Экскурсии по Летнему саду Санкт-Петербурга

Найдено 35 экскурсий в категории «Летний сад» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Развлечения и нравы имперского Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
«Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
234 отзыва
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
«цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800 за человека
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербурга»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Летний Сад или Стрелка Васильевского острова»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Летний сад - детям: познавательная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500 за всё до 6 чел.
Тайны Летнего сада
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
57 отзывов
Тайны Летнего сада
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Начало: У входа в Летний сад
«Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб»
9 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 000 за всё до 4 чел.
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Отправление с городского причала «Летний сад»»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами
Начало: У Зимнего дворца
«Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался»
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 5 900 за всё до 4 чел.
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
«Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12»
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Любимые женщины Петра I
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Любимые женщины Петра I
Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории
Начало: У арки Главного штаба
«Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
9 500 за всё до 6 чел.
Романтика Фонтанки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
«Летний сад и Михайловский замок»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340 за человека
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
«Увидим Александро-Невскую лавру, Таврический и Смольный дворцы, храм Спаса-на-Крови, Михайловский замок, Смольный собор, Ансамбль площади искусств, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, домик Петра Первого и многое другое»
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500 за всё до 3 чел.
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
«Маршрут начинается у Летнего сада»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800 за человека
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии
Начало: На Дворцовой площади
«Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец»
13 июня в 13:00
17 июня в 16:00
1 600 за человека
Добро пожаловать в Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора
Начало: У решётки Летнего сада
Расписание: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Завтра в 12:30
9 июня в 14:15
12001 080 за человека
Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург»
Открыть малоизвестные факты о прошлом Северной столицы - с исследователем шведских архивов
Начало: у храма Спаса на Крови
«На прогулке я расскажу о первом шведском городе в дельте Невы — Ниене, а также о судьбах тех, кто приехал осваивать отошедшие в 1617 году шведской короне земли в районе Петроградской стороны, Летнего сада и Михайловского замка»
Расписание: в четверг в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
2 500 за человека
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950 за человека
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
«гуляя по Летнему саду и Марсову полю»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  3. Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
  4. Развлечения и нравы имперского Петербурга
  5. Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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