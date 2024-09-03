Петропавловская крепость и её окрестности — колыбель Петербурга и всей Российской империи. Первое лобное место и главная политическая тюрьма.
Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
Военная крепость, со стен которой не было произведено ни одного боевого выстрела, но которая символизировала могущество и незыблемость империи. Много трагических и мистических историй связано с этим местом, и я их вам расскажу.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кому интересна история без глянцевых умолчаний, рассказанная официальным гидом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Что вас ожидает
- Троицкая площадь — первое лобное место и первые эшафоты города
- Петровские ворота Государева бастиона. История возникновения крепости
- Заходим внутрь крепости через подземный ход-галерею
- Комендантское кладбище. История возникновения первой политической тюрьмы России. Первая Тайная канцелярия. Трагическая участь царевича Алексея и неоднозначный памятник Петру I
- Гауптвахта. Комендантский дом и Следственная комиссия. Приговор декабристам. Плясовая площадь — место наказаний нижних чинов. Шпицрутены
- Соборная площадь. Петропавловский собор и мистическая загробная судьба Петра I
- Собор — сакральная усыпальница императорской династии Романовых. Как устроен подземный мир Романовых. Где и как захоронен Николай II
- На пустыре за крепостью. Страшные дни красного террора. Расстрелянные великие князья. Неоконченные раскопки жертв расстрелов
- Секретный дом и тюрьма Трубецкого бастиона. Одиночные камеры. Режим содержания. Жертвы и знаменитые узники
- Нарышкин бастион. Имперские традиции
- Невские ворота — ворота смерти. Торжественная парадная панорама Большой Невы
Вы узнаете:
- как и за что Пётр I расправился с начальником первой налоговой службы обер-фискалом Нестеровым
- почему Пётр не был погребён первые годы
- почему в советские годы долгое время молчала полуденная пушка
- откуда у нас взялась и как устроена тюремная азбука перестукивания (попробуем перестукнуться)
- и многое другое
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии примерно 3 часа с учётом посещения Петропавловского собора (усыпальницы императорской династии Романовых) и тюрьмы Трубецкого бастиона. Стоимость единого билета на посещение этих музеев — 1000 ₽ с человека
- Возможна экскурсия без посещения собора и музея. Продолжительность такого варианта экскурсии: 2–2,5 часа
- Если вы не приобретаете единый билет в музей крепости, то посещение и проход в крепость через подземную галерею — за отдельную плату 250 ₽ с человека (есть льготы)
- Если в вашей компании больше 5 человек, я выдам аудиогиды с наушниками для комфортного прослушивания рассказа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 70 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 сен 2024
Александр отличный рассказчик, приятный собеседник. Маршрут хорошо выстроен, рассказ плавно перетекает по ходу движения, не прыгает с темы на тему. Рассказал удивительные вещи об усыпальнице и погребении российских императоров.
Е
Елена
31 авг 2024
Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.
Е
Екатерина
12 авг 2024
Спасибо за атмосферную и очень небанальную экскурсию!
Узнали много исторических и биографических фактов, погрузились в историю Петропавловской крепости, 3 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!
Хочется отметить высокую степень внутренней интеллигенции, такта и внимания к каждому участнику из нашей группы.
Желаю удачи и всяческих успехов в важном и окутанном любовью и уважением к родному городу деле.
Узнали много исторических и биографических фактов, погрузились в историю Петропавловской крепости, 3 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!
Хочется отметить высокую степень внутренней интеллигенции, такта и внимания к каждому участнику из нашей группы.
Желаю удачи и всяческих успехов в важном и окутанном любовью и уважением к родному городу деле.
И
Ирина
12 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, 3 часа полетели как один миг. Александр прекрасный рассказчик, с готовностью отвечает на все вопросы.
Н
Надежда
9 авг 2024
От экскурсии мы в восторге. Спасибо, Александру узнали много интересного о Петропавловской крепости. Он рассказывал не только исторические факты, но и живые истории. Всем рекомендую экскурссию!
Алексей
7 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод информацию подаёт в необычном интересном ключе. Экскурсия погружает в историю создания не только Петропавловской крепости, но и в становление российского государства как империи. И всё это с нотами нуара!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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