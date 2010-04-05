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Что вас ожидает

Первое знакомство с Северной столицей

Из окон автобуса вы рассмотрите ключевые достопримечательности классического Петербурга: от величественных Ростральных колонн, венчающих Стрелку Васильевского острова, до легендарной летящей перспективы Невского проспекта. Вы увидите шпиль Адмиралтейства, блистательные Сенатскую и Дворцовую площади, Казанский собор и Петропавловскую крепость. Познакомитесь с Медным всадником, а на Университетской набережной перед Академией художеств увидите сфинксов, тысячи лет назад охранявших храм Древнего Египта. И, конечно, услышите об истоках Санкт-Петербурга, о замыслах Петра I при строительстве города и о том, как они были воплощены в жизнь.

Кунсткамера: от этнографии до диковинок

Во второй части экскурсии вы посетите первый общедоступный государственный музей России, коллекцию для которого собирал лично Петр I. Вы узнаете, какие таинственные явления всегда привлекали любознательного монарха, увидите привезенную Петром из Голландии коллекцию заспиртованных «монстров» и своими глазами убедитесь, что русский царь успел попробовать себя не только в корабельном ремесле, но и в стоматологии. А в этнографических залах вас встретят экспонаты, представляющие культуру и быт народов всех континентов. Вы рассмотрите аутентичные африканские маски и тотемы, подивитесь размеру женской стопы в Древнем Китае и увидите одежды североамериканских аборигенов.

Организационные детали