Приглашаем вас принять участие в увлекательной экскурсии по Санкт-Петербургу, которая раскроет перед вами богатую историю и архитектурное великолепие Северной столицы.
Во время поездки на комфортабельном автобусе вы увидите самые знаменитые достопримечательности
Во время поездки на комфортабельном автобусе вы увидите самые знаменитые достопримечательности
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 📚 Интересная путевая информация
- 🏰 Визитные карточки города
- ⏸️ Краткие остановки в значимых местах
- 🛍️ Посещение сувенирного магазина
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для обзорной экскурсии на автобусе по Петербургу. В это время город особенно красив, и экскурсия будет максимально комфортной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Кунсткамера
- Казанский собор
- Исаакиевская площадь
- Петропавловская крепость
- Храм Спаса на Крови
- Крейсер Аврора
Описание экскурсии
Знакомство с Петербургом
Вы проедете по Невскому проспекту и другим центральным улицам города. Увидите из окна автобуса Дворцовую площадь, Кунсткамеру, Казанский собор, бесчисленные дворцы и старинные особняки. Кроме того, в программе 4 остановки:
- Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Здесь вы увидите конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
- Петропавловская крепость (30-40 минут). Вы погуляете с гидом по крепости, с которой началась история города. А также раскроете, при каких обстоятельствах Петр I обратил на неё внимание.
- Храм Спаса на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
- Крейсер Аврора (10 минут). Этот мощный и для своего времени быстроходный корабль построили в далёком 1900 году. Вы узнаете, свидетелем каких важных исторических событий он стал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены
- В пути предполагается посещение сувенирного магазина
ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30 и 15:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1250 ₽
|Дети до 6 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты очной формы обучения
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 25138 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 226 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Хочется особенно поблагодарить экскурсовода Полину! Огонь! экскурсия обзорная,поэтому не ожидали много,все проездом,было несколько остановок для фото! Офис работает не очень,как будто одолжение делает,но это не испортило впечатлений) Спасибо!
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А
Сейчас находимся на этой экскурсии, гид Валерий очень интересно всё рассказывает 👍, с юмором. Экскурсия очень интересная, рекомендую.
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за положительные слова! Ждем вас снова!
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Е
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Подробно рассказаны основные знаковые события становления и развития города; интересные факты об улицах и зданиях; главные достопримечательности описаны и обозначены - можно выбрать для себя интересное и познакомиться подробнее уже самостоятельно. Рекомендую.
Дмитрий
Ответ организатора:
Мы рады, что наша экскурсия оставила у вас только положительные эмоции. Ваша поддержка и отзывы вдохновляют нас на дальнейшую работу и улучшение сервиса.
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О
Экскурсия отличная, гид Ксения великолепный рассказчик и знаток истории Санкт-Петербурга! Время пролетело незаметно, мы побывали в самых известных, знаковых местах города, окунулись в историю и узнали многие интересные факты из
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Экскурсия для тех кто приехал в Питер первый раз как мы)) Показали основные достопримечательности в центре. Сделали остановки у Авроры, Петропавловской крепости (хотелось бы больше времени провести там). В конце
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Очень понравилась экскурсия, в Питере была первый раз, вся информация интересно преподнесена + останавливались у достопримечательностей поснимать. Берите зонтики с собой на всякий кто в первый раз,я успела захватить перед выездом из отеля и повезло, потому что пошел сильный дождь, с зонтом под дождем гулять классно, экскурсию это не портит, а добавляет атмосферы! Спасибо большое за экскурсию
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