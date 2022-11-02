в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Только представьте, что под одной крышей собрана целая энциклопедия развития русской культуры — приглашаем вас исследовать ее вместе! В мини-группе до 4 человек вы пройдете по залам Русского музея, погружаясь в работы иконописцев, раскрывая детали «Бурлаков на Волге», «Девятого вала» и других великих полотен, знакомых нам с детства по форзацам учебников.

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Описание

Что вас ожидает

Проникнуть в тайны иконописи. Наши мастера-иконописцы веками оттачивали свое искусство и достигли в нем совершенства: мало кто может соперничать с русской школой иконописи! Вы узнаете, как готовились художники к работе — как молились и постились перед её началом, как смешивали краски на желтке сырого яйца, как наклеивали тончайшие серебряные и золотые пластины на доску чесночным соком, чтобы уберечь дерево от насекомых. И это лишь часть загадок иконописи, к которым мы прикоснемся на экскурсии.

Шедевры русской школы. Невероятно, но факт: до Петра Великого на Руси не рисовали ни портретов, ни пейзажей, ни натюрмортов — ключевыми жанрами живописи наши мастера принялись учиться с подачи императора, начиная с 18 века. Именно поэтому русская школа живописи настолько самобытна: и вы убедитесь в этом на примерах её самых ярких образцов! А заодно откроете маленькие секреты великих художников:

Узнаете, какие четыре краски использовал Айвазовский для создания полотна «Девятый Вал», и писал ли он с натуры.

Выясните, каким было окончание письма запорожских казаков турецкому Султану в знаменитой картине Ильи Репина.

Найдете, где на выдающемся полотне «Последний День Помпеи» Карл Брюллов изобразил сам себя.

И многое, многое другое!

Организационные детали