В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по одному из красивейших городов мира.
Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.
Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.
Описание экскурсии
- Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор. Вы услышите о строительстве сооружения, которое заняло 10 лет, и рассмотрите важные детали памятника.
- Маршрут проведёт вас по одной из центральных магистралей города — Гороховой улице — к главному зданию Адмиралтейства. Об особенностях архитектуры и истории постройки, что на год моложе самой Петропавловской крепости, вы услышите на экскурсии.
- Также в программе легендарный памятник Медному всаднику и сокровище, которое подарил городу на Неве гений Монферран, — Исаакиевский собор.
- Вы проедете по Английской набережной и Благовещенскому мосту. А на Университетской набережной навестите настоящих сфинксов Древнего Египта. Представьте: Петербургу три века, а этим сфинксам — целых 35!
- Обзорное путешествие немыслимо и без стрелки Васильевского острова — здесь вам откроются великолепные виды на Дворцовый и Биржевой мосты, Зимний дворец и здание Биржи.
- Конечно, вы увидите и знаковый пятипролётный Дворцовый мост, что соединяет Адмиралтейский остров со стрелкой Васильевского, крейсер «Аврора», домик Петра I.
- Петропавловская крепость — особая часть экскурсии. По Кронверкской набережной вы доберётесь до старейшего памятника архитектуры в Петербурге и на пешей прогулке с гидом познакомитесь с его насыщенным прошлым.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек.
- Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Экскурсия заканчивается в Петропавловской крепости.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|776 ₽
|Дети до 10 лет
|520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33460 туристов
Успешно работаем в сфере внутреннего туризма, проводим экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, гарантируем высокое качество и отличные цены. Будем рады быть вам полезными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 661 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впечатление самые замечательные! Мне и моей семье очень понравилось как экскурсовод обстоятельно и интересно рассказала о памятных местах и знаковых событиях! Многих фактов мы не знали, но благодаря этой экскурсии пополнили свою интеллектуальную копилку! Благодарим организаторов! 👏🔥🫶
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Много интересного узнали о Петропавловской крепости. Прекрасный гид, все доступно и ненавязчиво
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Очень понравилась экскурсия! Александра много рассказывает об истории Питера.
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А
Нам для первого раза очень понравилось. Было мало времени в Питере, поэтому решили экскурсией. Гид прекрасен!
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С
Провели время с экскурсоводом Ксенией. Отличная подача материала, где-то с юмором. Ответила на интересующие вопросы. Немного мешали "скучающие дети", которым не интересно мероприятие ввиду возраста, уж очень шумные они устраивали
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Е
Отличная экскурсия! Подойдёт для тех, кто впервые в Санкт-Петербурге или кто хочет лучше узнать город. Жаль не показали Смольный. Возможно, в будущем это войдёт в программу. А так, видели настоящих
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