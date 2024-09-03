Е Елена Александр отличный рассказчик, приятный собеседник. Маршрут хорошо выстроен, рассказ плавно перетекает по ходу движения, не прыгает с темы на тему. Рассказал удивительные вещи об усыпальнице и погребении российских императоров.

Е Елена Были на экскурсии втроем, нам все понравилось, время пролетело незаметно. Александр интересный рассказчик, ответил на все интересующие нас вопросы.

Е Екатерина Спасибо за атмосферную и очень небанальную экскурсию!

Узнали много исторических и биографических фактов, погрузились в историю Петропавловской крепости, 3 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!

Хочется отметить высокую степень внутренней интеллигенции, такта и внимания к каждому участнику из нашей группы.

Желаю удачи и всяческих успехов в важном и окутанном любовью и уважением к родному городу деле.

И Ирина Экскурсия очень понравилась, 3 часа полетели как один миг. Александр прекрасный рассказчик, с готовностью отвечает на все вопросы.

Н Надежда От экскурсии мы в восторге. Спасибо, Александру узнали много интересного о Петропавловской крепости. Он рассказывал не только исторические факты, но и живые истории. Всем рекомендую экскурссию!