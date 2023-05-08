По центральным улицам и площадям - к особняку, который помнит великие имена и громкое убийство
В группе до 50 человек вы увидите самые известные здания и монументы — не только осмотрите внешне, но и погрузитесь в их прошлое. А затем прикоснётесь к петербуржским тайнам в интерьерах Юсуповского дворца на Мойке.
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Мы откроем для вас настоящий Санкт-Петербург! Вы познакомьтесь с историей великолепных особняков, тайнами и судьбами их жителей. Окунётесь в то время, когда по Невскому спешили экипажи и телеги, а в особняках на Английской набережной давали балы и приёмы. А также устроите эффектную фотосессию на центральных улицах и площадях.
Какие достопримечательности вы увидите:
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Зимний дворец (Эрмитаж)
- Марсово поле
- Летний сад
Посещение Юсуповского дворца
Быть может, здание дворца на набережной реки Мойки внешне не производит сногсшибательного впечатления. Что поделать — это стиль такой, строгий классицизм. Но внутри он удивляет атмосферой, сохранённой благодаря мастерству пяти поколений князей Юсуповых. Оформленные в разных стилях — ампир, неоклассицизм и неорококо — дворцовые залы завораживающе неповторимы. Вы оцените их роскошное убранство: фрески, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, позолоченные люстры, дорогие шёлковые ткани и изысканную мебель. Проследите, как менявшиеся мода и вкусы хозяев находили отражение в оформлении. Узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек
- Продолжительность экскурсии указана без учета посещения дворца
- Юсуповский дворец вы будете осматривать с аудиогидом (приготовьте 1000 руб. /чел. наличными в качестве возвратного залога)
ежедневно в 09:15, 10:45 и 12:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:15, 10:45 и 12:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.