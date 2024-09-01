Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы (в мини-группе)

Без украшательств погрузиться в историю колыбели Петербурга
Петропавловская крепость и её окрестности — колыбель Петербурга и всей Российской империи. Первое лобное место и главная политическая тюрьма.

Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
5
1 отзыв
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы (в мини-группе)
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы (в мини-группе)
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кому интересна история без глянцевых умолчаний, рассказанная официальным гидом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Что вас ожидает

  • Троицкая площадь — первое лобное место и первые эшафоты города
  • Петровские ворота Государева бастиона. История возникновения крепости
  • Заходим внутрь крепости через подземный ход-галерею
  • Комендантское кладбище. История возникновения первой политической тюрьмы России. Первая Тайная канцелярия. Трагическая участь царевича Алексея и неоднозначный памятник Петру I
  • Гауптвахта. Комендантский дом и Следственная комиссия. Приговор декабристам. Плясовая площадь — место наказаний нижних чинов. Шпицрутены
  • Соборная площадь. Петропавловский собор и мистическая загробная судьба Петра I
  • Собор — сакральная усыпальница императорской династии Романовых. Как устроен подземный мир Романовых. Где и как захоронен Николай II
  • На пустыре за крепостью. Страшные дни красного террора. Расстрелянные великие князья. Неоконченные раскопки жертв расстрелов
  • Секретный дом и тюрьма Трубецкого бастиона. Одиночные камеры. Режим содержания. Жертвы и знаменитые узники
  • Нарышкин бастион. Имперские традиции
  • Невские ворота — ворота смерти. Торжественная парадная панорама Большой Невы

Вы узнаете:

  • как и за что Пётр I расправился с начальником первой налоговой службы обер-фискалом Нестеровым
  • почему Пётр не был погребён первые годы
  • почему в советские годы долгое время молчала полуденная пушка
  • откуда у нас взялась и как устроена тюремная азбука перестукивания (попробуем перестукнуться)
  • и многое другое

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается единый билет на посещение всех музеев в программе — 1000 руб. /чел.
  • По средам во всех музеях Петропавловской крепости выходной. Экскурсия проходит без захода внутрь усыпальницы и тюрьмы Трубецкого бастиона, а также без прохода через подземную галерею

в четверг и воскресенье в 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1 сен 2024
01.09.2024 посетили экскурсию с Александром по Петропавловской крепости. Понравилась подача материала, совсем немного дат, много нетривиальной исторической информации. Гид приятен в общении. Спасибо за экскурсию!

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