1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
«Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
«цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербурга»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Летний Сад или Стрелка Васильевского острова»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Тайны Летнего сада
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Начало: У входа в Летний сад
«Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб»
9 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Отправление с городского причала «Летний сад»»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами
Начало: У Зимнего дворца
«Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался»
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
«Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12»
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любимые женщины Петра I
Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории
Начало: У арки Главного штаба
«Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
«Летний сад и Михайловский замок»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
«Увидим Александро-Невскую лавру, Таврический и Смольный дворцы, храм Спаса-на-Крови, Михайловский замок, Смольный собор, Ансамбль площади искусств, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, домик Петра Первого и многое другое»
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
«Маршрут начинается у Летнего сада»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии
Начало: На Дворцовой площади
«Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец»
13 июня в 13:00
17 июня в 16:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора
Начало: У решётки Летнего сада
Расписание: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Завтра в 12:30
9 июня в 14:15
12001 080₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург»
Открыть малоизвестные факты о прошлом Северной столицы - с исследователем шведских архивов
Начало: у храма Спаса на Крови
«На прогулке я расскажу о первом шведском городе в дельте Невы — Ниене, а также о судьбах тех, кто приехал осваивать отошедшие в 1617 году шведской короне земли в районе Петроградской стороны, Летнего сада и Михайловского замка»
Расписание: в четверг в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
«гуляя по Летнему саду и Марсову полю»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
- ООлеся4 июня 2024Отличная экскурсия! Благодарю!
- ААнна4 июня 2024Большая благодарность Ольге за экскурсию «Гуляем с Пушкиным по Петербургу» Легко, непренужденно и познавательно! Интересно было не только ребенку) Рекомендую!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний сад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Летний сад" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 690 до 18 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2963 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 35 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Летний сад», 2963 ⭐ отзыва, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август