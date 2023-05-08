История от петровских времен до наших дней, чудеса архитектуры и декора, увлекательные истории из прошлого — всё это ждёт вас на обзорной автобусной экскурсии. В группе до 50 человек вы увидите самые известные здания и монументы — не только осмотрите внешне, но и погрузитесь в их прошлое. А затем прикоснётесь к петербуржским тайнам в интерьерах Юсуповского дворца на Мойке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Мы откроем для вас настоящий Санкт-Петербург! Вы познакомьтесь с историей великолепных особняков, тайнами и судьбами их жителей. Окунётесь в то время, когда по Невскому спешили экипажи и телеги, а в особняках на Английской набережной давали балы и приёмы. А также устроите эффектную фотосессию на центральных улицах и площадях.

Какие достопримечательности вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Сенатская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Зимний дворец (Эрмитаж)

Марсово поле

Летний сад

Посещение Юсуповского дворца

Быть может, здание дворца на набережной реки Мойки внешне не производит сногсшибательного впечатления. Что поделать — это стиль такой, строгий классицизм. Но внутри он удивляет атмосферой, сохранённой благодаря мастерству пяти поколений князей Юсуповых. Оформленные в разных стилях — ампир, неоклассицизм и неорококо — дворцовые залы завораживающе неповторимы. Вы оцените их роскошное убранство: фрески, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, позолоченные люстры, дорогие шёлковые ткани и изысканную мебель. Проследите, как менявшиеся мода и вкусы хозяев находили отражение в оформлении. Узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.

Организационные детали