Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры

Составить первое впечатление о Северной столице и посетить самый необычный музей города

За один день перед вами предстанут символы Петербурга и экспонаты Кунсткамеры.

Мы проедем по парадным площадям и проспектам, остановимся у сфинксов и полюбуемся Ростральными колоннами, посетим Петропавловскую крепость, колыбель Санкт-Петербурга.

А затем вы познакомитесь с уникальной коллекцией редкостей, собранной Петром I, и древним бытом разных народов мира.
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры

Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: посещение музеев посетителями старше 17 лет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев либо справки о медотводе

Что вас ожидает

Первое знакомство с Северной столицей

Из окон автобуса вы рассмотрите ключевые достопримечательности классического Петербурга: от величественных Ростральных колонн, венчающих Стрелку Васильевского острова, до легендарной летящей перспективы Невского проспекта. Вы увидите шпиль Адмиралтейства, блистательные Сенатскую и Дворцовую площади, Казанский собор и Петропавловскую крепость. Познакомитесь с Медным всадником, а на Университетской набережной перед Академией художеств увидите сфинксов, тысячи лет назад охранявших храм Древнего Египта. И, конечно, услышите об истоках Санкт-Петербурга, о замыслах Петра I при строительстве города и о том, как они были воплощены в жизнь.

Кунсткамера: от этнографии до диковинок

Во второй части экскурсии вы посетите первый общедоступный государственный музей России, коллекцию для которого собирал лично Петр I. Вы узнаете, какие таинственные явления всегда привлекали любознательного монарха, увидите привезенную Петром из Голландии коллекцию заспиртованных «монстров» и своими глазами убедитесь, что русский царь успел попробовать себя не только в корабельном ремесле, но и в стоматологии. А в этнографических залах вас встретят экспонаты, представляющие культуру и быт народов всех континентов. Вы рассмотрите аутентичные африканские маски и тотемы, подивитесь размеру женской стопы в Древнем Китае и увидите одежды североамериканских аборигенов.

Организационные детали

  • Во время автобусной обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Сенатской площади, у сфинксов и Академии Художеств (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия по территории Петропавловской крепости, входные билеты с экскурсией по Петропавловскому собору и тюрьме Трубецкого бастиона, а также входной билет с экскурсией по Кунсткамере включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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