Рождённый революцией, ГОИ имени Вавилова пережил свои взлёты и падения вместе с Советским Союзом.
И теперь вы можете увидеть его закрытую территорию! Вы заглянете в дальние уголки сверхсекретного учреждения, подарившего нам лазеры и спутники-шпионы. И узнаете о славном прошлом института — и его туманном настоящем.
И теперь вы можете увидеть его закрытую территорию! Вы заглянете в дальние уголки сверхсекретного учреждения, подарившего нам лазеры и спутники-шпионы. И узнаете о славном прошлом института — и его туманном настоящем.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание экскурсии
Невероятная архитектура
За весь период существования здание ни разу не перестраивалось — поэтому до наших дней сохранились оригинальные колонны, лепнина, масштабные живописные комплексы, актовый зал в виде амфитеатра и несколько двухъярусных ротонд — всё это вы рассмотрите своими глазами.
И конечно, наука!
Вы познакомитесь с оптическими приборами — изобретениями учёных института: объективами для космических аппаратов, первым электронным микроскопом, лазером на рубине и моделями лабораторных и медицинских микроскопов. И узнаете, имена каких великих учёных связаны с этим местом.
Организационные детали
- В стоимость включён входной билет в институт
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около проходной НИИ на Кадетской линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1667 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!Задать вопрос
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