За один день вы полюбуетесь архитектурными доминантами Санкт-Петербурга и встретитесь с крупнейшей в мире коллекцией русского искусства.
На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по парадным площадям и проспектам, увидите Дворцовую площадь, Спас на Крови и Медного всадника. А затем рассмотрите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других русских мастеров.
На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по парадным площадям и проспектам, увидите Дворцовую площадь, Спас на Крови и Медного всадника. А затем рассмотрите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других русских мастеров.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Парадные площади и проспекты Петербурга
Наш автобусный экскурсионный маршрут пройдет по главным достопримечательностям блистательного Санкт-Петербурга. Перед вами предстанут:
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец (Эрмитаж)
- Дворцовая площадь
- Марсово поле
- Летний сад
В пути предусмотрено несколько остановок для фотографий и осмотра достопримечательностей.
Богатейшая коллекция Русского музея
Во второй части экскурсии вы посетите Русский музей — крупнейшее в мире собрание предметов русского искусства. В залах музея вы рассмотрите иконы из крупнейших художественных центров древней Руси, узнаете о тонкостях работы реставраторов, увидите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других выдающихся живописцев.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
- Во время обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: Исаакиевская площадь, площадь Искусств (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
- Билеты в Русский музей включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 200 ₽
|Дети до 7 лет
|1 700 ₽
|Пенсионеры
|2 100 ₽
|Школьники
|2 000 ₽
|Студенты
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4367 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 мая 2021
Экскурсия прошла замечательно. Спасибо Наталье Владимировна за содержательный рассказ о городе. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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