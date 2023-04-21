Увидеть главные достопримечательности города и погулять по Петропавловской крепости
Приглашаем на классическую ознакомительную экскурсию по Северной столице — на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. Вы увидите визитные карточки города и ненадолго остановитесь в самых значимых местах.
А также пройдёте с гидом по территории Петропавловской крепости, откуда в 1703 году началась история Петербурга.
А также пройдёте с гидом по территории Петропавловской крепости, откуда в 1703 году началась история Петербурга.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Петербургом
Вы проедете по Невскому проспекту и другим центральным улицам города. Увидите из окна автобуса Дворцовую площадь, Кунсткамеру, бесчисленные дворцы и старинные особняки. Кроме того, в программе 4 остановки:
- Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Вы увидите на ней конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
- Петропавловская крепость (30-40 минут). Вы погуляете с гидом по крепости, с которой началась история города. А также раскроете, при каких обстоятельствах Петр I обратил на неё внимание.
- Храм Спас на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
- Крейсер Аврора (10 минут). Этот мощный и для своего времени быстроходный корабль построили в далёком 1900 году. Вы узнаете, свидетелем каких важных исторических событий он стал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- В связи с дорожными ситуациями остановки могут быть изменены
ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00, 14:30 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00, 14:30 и 16:30Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Обзорные
Петропавловская крепость
Популярные места
Крейсер Аврора
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Спас на Крови
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
3 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Классический маршрут для первого знакомства с визитными карточками Северной столицы
от Казанского собора
22 апр
23 апр
26 апр
27 апр
900720₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей
Игры, загадки и городские легенды - познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
В начале Иоанновского моста
Завтра
22 апр
23 апр
24 апр
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Узнать историю великого и страшного места и полюбоваться захватывающей панорамой Невы
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
2 800₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании