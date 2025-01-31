Участники смогут увидеть более 300 произведений мастера, включая редкие работы, такие как "Осаду Пскова" и "Последний день Помпеи".
Программа подходит для всех уровней подготовки и предлагает уникальную возможность погрузиться в мир искусства с искусствоведом. Билеты в музей приобретаются заранее, экскурсия рекомендована для детей старше 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная выставка в честь 225-летия Брюллова
- 🖼️ Более 300 произведений искусства
- 👨🎨 Экскурсия с искусствоведом
- 🕰️ Редкие работы и шедевры
- 🏛️ Погружение в историю искусства
Что можно увидеть
- Осаду Пскова
- Итальянский полдень
- Христос во гробе
- Последний день Помпеи
Описание экскурсии
Временная выставка в Русском музее посвящена 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. Она проходит до 12 мая 2025 года. На экскурсии мы поговорим о судьбе и творческом пути художника, живописных удачах и новаторстве, роли Академии художеств и откликах критиков.
Вы увидите:
- академические работы мастера, за которые он получил и малую, и большую золотые медали Академии художеств
- редко доступную публике «Осаду Пскова», которую сам Брюллов называл «Досадой Пскова»
- «Итальянский полдень», написанный по просьбе императора Николая I
- запрестольный образ «Христос во гробе», пополнивший музейный фонд после 20 лет судебных тяжб
- галерею блестящих портретов: от роковой возлюбленной Юлии Самойловой до автора «Чёрной курицы» Алексея Перовского, с которым Брюллов рассорился
Специально для этого проекта в Михайловском дворце надстроили ярусы и галереи, по которым вы взойдёте к главному полотну Брюллова — «Последний день Помпеи». Картина прошла полномасштабную реставрацию и у вас есть уникальная возможность увидеть её без дефектов и дорисовок.
На выставке представлены произведения, привезённые из крупнейших музеев страны и предоставленные частными коллекционерами. Прогулка будет интересна участникам с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.
Организационные детали
- Выставка проходит до 12 мая 2025 года
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее, в том числе для гида. Стоимость: взрослые — 900 ₽ (1000 ₽ в выходные), студенты — 450 ₽, пенсионеры — 600 ₽, дети (от 7 до 14 лет) — 350 ₽
- Рекомендуем экскурсию для детей старше 12 лет
- Экскурсия можно провести для большего числа участников (доплата за каждого гостя — 1000 ₽)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Получили огромное удовольствие от экскурсии и выставки!
Отдельно слова благодарности нашему экскурсоводу: Профессиональный опыт и грамотная речь, слушать которую хочется бесконечно, знание материала и доступный формат донесения информации, четкая организация процесса от заявки до рекомендаций дальнейшего просмотра экспозиции - это то, что в совокупности присутствует далеко не у всех экскурсоводов.
Обязательно посетим и другую выставку Русского Музея совместно с Любовью
Удивило, что к стоимости индивидуальной экскурсии по этой теме пришлось ещё покупать входные билеты не только на себя, но и за экскурсовода. Первый раз с этим столкнулись. Так что, заказывая эту экскурсию обратите внимание, что будет доплата за входные билеты.
Рады, что Вы отметили профессионализм нашего гида Веры. К сожалению, нам непонятна низкая оценка тура: например, наши менеджеры отвечали