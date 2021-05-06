Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

За один день вы полюбуетесь архитектурными доминантами Санкт-Петербурга и встретитесь с крупнейшей в мире коллекцией русского искусства.



На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по парадным площадям и проспектам, увидите Дворцовую площадь, Спас на Крови и Медного всадника. А затем рассмотрите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других русских мастеров.