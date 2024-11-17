Рождённый революцией, ГОИ имени Вавилова пережил свои взлёты и падения вместе с Советским Союзом. И теперь вы можете увидеть его закрытую территорию! Вы заглянете в дальние уголки сверхсекретного учреждения, подарившего нам лазеры и спутники-шпионы. И узнаете о славном прошлом института — и его туманном настоящем.

Описание экскурсии

Невероятная архитектура

За весь период существования здание ни разу не перестраивалось — поэтому до наших дней сохранились оригинальные колонны, лепнина, масштабные живописные комплексы, актовый зал в виде амфитеатра и несколько двухъярусных ротонд — всё это вы рассмотрите своими глазами.

И конечно, наука!

Вы познакомитесь с оптическими приборами — изобретениями учёных института: объективами для космических аппаратов, первым электронным микроскопом, лазером на рубине и моделями лабораторных и медицинских микроскопов. И узнаете, имена каких великих учёных связаны с этим местом.

Организационные детали