас быть лишь красивыми зданиями и превратятся в источник интереснейших петербургских преданий.

Магия и быт петербургских дворов
Сворачивая с парадного проспекта в потайные дворики, мы поговорим о том, что из себя представляли доходные дома дореволюционного Петербурга. Вы узнаете об особенностях планировки старых квартир, прочувствуете атмосферу знаменитых дворов-колодцев и поймете, как в прошлые эпохи обустраивался петербургский быт. А я еще расскажу, как по расположению окон отличить в доходном доме барские квартиры от апартаментов студентов и обывателей.

После прогулки вы сможете уже самостоятельно отправиться к ближайшим достопримечательностям Петербурга — Адмиралтейству, Исаакиевскому собору, Дворцовой площади и Эрмитажу.

Организационные детали

  • Прогулку можно провести в любое удобное время: Невский прекрасен и утром, и вечером. С удовольствием помогу вам выбрать оптимальный вариант.
  • По пути мы будем делать фото-паузы и, если захотите, остановимся на чашечку кофе
  • Обязательно следите за прогнозом и одевайтесь по погоде. Непромокаемая обувь и зонт наверняка будут ценными помощниками на прогулке.
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту
Прогулка по Невскому проспекту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в метро «Площадь Восстания».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Бесконечно влюблена в Санкт-Петербург и особенно в Невский проспект. С удовольствием проведу для вас экскурсию по одной из самых красивых и загадочных улиц мира.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Отличная экскурсия, приятный рассказчик. Слушали с интересом, понравилось разнообразие затронутых тем и обстоятельств жизни архитектурных объектов Невского.
24 февраля 2020
Восхитительная прогулка с очаровательным и дружелюбным гидом! Мы получили огромное удовольствие! Посмотрели на Невский проспект другими глазами и получили прекрасные эмоции от общения с чудесным гидом и нашим прекрасным городом. Огромное спасибо Ольге! Непременно приглашу своих гостей на прогулку с ней!
16 февраля 2020
Ольга настоящий профессионал - в процессе Экскурсии были получены столь удивительные знания и неожиданные впечатления, что такой привычный и казалось бы знакомый Невский проспект предстал в совершенно новом свете. Желаю ей дальнейших успехов в своей деятельности, а новым экскурсантам столь же приятного и яркого времяпровождения.
Светлана
27 января 2020
Прошли с Ольгой по Невскому проспекту от Главного штаба до Площади Восстания. Заглянули в дворики, останавливались , фотографировались на мостах. Ольга рассказала и об исторических фактах, историю домов. Все было интересно. Пронизывающий холодный ветер не помешал нам получить удовольствие от прогулки.
21 января 2020
Добрый день !
Впечатления двоякие , вроде бы ты узнал о домах Невского , а вроде бы и нет . Мне кажется эту экскурсию нужно структурировать и обобщить этот рассказ , от дома к дому ходя , я не находила логической цепочки и сути происходящего ! Невский такой красивый , и дома сказочные , мне кажется можно сделать это более увлекательно !
Ольга оставила приятные впечатления , спасибо за кафе которое она нам рекомендовала !
Diana
14 января 2020
Прогулка по Невскому очень понравилась. Содержание экскурсии было интересным. Очень тёплая атмосфера невзирая на погоду. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге!
10 января 2020
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Ольга. Ольга в очень интересной и лёгкой форме дает информацию. Профессиональный, очень приятный человек. Нам всем очень понравилось. Рекомендуем на все 100%
10 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия-прогулка по Невскому проспекту с Ольгой. Мы были с двумя детьми, Ольга терпеливо отвечала на их вопросы, и детям тоже было интересно. Кроме того, Ольга была единственным экскурсоводом, который согласился провести для нас экскурсию 1 января в 9 часов утра! Мы приехали из Москвы ночным поездом, и нам это было очень удобно! Отличный способ начать новый год- такая замечательная прогулка по Питеру! Большое спасибо!
7 января 2020
Легко. Энергично. Искрометно. Тактично. Увлекательно. Четко. Организованно.
7 января 2020
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию!!! Очень интересно! Ребенок 7 лет также в восторге! Однозначно рекомендую!
Ещё 23 отзыва

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