«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее

Откройте для себя мир Карла Брюллова в Русском музее. Узнайте о его жизни и творчестве, оцените шедевры и задайте свои вопросы об искусстве
Индивидуальная экскурсия по временной выставке в Русском музее посвящена 225-летию Карла Брюллова.

Участники смогут увидеть более 300 произведений мастера, включая редкие работы, такие как "Осаду Пскова" и "Последний день Помпеи".

Программа подходит для всех уровней подготовки и предлагает уникальную возможность погрузиться в мир искусства с искусствоведом. Билеты в музей приобретаются заранее, экскурсия рекомендована для детей старше 12 лет
4.88
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная выставка в честь 225-летия Брюллова
  • 🖼️ Более 300 произведений искусства
  • 👨‍🎨 Экскурсия с искусствоведом
  • 🕰️ Редкие работы и шедевры
  • 🏛️ Погружение в историю искусства
«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее
«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее
«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее
Ближайшие даты:
26
фев27
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мар
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Осаду Пскова
  • Итальянский полдень
  • Христос во гробе
  • Последний день Помпеи

Описание экскурсии

Временная выставка в Русском музее посвящена 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. Она проходит до 12 мая 2025 года. На экскурсии мы поговорим о судьбе и творческом пути художника, живописных удачах и новаторстве, роли Академии художеств и откликах критиков.

Вы увидите:

  • академические работы мастера, за которые он получил и малую, и большую золотые медали Академии художеств
  • редко доступную публике «Осаду Пскова», которую сам Брюллов называл «Досадой Пскова»
  • «Итальянский полдень», написанный по просьбе императора Николая I
  • запрестольный образ «Христос во гробе», пополнивший музейный фонд после 20 лет судебных тяжб
  • галерею блестящих портретов: от роковой возлюбленной Юлии Самойловой до автора «Чёрной курицы» Алексея Перовского, с которым Брюллов рассорился

Специально для этого проекта в Михайловском дворце надстроили ярусы и галереи, по которым вы взойдёте к главному полотну Брюллова — «Последний день Помпеи». Картина прошла полномасштабную реставрацию и у вас есть уникальная возможность увидеть её без дефектов и дорисовок.

На выставке представлены произведения, привезённые из крупнейших музеев страны и предоставленные частными коллекционерами. Прогулка будет интересна участникам с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.

Организационные детали

  • Выставка проходит до 12 мая 2025 года
  • Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее, в том числе для гида. Стоимость: взрослые — 900 ₽ (1000 ₽ в выходные), студенты — 450 ₽, пенсионеры — 600 ₽, дети (от 7 до 14 лет) — 350 ₽
  • Рекомендуем экскурсию для детей старше 12 лет
  • Экскурсия можно провести для большего числа участников (доплата за каждого гостя — 1000 ₽)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Ольга
31 янв 2025
Люба прекрасна!
Получили огромное удовольствие от экскурсии и выставки!
Люба прекрасна!Люба прекрасна!
Елена
18 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Все в нашей компании все активно интересуются искусством и не ждали ничего особо нового от рассказа экскурсовода. Но Любовь сумела удивить, слушали не отрываясь. Однозначно рекоменуем. Мы на следующие выставки только с ней!
Ю
6 янв 2025
Великолепные впечатления от выставки Великий Карл!
Отдельно слова благодарности нашему экскурсоводу: Профессиональный опыт и грамотная речь, слушать которую хочется бесконечно, знание материала и доступный формат донесения информации, четкая организация процесса от заявки до рекомендаций дальнейшего просмотра экспозиции - это то, что в совокупности присутствует далеко не у всех экскурсоводов.
Обязательно посетим и другую выставку Русского Музея совместно с Любовью
Великолепные впечатления от выставки Великий Карл!
Г
5 янв 2025
Экскурсовод Вера, понравилась как рассказчик, как человек разбирающийся в теме.
Удивило, что к стоимости индивидуальной экскурсии по этой теме пришлось ещё покупать входные билеты не только на себя, но и за экскурсовода. Первый раз с этим столкнулись. Так что, заказывая эту экскурсию обратите внимание, что будет доплата за входные билеты.
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Уважаемая Галина!
Рады, что Вы отметили профессионализм нашего гида Веры. К сожалению, нам непонятна низкая оценка тура: например, наши менеджеры отвечали
читать дальше

Вам даже в столь позднее время, как 23:40, когда Вы обратились к ним с уточняющими вопросами.
Что касается билета для гида - мы не являемся музейными сотрудниками, и нашим гидам тоже нужны билеты. Это написано (!) в условиях тура, об этом дважды сообщил наш офис в личной переписке с Вами. Вы согласились на это, не выказав ни удивления, ни неудовольствия.
Тур проводится на данных условиях: если условия были для Вас неподходящими, Вы могли выбрать другое предложение.

Татьяна
15 дек 2024
Чудесный экскурсовод, глубоко разбирающийся в вопросе, увлекающийся живописью! Все остались очень довольны экскурсией!! Спасибо!
Ю
8 дек 2024
Очень интересная экскурсия, рекомендую 👌
мария
1 дек 2024
Любовь,большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Обязательно встретимся еще раз! Рекомендую!
Л
17 ноя 2024
Любовь провела отличную экскурсию. Структурировано, интересно. Она великолепно владеет материалом и является прекрасным рассказчиком.

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