Классический маршрут для первого знакомства с визитными карточками Северной столицы
В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по одному из красивейших городов мира.
Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.
Гид расскажет самые яркие факты о петербургских дворцах, храмах, мостах и, конечно, об исторических личностях. Перенесёт вас в эпоху, когда наш город только строился, и во времена его расцвета. Вы увидите знаковые места с разных ракурсов. А во время остановок сделаете памятные снимки.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор. Вы услышите о строительстве сооружения, которое заняло 10 лет, и рассмотрите важные детали памятника.
- Маршрут проведёт вас по одной из центральных магистралей города — Гороховой улице — к главному зданию Адмиралтейства. Об особенностях архитектуры и истории постройки, что на год моложе самой Петропавловской крепости, вы услышите на экскурсии.
- Также в программе легендарный памятник Медному всаднику и сокровище, которое подарил городу на Неве гений Монферран, — Исаакиевский собор.
- Вы проедете по Английской набережной и Благовещенскому мосту. А на Университетской набережной навестите настоящих сфинксов Древнего Египта. Представьте: Петербургу три века, а этим сфинксам — целых 35!
- Обзорное путешествие немыслимо и без Стрелки Васильевского острова — здесь вам откроются великолепные виды на Дворцовый и Биржевой мосты, Зимний дворец и здание Биржи.
- Конечно, вы увидите и знаковый пятипролётный Дворцовый мост, что соединяет Адмиралтейский остров со Стрелкой Васильевского.
- Петропавловская крепость — особая часть экскурсии. По Кронверкской набережной вы доберётесь до старейшего памятника архитектуры в Петербурге и на пешей прогулке с гидом познакомитесь с его насыщенным прошлым.
- Кроме того, в экскурсию включён: домик Петра I, крейсер «Аврора», Троицкий мост с панорамными видами, Летний сад, Марсово поле, Садовая улица, Невский проспект и Гостиный двор.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек.
- Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Санкт-Петербурге
Наше экскурсионное агентство успешно работает в сфере внутреннего туризма более 15 лет. Мы проводим экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, гарантируем высокое качество и отличные цены. Будем рады быть вам полезными!Задать вопрос
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