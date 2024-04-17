Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга

Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Моя экскурсия пронизана историей.

Она для тех, кто хочет понять, почему Пётр I выбрал именно эту болотистую местность для строительства новой блистательной столицы. Каждый камень и каждый уголок крепости рассказывают об этом.

Мы посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона, а потом полюбуемся панорамным видом на Петербург.
5
1 отзыв
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы посетим Петропавловский собор, где покоятся русские императоры. Это ли не возможность проследить все перипетии истории государства на протяжении более 2 веков!
  • Затем мы поднимемся на стену крепости и насладимся панорамой города и знаменитой «небесной линией» Санкт-Петербурга.
  • Не обойдём вниманием и самую старую политическую тюрьму Российской империи. Тюрьма Трубецкого бастиона не только интригует своей мрачной историей, но и поражает удивительными примерами силы человеческого духа.

Вы узнаете:

  • Кто из российских императоров не похоронен в Петропавловском соборе и почему.
  • Захоронение какого правителя не так давно вскрывали и зачем.
  • Кто такая Серафима и почему она главная в соборе.
  • Как, несмотря на одиночное заключение, переговаривались арестанты Трубецкого бастиона.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты:

  • Петропавловский собор — 700 руб. /взрослый, 450 руб. /учащиеся, 400 руб. /пенсионеры.
  • Тюрьма Трубецкого бастиона — 350 руб. /взрослый, 250 руб. /учащиеся и пенсионеры.
  • Подъём на стену «Невская панорама» (в том числе нужен билет для гида) — 400 руб. /взрослый, 250 руб. /учащиеся и пенсионеры.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
17 апр 2024
Экскурсия с Ольгой - восторг и только положительный эмоции. Ольга настоящий профессионал (это далеко не первая экскурсия с индивидуальными гидами, к тому же, не первая в Петропавловскую крепость), очень чуткий
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человек, в полной мере учитывающий пожелания, помогающий при возникновении непредвиденных ситуаций и готовый поделиться своим опытом. Хотелось увидеть стреляющую пушку в Петропавловке, все было учтено наилучшим образом, не только по времени, но и сопровождалось увлекательным и познавательным рассказом. Подкупает продуманный маршрут экскурсии, интересная подача материала, основанная на исторических источниках, но не сухая и не скучная для непрофессионала, интересные факты, о которых невозможно прочесть в инете, интеллигентная подача материала, умение ответить на многочисленные возникающие вопросы требовательных путешественников. Время пролетело незаметно, экскурсия длилась дольше заявленного времени из-за слишком пытливых гостей города, Однако Ольга никуда не бежала, не намекала, что время уже истекло. Если подводить некий итог, вы услышите прекрасно выстроенный рассказ на красивом русском языке, оцените глубину знаний и тщательность подготовки экскурсовода, умеющего улавливать настрой и интересы своих спутников, захотите ещё больше узнать, как о судьбе тех, кто был и находится сейчас в крепости, так и о ней самой, не сможете устать, поскольку путь тщательно продуман, а гид обо всем уже позаботился. Очень рекомендуем и для взрослых, и для семей с детьми или в качестве подарка своим родителям. Ольга, спасибо огромное! В следующий наш приезд планируем экскурсии именно с Вами.

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