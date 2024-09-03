Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы

Без украшательств погрузиться в историю колыбели Петербурга (с музеями или без)
Петропавловская крепость и её окрестности — колыбель Петербурга и всей Российской империи. Первое лобное место и главная политическая тюрьма.

Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
5
6 отзывов
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кому интересна история без глянцевых умолчаний, рассказанная официальным гидом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Что вас ожидает

  • Троицкая площадь — первое лобное место и первые эшафоты города
  • Петровские ворота Государева бастиона. История возникновения крепости
  • Заходим внутрь крепости через подземный ход-галерею
  • Комендантское кладбище. История возникновения первой политической тюрьмы России. Первая Тайная канцелярия. Трагическая участь царевича Алексея и неоднозначный памятник Петру I
  • Гауптвахта. Комендантский дом и Следственная комиссия. Приговор декабристам. Плясовая площадь — место наказаний нижних чинов. Шпицрутены
  • Соборная площадь. Петропавловский собор и мистическая загробная судьба Петра I
  • Собор — сакральная усыпальница императорской династии Романовых. Как устроен подземный мир Романовых. Где и как захоронен Николай II
  • На пустыре за крепостью. Страшные дни красного террора. Расстрелянные великие князья. Неоконченные раскопки жертв расстрелов
  • Секретный дом и тюрьма Трубецкого бастиона. Одиночные камеры. Режим содержания. Жертвы и знаменитые узники
  • Нарышкин бастион. Имперские традиции
  • Невские ворота — ворота смерти. Торжественная парадная панорама Большой Невы

Вы узнаете:

  • как и за что Пётр I расправился с начальником первой налоговой службы обер-фискалом Нестеровым
  • почему Пётр не был погребён первые годы
  • почему в советские годы долгое время молчала полуденная пушка
  • откуда у нас взялась и как устроена тюремная азбука перестукивания (попробуем перестукнуться)
  • и многое другое

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии примерно 3 часа с учётом посещения Петропавловского собора (усыпальницы императорской династии Романовых) и тюрьмы Трубецкого бастиона. Стоимость единого билета на посещение этих музеев — 1000 ₽ с человека
  • Возможна экскурсия без посещения собора и музея. Продолжительность такого варианта экскурсии: 2–2,5 часа
  • Если вы не приобретаете единый билет в музей крепости, то посещение и проход в крепость через подземную галерею — за отдельную плату 250 ₽ с человека (есть льготы)
  • Если в вашей компании больше 5 человек, я выдам аудиогиды с наушниками для комфортного прослушивания рассказа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
3 сен 2024
Александр отличный рассказчик, приятный собеседник. Маршрут хорошо выстроен, рассказ плавно перетекает по ходу движения, не прыгает с темы на тему. Рассказал удивительные вещи об усыпальнице и погребении российских императоров.
Е
31 авг 2024
Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.
Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.
Е
12 авг 2024
Спасибо за атмосферную и очень небанальную экскурсию!
Узнали много исторических и биографических фактов, погрузились в историю Петропавловской крепости, 3 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!
Хочется отметить высокую степень внутренней интеллигенции, такта и внимания к каждому участнику из нашей группы.
Желаю удачи и всяческих успехов в важном и окутанном любовью и уважением к родному городу деле.
И
12 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, 3 часа полетели как один миг. Александр прекрасный рассказчик, с готовностью отвечает на все вопросы.
Н
9 авг 2024
От экскурсии мы в восторге. Спасибо, Александру узнали много интересного о Петропавловской крепости. Он рассказывал не только исторические факты, но и живые истории. Всем рекомендую экскурссию!
Алексей
7 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод информацию подаёт в необычном интересном ключе. Экскурсия погружает в историю создания не только Петропавловской крепости, но и в становление российского государства как империи. И всё это с нотами нуара!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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