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В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по одному из красивейших городов мира.



Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.