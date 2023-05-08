Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца

По центральным улицам и площадям - к особняку, который помнит великие имена и громкое убийство

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
История от петровских времен до наших дней, чудеса архитектуры и декора, увлекательные истории из прошлого — всё это ждёт вас на обзорной автобусной экскурсии.

В группе до 50 человек вы увидите самые известные здания и монументы — не только осмотрите внешне, но и погрузитесь в их прошлое. А затем прикоснётесь к петербуржским тайнам в интерьерах Юсуповского дворца на Мойке.
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Мы откроем для вас настоящий Санкт-Петербург! Вы познакомьтесь с историей великолепных особняков, тайнами и судьбами их жителей. Окунётесь в то время, когда по Невскому спешили экипажи и телеги, а в особняках на Английской набережной давали балы и приёмы. А также устроите эффектную фотосессию на центральных улицах и площадях.

Какие достопримечательности вы увидите:

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Марсово поле
  • Летний сад

Посещение Юсуповского дворца

Быть может, здание дворца на набережной реки Мойки внешне не производит сногсшибательного впечатления. Что поделать — это стиль такой, строгий классицизм. Но внутри он удивляет атмосферой, сохранённой благодаря мастерству пяти поколений князей Юсуповых. Оформленные в разных стилях — ампир, неоклассицизм и неорококо — дворцовые залы завораживающе неповторимы. Вы оцените их роскошное убранство: фрески, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, позолоченные люстры, дорогие шёлковые ткани и изысканную мебель. Проследите, как менявшиеся мода и вкусы хозяев находили отражение в оформлении. Узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек
  • Продолжительность экскурсии указана без учета посещения дворца
  • Юсуповский дворец вы будете осматривать с аудиогидом (приготовьте 1000 руб. /чел. наличными в качестве возвратного залога)

ежедневно в 09:15, 10:45 и 12:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 10:45 и 12:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Дворцы, замки и особняки
Летний сад
Популярные места
Невский проспект
Михайловский замок
Юсуповский дворец
Распутин
От Московского вокзала
Обзорные
Улицы и переулки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Перенестись в 19 век, открывая парадную и непарадную жизнь за фасадами на Мойке
у Юсуповского дворца
10 мая
11 мая
12 мая
13 мая
5 650 за всё до 7 чел.
Милионная улица - Петербург в миниатюре
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
12 отзывов
Милионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Марсово поле, Дворцовая площадь
Завтра
10 мая
12 мая
13 мая
1 200 за человека
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Дворцовая Площадь
12 мая
13 мая
19 мая
20 мая
26502 385 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ