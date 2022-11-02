в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)

Открыть для себя шедевры русской школы живописи и проникнуть в тайны иконописцев

Только представьте, что под одной крышей собрана целая энциклопедия развития русской культуры — приглашаем вас исследовать ее вместе! В мини-группе до 4 человек вы пройдете по залам Русского музея, погружаясь в работы иконописцев, раскрывая детали «Бурлаков на Волге», «Девятого вала» и других великих полотен, знакомых нам с детства по форзацам учебников.
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Проникнуть в тайны иконописи. Наши мастера-иконописцы веками оттачивали свое искусство и достигли в нем совершенства: мало кто может соперничать с русской школой иконописи! Вы узнаете, как готовились художники к работе — как молились и постились перед её началом, как смешивали краски на желтке сырого яйца, как наклеивали тончайшие серебряные и золотые пластины на доску чесночным соком, чтобы уберечь дерево от насекомых. И это лишь часть загадок иконописи, к которым мы прикоснемся на экскурсии.

Шедевры русской школы. Невероятно, но факт: до Петра Великого на Руси не рисовали ни портретов, ни пейзажей, ни натюрмортов — ключевыми жанрами живописи наши мастера принялись учиться с подачи императора, начиная с 18 века. Именно поэтому русская школа живописи настолько самобытна: и вы убедитесь в этом на примерах её самых ярких образцов! А заодно откроете маленькие секреты великих художников:

  • Узнаете, какие четыре краски использовал Айвазовский для создания полотна «Девятый Вал», и писал ли он с натуры.
  • Выясните, каким было окончание письма запорожских казаков турецкому Султану в знаменитой картине Ильи Репина.
  • Найдете, где на выдающемся полотне «Последний День Помпеи» Карл Брюллов изобразил сам себя.
  • И многое, многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты в Русский музей включены в стоимость
  • Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее. Поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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