Приглашаем вас принять участие в увлекательной экскурсии по Санкт-Петербургу, которая раскроет перед вами богатую историю и архитектурное великолепие Северной столицы.Во время поездки на комфортабельном автобусе вы увидите самые знаменитые достопримечательности

города, включая величественную Дворцовую площадь, историческую Петропавловскую крепость, где началась история города, и многие другие. Наши остановки у Исаакиевской площади, Храма Спаса на Крови и Крейсера Аврора позволят вам ближе познакомиться с культурным наследием Петербурга. Гид поделится с вами увлекательными историями и фактами, которые сделают ваше путешествие поистине незабываемым. Эта экскурсия - прекрасная возможность для тех, кто хочет охватить максимум в короткие сроки и с комфортом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для обзорной экскурсии на автобусе по Петербургу. В это время город особенно красив, и экскурсия будет максимально комфортной и интересной.

Сейчас август — это идеальное время.