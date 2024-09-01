Петропавловская крепость и её окрестности — колыбель Петербурга и всей Российской империи. Первое лобное место и главная политическая тюрьма.
Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кому интересна история без глянцевых умолчаний, рассказанная официальным гидом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Что вас ожидает
- Троицкая площадь — первое лобное место и первые эшафоты города
- Петровские ворота Государева бастиона. История возникновения крепости
- Заходим внутрь крепости через подземный ход-галерею
- Комендантское кладбище. История возникновения первой политической тюрьмы России. Первая Тайная канцелярия. Трагическая участь царевича Алексея и неоднозначный памятник Петру I
- Гауптвахта. Комендантский дом и Следственная комиссия. Приговор декабристам. Плясовая площадь — место наказаний нижних чинов. Шпицрутены
- Соборная площадь. Петропавловский собор и мистическая загробная судьба Петра I
- Собор — сакральная усыпальница императорской династии Романовых. Как устроен подземный мир Романовых. Где и как захоронен Николай II
- На пустыре за крепостью. Страшные дни красного террора. Расстрелянные великие князья. Неоконченные раскопки жертв расстрелов
- Секретный дом и тюрьма Трубецкого бастиона. Одиночные камеры. Режим содержания. Жертвы и знаменитые узники
- Нарышкин бастион. Имперские традиции
- Невские ворота — ворота смерти. Торжественная парадная панорама Большой Невы
Вы узнаете:
- как и за что Пётр I расправился с начальником первой налоговой службы обер-фискалом Нестеровым
- почему Пётр не был погребён первые годы
- почему в советские годы долгое время молчала полуденная пушка
- откуда у нас взялась и как устроена тюремная азбука перестукивания (попробуем перестукнуться)
- и многое другое
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается единый билет на посещение всех музеев в программе — 1000 руб. /чел.
- По средам во всех музеях Петропавловской крепости выходной. Экскурсия проходит без захода внутрь усыпальницы и тюрьмы Трубецкого бастиона, а также без прохода через подземную галерею
в четверг и воскресенье в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 162 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Света
1 сен 2024
01.09.2024 посетили экскурсию с Александром по Петропавловской крепости. Понравилась подача материала, совсем немного дат, много нетривиальной исторической информации. Гид приятен в общении. Спасибо за экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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