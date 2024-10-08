Приглашаю вместе погулять по территории Петропавловской крепости, возведённой в 1703 году на небольшом Заячьем острове! Вы осмотрите собор-усыпальницу дома Романовых, пройдёте по коридорам тюрьмы Трубецкого бастиона, оцените Петровские триумфальные ворота и увидите забавные памятники зайцам. Я расскажу интересные факты об этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Вы увидите все главные места Петропавловской крепости:
- Собор Петра и Павла, где похоронены все российские императоры начиная с Петра I
- Тюрьму Трубецкого бастиона — главную политическую тюрьму Российской империи
- Ботный домик, построенный для хранения ботика Петра I
- Памятник Петру Великому работы Шемякина
- Петровские триумфальные ворота
- Памятники зайцам — на Заячьем острове без них никак
Я поделюсь историей крепости с момента основания до наших дней.
Организационные детали
Единый билет в собор и тюрьму оплачивается дополнительно — 1000 ₽ взрослые, 550 ₽ учащиеся, 450 ₽ пенсионеры. Для предоставления льгот нужно предъявлять документ.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети 8-16 лет
|1 125 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Алексей, и я житель Петербурга в третьем поколении. Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участник многих городских, областных и федеральных проектов. А начиналось всё ещё многоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 окт 2024
Спасибо за замечательную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно. Очень интересно рассказывал экскурсовод, особенно мне понравилось в усыпальнице императоров и императриц. Также увидела тюрьму Трубецкого под душераздирающие истории 🫣
М
Мария
16 сен 2024
Ходили на экскурсию я с дочерью (19 лет). Нам очень понравилась экскурсия. Я переживала что дочь может устать от 3 часовой экскурсии, а она осталась очень довольна. Алексей (гид) рассказывал очень интересно, не монотонно как некоторые гиды. Я очень рекомендую Алексея как гида.
Наталья
16 сен 2024
Была на экскурсии 16 сентября, грамотный, коммуникабельный гид, три часа пролетели очень быстро, было приятно и интересно слушать, отвечал на вопросы интересующихся людей. Профессионал своего дела. Буду рекомендовать.
Ирина
9 сен 2024
Выражаю благодарность за интересную экскурсию! Было замечательно, просто бесподобно! Алексей так преподнес все события тех времен, что как будто сама там побывала. Почувствовала боль и радость людей о которых рассказывал Алексей. Была в Петропавловской крепости не один раз, но на этой экскурсии узнала много нового. Спасибо большое! Однозначно советую посетить эту экскурсию. Еще раз спасибо Алексею! Желаю удачи!
Ю
Юлия
6 сен 2024
Экскурсия прошла на высшем уровне! Алексей-профессионал своего дела!
Irina
4 сен 2024
Это вторая экскурсия на которую я сходила с Алексеем.
Мои ожидания оправдались на 200 %. Три часа прошли незаметно. Интереснейший рассказ, с юмором и эмоциями погружает в историю нашего города. Алексей
Мои ожидания оправдались на 200 %. Три часа прошли незаметно. Интереснейший рассказ, с юмором и эмоциями погружает в историю нашего города. Алексей
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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