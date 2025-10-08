Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2516 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также читать дальше
со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Виталий
8 окт 2025
Не первая экскурсия с Игорем, как всегда всё на высшем уровне. Пересказывать не буду, лучше сходить, очень много интересной информации, интересные места, лёгкий маршрут. Всем рекомендую
Максим
1 мар 2025
Отличная экскурсия, даже ребенку было интересно) Игорь прекрасный гид, огромный поток интереснейшей информации, с юмором и четкой подачей материала. По факту получилась прикольная, и главное, полезная прогулка. Рекомендуем! Спасибо Игорь! Уже выбираем другую твою экскурсию)
Галина
28 фев 2025
Мы уже не в первый раз с Игорем на экскурсии. И каждый раз не перестаёт нас удивлять новой информацией и маршрутами! Очень впечатлило убранство Казанского собора особенно в сравнении с другими соборами и церквями Невского проспекта. Гостиный двор оказывается с такой богатой историей, уже не говорю о «Кофе тайм» в магазине купцов Елисеевых. Большое спасибо до новых встреч.
Вадим
28 фев 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Я хоть и живу в Санкт Петербурге, но на такого вида экскурсии (индивидуальной) впервые. Очень понравилась подача материала и коммуникация с членами группы. Полное погружение в рассказ и историю! Теперь, можно сказать, новыми глазами смотрю на любимый город! Благодарю!
Анастасия
27 фев 2025
Спасибо за проведенную экскурсию! Масса впечатлений, узнала много нового, гид замечательный!
Владимир
27 фев 2025
"Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё". Это написал Гоголь! И теперь после экскурсии с Игорем, я с этой формулировкой согласен на все сто! Почти три часа пролетели как одно мгновение! Все безумно интересно и увлекательно. В совершенно новом свете открылся дом Зингер, Гостиный двор и особенно Пассаж!! Спасибо
А
Алина
27 фев 2025
Всю жизнь живу в Петербурге, и наконец благодаря Игорю,изучила и открыла для себя самый центр города с новой для себя стороны, интересная и будоражущая подача материала! Благодарим и рекомендуем Игоря, тем кто хочет познакомиться с Петербургом!