Индивидуальная экскурсия по временной выставке в Русском музее посвящена 225-летию Карла Брюллова. Участники смогут увидеть более 300 произведений мастера, включая редкие работы, такие как "Осаду Пскова" и "Последний день Помпеи". Программа подходит для всех уровней подготовки и предлагает уникальную возможность погрузиться в мир искусства с искусствоведом. Билеты в музей приобретаются заранее, экскурсия рекомендована для детей старше 12 лет

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Описание экскурсии

Временная выставка в Русском музее посвящена 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. Она проходит до 12 мая 2025 года. На экскурсии мы поговорим о судьбе и творческом пути художника, живописных удачах и новаторстве, роли Академии художеств и откликах критиков.

Вы увидите:

академические работы мастера, за которые он получил и малую, и большую золотые медали Академии художеств

мастера, за которые он получил и малую, и большую золотые медали Академии художеств редко доступную публике «Осаду Пскова» , которую сам Брюллов называл «Досадой Пскова»

, которую сам Брюллов называл «Досадой Пскова» «Итальянский полдень» , написанный по просьбе императора Николая I

, написанный по просьбе императора Николая I запрестольный образ «Христос во гробе» , пополнивший музейный фонд после 20 лет судебных тяжб

, пополнивший музейный фонд после 20 лет судебных тяжб галерею блестящих портретов: от роковой возлюбленной Юлии Самойловой до автора «Чёрной курицы» Алексея Перовского, с которым Брюллов рассорился

Специально для этого проекта в Михайловском дворце надстроили ярусы и галереи, по которым вы взойдёте к главному полотну Брюллова — «Последний день Помпеи». Картина прошла полномасштабную реставрацию и у вас есть уникальная возможность увидеть её без дефектов и дорисовок.

На выставке представлены произведения, привезённые из крупнейших музеев страны и предоставленные частными коллекционерами. Прогулка будет интересна участникам с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.

Организационные детали