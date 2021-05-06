Обзорная на автобусе с экскурсией по Русскому музею

Увидеть главные символы Петербурга и познакомиться с работами великих русских художников
За один день вы полюбуетесь архитектурными доминантами Санкт-Петербурга и встретитесь с крупнейшей в мире коллекцией русского искусства.

На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по парадным площадям и проспектам, увидите Дворцовую площадь, Спас на Крови и Медного всадника. А затем рассмотрите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других русских мастеров.
5
1 отзыв
Обзорная на автобусе с экскурсией по Русскому музею
Обзорная на автобусе с экскурсией по Русскому музею
Обзорная на автобусе с экскурсией по Русскому музею
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Парадные площади и проспекты Петербурга

Наш автобусный экскурсионный маршрут пройдет по главным достопримечательностям блистательного Санкт-Петербурга. Перед вами предстанут:

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовая площадь
  • Марсово поле
  • Летний сад

В пути предусмотрено несколько остановок для фотографий и осмотра достопримечательностей.

Богатейшая коллекция Русского музея

Во второй части экскурсии вы посетите Русский музей — крупнейшее в мире собрание предметов русского искусства. В залах музея вы рассмотрите иконы из крупнейших художественных центров древней Руси, узнаете о тонкостях работы реставраторов, увидите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других выдающихся живописцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
  • Во время обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: Исаакиевская площадь, площадь Искусств (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Билеты в Русский музей включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 200 ₽
Дети до 7 лет1 700 ₽
Пенсионеры2 100 ₽
Школьники2 000 ₽
Студенты2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
6 мая 2021
Экскурсия прошла замечательно. Спасибо Наталье Владимировна за содержательный рассказ о городе. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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