Индивидуальная экскурсия "Всемогущий Невский проспект" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу главной улицы Санкт-Петербурга.Участники узнают, почему Невский проспект называют "улицей веротерпимости", посетят Музей истории купечества и один из старейших католических

храмов России. Прогулка включает посещение Дома компании "Зингер", Казанского собора и Думской башни, откуда открывается захватывающий вид на город. Также в программе Большой Гостиный Двор и Дом купцов Елисеевых, где можно насладиться историей и архитектурой

Игорь

Описание экскурсии

Гоголь писал: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет всё».

Дом компании «Зингер»

Узнаваемое сооружение в стиле модерн хранит немало тайн. Ныне здесь работает крупнейший книжный магазин Европы, мы прогуляемся по его залам и разберёмся:

Почему так и не достроили первый небоскрёб в России

Был ли шпионаж компании в пользу Германии

Куда пропало золото компании

Великий Казанский собор

Помимо классической истории его появления, обратимся и к городскому фольклору. Вы услышите:

О связи собора с Ватиканом

Душе Строганова и белой курочке

Архангелах, или когда на Руси появится мудрый и честный правитель

Масонах, кабале и Кутузове

Предсказании о крахе Романовых

Думская башня

Кроме разговоров о городской думе и особенностях архитектуры, мы поднимемся на высоту 47,5 метра и насладимся роскошными видами Петербурга с высоты птичьего полёта.

Большой Гостиный Двор

Вас ждёт эксклюзив! Мы зайдём на внутреннюю сторону Гостиного Двора. А также изучим экспозицию «Петербург торговый» в тёплых галереях. Вы узнаете:

Какая связь между Святым из Вырицы и этим местом

Какие именитые фамилии начинали свой путь с торговли в Гостином Дворе

Чем было можно и нельзя торговать

Какие клады в этих стенах уже нашли, а какие ищут

Площадь Островского

Мы изучим:

Российскую национальную библиотеку и памятник Екатерине II

Александринский театр и доходный дом Басина

Жанровую скульптуру «Дворник» и улицу Зодчего Росси

Дом купцов Елисеевых

Вы познакомитесь с работой магазина, которому 120 лет, и по желанию выпьете кофе в легендарном ресторане. Я расскажу:

Что сохранилось в интерьере с 1902 года

О секретах самоиграющего рояля

Что изготавливали по лучшим рецептам от французских кондитеров

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в Думскую башню — 500 ₽ за чел. (плюс билет для гида).