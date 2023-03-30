Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия

Классический маршрут для первого знакомства с визитными карточками Северной столицы

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по одному из красивейших городов мира.

Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор. Вы услышите о строительстве сооружения, которое заняло 10 лет, и рассмотрите важные детали памятника.
  • Маршрут проведёт вас по одной из центральных магистралей города — Гороховой улице — к главному зданию Адмиралтейства. Об особенностях архитектуры и истории постройки, что на год моложе самой Петропавловской крепости, вы услышите на экскурсии.
  • Также в программе легендарный памятник Медному всаднику и сокровище, которое подарил городу на Неве гений Монферран, — Исаакиевский собор.
  • Вы проедете по Английской набережной и Благовещенскому мосту. А на Университетской набережной навестите настоящих сфинксов Древнего Египта. Представьте: Петербургу три века, а этим сфинксам — целых 35!
  • Обзорное путешествие немыслимо и без Стрелки Васильевского острова — здесь вам откроются великолепные виды на Дворцовый и Биржевой мосты, Зимний дворец и здание Биржи.
  • Конечно, вы увидите и знаковый пятипролётный Дворцовый мост, что соединяет Адмиралтейский остров со Стрелкой Васильевского.
  • Петропавловская крепость — особая часть экскурсии. По Кронверкской набережной вы доберётесь до старейшего памятника архитектуры в Петербурге и на пешей прогулке с гидом познакомитесь с его насыщенным прошлым.
  • Кроме того, в экскурсию включён: домик Петра I, крейсер «Аврора», Троицкий мост с панорамными видами, Летний сад, Марсово поле, Садовая улица, Невский проспект и Гостиный двор.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек.
  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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