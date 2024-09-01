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Петропавловская крепость и её окрестности — колыбель Петербурга и всей Российской империи. Первое лобное место и главная политическая тюрьма.



Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.