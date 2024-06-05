🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1200 780 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 1 час 78 отзывов По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом Начало: на набережной р. Фонтанки 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 462 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» ««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас «Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада «Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых Начало: У входа в Летний сад «Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов» 6500 5 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 582 отзыва По Петербургу с петербуржцем Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме «Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации» от 5 600 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 234 отзыва Как Ленинград жил во время блокады Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан Начало: В районе станции метро «Гостиный двор» «цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур» Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов История и секреты петербуржских садов Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города Начало: В Екатерининском саду «Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербурга» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади «Летний Сад или Стрелка Васильевского острова» от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 30 отзывов Летний сад - детям: познавательная прогулка Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны Начало: Набережная Кутузова, 2 «» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 57 отзывов Тайны Летнего сада Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох Начало: У входа в Летний сад «Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 148 отзывов Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская» «В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость» Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Район двойников и другие тайны Петербурга Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду Начало: На Конюшенной площади «В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка на катере на развод мостов Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59 «Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр» Расписание: Ежедневно в 00:00 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5.5 часов 287 отзывов Шедевры великого города + Эрмитаж Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1800 1 620 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 1.5 часа 229 отзывов Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр... «Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора» 1 800 ₽ за человека

🚤 На катере Аудиогид 1.5 часа 3 отзыва На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе) Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц... «Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку» 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Летний Сад: Райский Сад Петра Великого Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 2 отзыва Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186 «Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю» 690 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 36 секунд 1 отзыв Прогулка на катере по маршруту «Достоевский» Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб «Отправление с городского причала «Летний сад»» Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30. 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59 «Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр» 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Le tour Imperial - прогулка с Александром I Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами Начало: У Зимнего дворца «Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался» от 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа 4 отзыва Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе) Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса Начало: На набережной Лебяжьей канавки Расписание: ежедневно в 06:00 2 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Гуляем с Пушкиным по Петербургу О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет Начало: На ул. Пестеля «Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Любимые женщины Петра I Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории Начало: У арки Главного штаба «Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами» 9 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Романтика Фонтанки Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи Начало: У входа в Летний сад «Летний сад и Михайловский замок» Расписание: ежедневно в 12:00 1 340 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох «Увидим Александро-Невскую лавру, Таврический и Смольный дворцы, храм Спаса-на-Крови, Михайловский замок, Смольный собор, Ансамбль площади искусств, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, домик Петра Первого и многое другое» 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 2 часа 6 отзывов От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра Начало: на наб. Лебяжьей канавки «Маршрут начинается у Летнего сада» Расписание: ежедневно в 06:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии Начало: На Дворцовой площади «Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец» 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Добро пожаловать в Петербург Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договорённости 11 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 7 отзывов Александр II: жизнь и смерть в 9 главах Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора Начало: У решётки Летнего сада Расписание: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург» Открыть малоизвестные факты о прошлом Северной столицы - с исследователем шведских архивов Начало: у храма Спаса на Крови «На прогулке я расскажу о первом шведском городе в дельте Невы — Ниене, а также о судьбах тех, кто приехал осваивать отошедшие в 1617 году шведской короне земли в районе Петроградской стороны, Летнего сада и Михайловского замка» Расписание: в четверг в 12:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 9 отзывов Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак Начало: В районе метро «Площадь Восстания» 950 ₽ за человека