С Светлана Спасибо за замечательную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно. Очень интересно рассказывал экскурсовод, особенно мне понравилось в усыпальнице императоров и императриц. Также увидела тюрьму Трубецкого под душераздирающие истории 🫣

М Мария Ходили на экскурсию я с дочерью (19 лет). Нам очень понравилась экскурсия. Я переживала что дочь может устать от 3 часовой экскурсии, а она осталась очень довольна. Алексей (гид) рассказывал очень интересно, не монотонно как некоторые гиды. Я очень рекомендую Алексея как гида.

Наталья Была на экскурсии 16 сентября, грамотный, коммуникабельный гид, три часа пролетели очень быстро, было приятно и интересно слушать, отвечал на вопросы интересующихся людей. Профессионал своего дела. Буду рекомендовать.

Ирина Выражаю благодарность за интересную экскурсию! Было замечательно, просто бесподобно! Алексей так преподнес все события тех времен, что как будто сама там побывала. Почувствовала боль и радость людей о которых рассказывал Алексей. Была в Петропавловской крепости не один раз, но на этой экскурсии узнала много нового. Спасибо большое! Однозначно советую посетить эту экскурсию. Еще раз спасибо Алексею! Желаю удачи!

Ю Юлия Экскурсия прошла на высшем уровне! Алексей-профессионал своего дела!