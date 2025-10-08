Мои заказы

Всемогущий Невский проспект

Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Индивидуальная экскурсия "Всемогущий Невский проспект" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу главной улицы Санкт-Петербурга.

Участники узнают, почему Невский проспект называют "улицей веротерпимости", посетят Музей истории купечества и один из старейших католических
храмов России.

Прогулка включает посещение Дома компании "Зингер", Казанского собора и Думской башни, откуда открывается захватывающий вид на город.

Также в программе Большой Гостиный Двор и Дом купцов Елисеевых, где можно насладиться историей и архитектурой

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Невского проспекта
  • 🏛 Посетить Казанский собор
  • 🕵️‍♂️ Разгадать тайны Дома Зингера
  • 🏙 Насладиться видами с Думской башни
  • 🛍 Исследовать Большой Гостиный Двор
  • ☕ Посетить легендарный ресторан Елисеевых
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Дом компании «Зингер»
  • Казанский собор
  • Думская башня
  • Большой Гостиный Двор
  • Площадь Островского
  • Дом купцов Елисеевых

Описание экскурсии

Гоголь писал: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет всё».

Дом компании «Зингер»

Узнаваемое сооружение в стиле модерн хранит немало тайн. Ныне здесь работает крупнейший книжный магазин Европы, мы прогуляемся по его залам и разберёмся:

  • Почему так и не достроили первый небоскрёб в России
  • Был ли шпионаж компании в пользу Германии
  • Куда пропало золото компании

Великий Казанский собор

Помимо классической истории его появления, обратимся и к городскому фольклору. Вы услышите:

  • О связи собора с Ватиканом
  • Душе Строганова и белой курочке
  • Архангелах, или когда на Руси появится мудрый и честный правитель
  • Масонах, кабале и Кутузове
  • Предсказании о крахе Романовых

Думская башня

Кроме разговоров о городской думе и особенностях архитектуры, мы поднимемся на высоту 47,5 метра и насладимся роскошными видами Петербурга с высоты птичьего полёта.

Большой Гостиный Двор

Вас ждёт эксклюзив! Мы зайдём на внутреннюю сторону Гостиного Двора. А также изучим экспозицию «Петербург торговый» в тёплых галереях. Вы узнаете:

  • Какая связь между Святым из Вырицы и этим местом
  • Какие именитые фамилии начинали свой путь с торговли в Гостином Дворе
  • Чем было можно и нельзя торговать
  • Какие клады в этих стенах уже нашли, а какие ищут

Площадь Островского

Мы изучим:

  • Российскую национальную библиотеку и памятник Екатерине II
  • Александринский театр и доходный дом Басина
  • Жанровую скульптуру «Дворник» и улицу Зодчего Росси

Дом купцов Елисеевых

Вы познакомитесь с работой магазина, которому 120 лет, и по желанию выпьете кофе в легендарном ресторане. Я расскажу:

  • Что сохранилось в интерьере с 1902 года
  • О секретах самоиграющего рояля
  • Что изготавливали по лучшим рецептам от французских кондитеров

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в Думскую башню — 500 ₽ за чел. (плюс билет для гида).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2516 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также
со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Виталий
Виталий
8 окт 2025
Не первая экскурсия с Игорем, как всегда всё на высшем уровне. Пересказывать не буду, лучше сходить, очень много интересной информации, интересные места, лёгкий маршрут.
Всем рекомендую
Максим
Максим
1 мар 2025
Отличная экскурсия, даже ребенку было интересно) Игорь прекрасный гид, огромный поток интереснейшей информации, с юмором и четкой подачей материала. По факту получилась прикольная, и главное, полезная прогулка. Рекомендуем!
Спасибо Игорь! Уже выбираем другую твою экскурсию)
Галина
Галина
28 фев 2025
Мы уже не в первый раз с Игорем на экскурсии. И каждый раз не перестаёт нас удивлять новой информацией и маршрутами! Очень впечатлило убранство Казанского собора особенно в сравнении с другими соборами и церквями Невского проспекта. Гостиный двор оказывается с такой богатой историей, уже не говорю о «Кофе тайм» в магазине купцов Елисеевых. Большое спасибо до новых встреч.
Вадим
Вадим
28 фев 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Я хоть и живу в Санкт Петербурге, но на такого вида экскурсии (индивидуальной) впервые. Очень понравилась подача материала и коммуникация с членами группы. Полное погружение в рассказ и историю! Теперь, можно сказать, новыми глазами смотрю на любимый город! Благодарю!
Анастасия
Анастасия
27 фев 2025
Спасибо за проведенную экскурсию! Масса впечатлений, узнала много нового, гид замечательный!
Владимир
Владимир
27 фев 2025
"Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё". Это написал Гоголь! И теперь после экскурсии с Игорем, я с этой формулировкой согласен на все сто! Почти три часа пролетели как одно мгновение! Все безумно интересно и увлекательно. В совершенно новом свете открылся дом Зингер, Гостиный двор и особенно Пассаж!! Спасибо
А
Алина
27 фев 2025
Всю жизнь живу в Петербурге, и наконец благодаря Игорю,изучила и открыла для себя самый центр города с новой для себя стороны, интересная и будоражущая подача материала! Благодарим и рекомендуем Игоря, тем кто хочет познакомиться с Петербургом!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

